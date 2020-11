G20-landene lover rett og rimelig tilgang til coronavaksine for alle

Lederne i verdens 20 største økonomier (G20) avsluttet årets toppmøte med å love en rettferdig fordeling av coronavaksinen globalt.

FORENT: Lederne for verdens 20 største økonomier møttes denne helgen digitalt for å diskutere blant annet hvordan de kan oppnå en rettferdig fordeling av coronavaksiner globalt.

Publisert: Oppdatert: 22. november 2020 22:31 , Publisert: 22. november 2020 17:40

Toppmøtemedlemmene lover å ikke spare på innsatsen for å sikre rett og rimelig tilgang til vaksiner for alle, ifølge en slutterklæring fra G20s to dager lange møte.

– Vi har mobilisert ressurser til å imøtekomme de umiddelbare finansielle behovene i global helse for å støtte forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av en sikker og effektiv covid-19 diakonistikk, terapi og vaksine, står det i dokumentet.

Alle medlemmene skrev under på erklæringen. Samtidig understreket lederne at hver stat må fortsette å støtte utviklingsarbeidet i sitt eget land.

– Vi anerkjenner viktigheten av utbredt immunitet som et globalt offentlig gode, heter det i en uttalelse fra gruppen ifølge Bloomberg.

Stor samarbeidsvilje

G20-toppmøtet har denne helgen foregått via digitalt oppmøte med video, og med Saudi-Arabia som vertskap for første gang i historien.

Årets toppmøte var svært corona-sentrert i tematikken, og ble søndag avrundet med den nevnte felleserklæringen.

Flere av lederne i G20-landene uttrykte lørdag stor vilje til å samarbeide om forskning, produksjon og distribusjon av coronavaksinen for å bekjempe pandemien.

Grupperingen bekreftet også søndag at de vil forplikte seg til initiativet fra mars, som vil gi gjeldslettelse for de fattigste landene i verden på 14 milliarder dollar som hadde original frist i 2020.

Trump stum om fordeling

Den avtroppende presidenten i USA, landet med verdens største økonomi, har ikke vært like tydelig om å sikre en rettferdig vaksinetilgang på tvers av landegrensene.

Donald Trump har sagt at enhver amerikaner kan få en vaksine, men ikke noe om vaksiner som kommer fra USA deles med andre land, skriver Bloomberg søndag kveld.

Videre hyllet Trump amerikansk lederskap, mens han tok æren for det han sa var en effektiv kamp mot viruset og for å styrke landets økonomi.

Presidenten fant også tid til å kritisere Paris-avtalen, som han mener har som hovedformål å ødelegge for det amerikanske jobbmarkedet.

Søndag kom dessuten beskjeden fra amerikanske helsemyndigheter om at de regner med å starte vaksineringen i USA i midten av desember.

Merkel bekymret for vaksineprogram

Store deler av møtet var viet til å diskutere de store finansielle og helsemessige implikasjonene coronaviruset har for verdenssamfunnet.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel uttrykte bekymring over fremgangen for vaksineprogrammet Covax, som skal hjelpe utviklingsland.

– Jeg er litt urolig når jeg nå hører at ingenting har skjedd ennå, sa hun på en pressekonferanse søndag.

– Når det ikke er noe penger igjen må vi se. Tyskland gjør sjeldent ingenting, men Tyskland kan heller ikke opprettholde den internasjonale alliansen på egenhånd, fortsatte Merkel.

Forbundskansleren brukte for øvrig anledningen til å rose samarbeidet mellom landene og mener den felles slutterklæringen illustrerer «ånden til multilateral samarbeid».

Saudi-Arabia gir nå stafettpinnen videre til Italia, som skal lede toppmøtet i slutten av oktober 2021.

