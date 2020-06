BBC: Storbritannia jobber med å åpne for reiser fra Norge

Myndighetene vil få på plass «reisekorridorer», som gjør at reisende til og fra en rekke europeiske land slipper karantene, ifølge den britiske nyhetskanalen.

Publisert: Oppdatert: 25. juni 2020 14:29 , Publisert: 25. juni 2020 14:08

Britiske ministere jobber med å få på plass såkalte «reisekorridorer», der man kan reise uten å bli satt i karantene mellom Storbritannia og flere europeiske land, melder BBC.

I tillegg til Norge, skal også Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Nederland, Tyrkia og Finland stå på denne listen, ifølge nyhetskanalen.

Det er imidlertid usannsynlig at de britiske myndighetene vil åpne for Sverige, siden de har et større antall nye smittetilfeller enn Storbritannia, skriver BBC.

De såkalte «reisekorridorene» skal være ventet å tre i kraft tidlig neste måned.

Fra før har transportminister Grant Shapps indikert at regjeringen vil komme med en kunngjøring på mandag i neste uke, men BBC erfarer at de første detaljene i planene blir offentliggjort denne helgen.

Her hjemme skal den norske regjeringen holde en pressekonferanse om reiser og coronaviruset klokken 16.

Her skal statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, helseminister Bent Høie og utenriksminister Ine Eriksen Søreide delta.

Det samme skal assisterende helsedirektør Espen Rostrum Nakstad og fagdirektør Frode Forland fra Folkehelseinstituttet.