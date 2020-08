Kina har påvist smitte i frosne kyllingvinger fra Brasil

Helsemyndighetene i den kinesiske byen Shenzhen ber folk være forsiktige med importert kjøtt og sjømat, etter at de har funnet coronavirus i frosne kyllingvinger fra Brasil.

De lokale myndighetene i byen opplyser torsdag at et parti med frosne kyllingvinger fra Brasil har testet positivt for coronaviruset.

Det skriver Reuters.

Testen av kyllingen ble utført som en del av en rutinekontroll av kjøtt og sjømat.

Myndighetene innførte med kontroller av importerte varer i juni, da et nytt smitteutbrudd i Beijing ble knyttet til varer som ble solgt på et kjøttmarked i hovedstaden.

Fjernet norsk laks

Smitten ble funnet på et skjærebrett for importert laks. Flere store supermarkeder i Beijing fjernet blant annet norsk laks fra hyllene etter funnet.

Lakseeksporten fra Norge til Kina falt kraftig etter nyheten. Etter testing og møter mellom norske og kinesiske myndigheter, kunne imidlertid fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen opplyse at den norske laksen ikke var tilknyttet smitten.

Helsemyndighetene i Shenzhen har utført smittesporing og testing av alle som kan ha vært i kontakt med den smittede kyllingen. Alle resultatene var negative, opplyser myndighetene ifølge Reuters.

Ber innbyggerne være forsiktige

Brasils ambassade i Beijing har så langt ikke kommentert saken.

Kinesiske myndigheter har nå gått ut med en påminnelse til innbyggerne, der de ber dem være forsiktige med importert kjøtt og sjømat. Onsdag opplyste myndighetene i landet at det også var blitt påvist virus i reker fra Ecuador og flere andre land.

Eksperter sier til nyhetsbyrået Reuters at coronaviruset kan smitte over på til mat og emballasjer. Samtidig understreker de at det ikke klarer å reprodusere seg herfra, og at det ikke overlever lenge i romtemperatur.

