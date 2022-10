Kinas økonomiske vekst bremser opp

Den økonomiske veksten i Kina har bremset kraftig opp og ender i år langt under myndighetenes vekstmål.

Den økonomiske veksten har bremset opp i Kina, men landet er fortsatt en integrert del i leveransekjeden til de fleste store internasjonale selskap. Dette bildet er fra en fabrikk som lager databrikker i Nantong i Jiangsu-provinsen.

Kinas økonomi vokste i fjor med 8,1 prosent, men fortsatt nedstengning som følge av covid-19, strenge restriksjoner for inn- og utreise og et boligmarked i krise, har rammet økonomien hardt.

Kinesiske myndigheter satte ved inngangen til året et vekstmål på 5,5 prosent, men erkjente i juli at dette neppe vil bli nådd.

Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår i sin siste prognose at Kinas bruttonasjonalprodukt vil vokse med bare 3,2 prosent i år og 4,4 prosent neste år.

En gruppe eksperter nyhetsbyrået AFP har snakket med tror årets vekst vil bli enda lavere, anslagsvis 3 prosent.

Så lav økonomisk vekst har ikke Kina hatt på fire tiår, om man ser bort fra korona-året 2020 da verdensøkonomien stupte.

Boligkrise

Kinas boligkrise får mye av skylden for at veksten i landet nå har bremset kraftig opp.

Boligmarkedet utgjør mellom 25 og 30 prosent av Kinas økonomi, men etterspørselen etter nye boliger har stupt, nye byggeprosjekter har stanset opp, hele bydeler står tomme og gigantiske aktører som Evergrande vakler.

Reglene for boliglån er myket opp for å få fart på markedet igjen, men ser hittil ikke ut til å ha hatt den ønskede effekten.

Nedstenging

Kinesiske myndigheters beslutninger om å stenge ned millioner ved det minste tilløp til koronasmitte, har også rammet hardt.

Kina har fortsatt strenge koronarestriksjoner og stenger ned fabrikker og boligområder ved det minste tilløp til smitte. Det har fått følger for økonomien.

– Servicesektoren ligger nede, konstaterer Peter Ling-Vannerus, som er sjef for storbanken SEBs kontor i Beijing.

Myndighetenes strenge regler pålegger også fabrikker å stenge dersom arbeidere tester positivt for covid-19, noe som har gått hardt ut over produksjon og eksport.

Vestlige bedrifter som har etablert seg i Kina sliter med å fylle ledige stillinger, og mange ansatte og ledere har forlatt landet.

Få nyetableringer

Antallet nyetableringer blant europeiske selskap er i praksis null, går det fram av en fersk rapport fra EUs handelskammer i Kina.

– Men det skjer fortsatt investeringer her. For mange selskap, ikke minst de store tyske bilprodusentene, er Kina det viktigste markedet. Man må huske på at Kinas bilmarked er større enn USAs, EUs og Japans bilmarkeder til sammen, sier Ling-Vannerus.

Han understreker samtidig at Kina, til tross for økonomisk motvind, fortsatt er en helt avgjørende og integrert del i leveransekjeden til de fleste store selskap.