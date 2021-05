G7 skal nærme seg selskapsskatt-avgjørelse

Ifølge Financial Times kan avgjørelsen komme allerede i løpet av uken.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ved G7-møtet i begynnelsen av mai.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Gruppen med verdens syv største økonomier er nær enighet om skattleggingen av verdens største selskaper, og baner med det vei for en global avtale senere i år for å innføre avgifter.

En avgjørelse kan komme så tidlig som fredag etter at det skal ha vært fremgang i samtalene, skriver Financial Times.

G7-avgjørelsen er en forutsetning for en avtale i de formelle forhandlingene i OECD i Paris som ledes av den bredere gruppen G20. En OECD-avtale vil føre til den største oppjusteringen av internasjonal selskapsbeskatning, ifølge FT.

Samtidig vil dette begrense selskapenes muligheter til å flytte forretningene til land med lavere skatt, og sørge for at blant annet amerikanske selskaper betaler mer skatt i landene hvor de selger varer og tjenester.

Biden for selskapsskatt

USAs president Joe Biden og hans administrasjon har lagt press på at G7 skal komme til enighet i et forsøk på å nå en endelig avtale i løpet av de kommende månedene.

Forrige uke reduserte USA ambisjonene om en minimumssats fra 21 prosent til 15 prosent. De forsikret også andre land om at de ønsker å tillate at en del av den globale fortjenesten til de største selskapene blir skattepliktige i utsalgslandet.

Italias finansminister, Daniele Franco, som også er leder av G20 sa fredag at forslaget fra USA var «et viktig steg» i prosessen, og at utsiktene til en global avtale «nå er konkrete».

Flere land positive

Dersom skattesatsen som er foreslått fra Washington, «blir resultatet etter forhandlinger, vil vi også støtte opp om den», har Frankrikes finansminister Yves Le Drian uttalt til det tyske nyhetsmagasinet Die Zeit.

Hans tyske kollega Olaf Scholz legger til at han «har ikke noe imot det amerikanske forslaget».

G20-landenes finansministre ga i april sin tilslutning til forslaget om en global minsteskatt for selskaper.

Amazon støtter høyere skatt

Amazon-toppsjef Jeff Bezos støtter forslaget fra Joe Bidens regjering om høyere selskapsskatt.

I en uttalelse i april skrev Bezos at han støtter investeringene i infrastruktur. I en parentes skriver han at Amazon også støtter en heving av selskapsskatten.

Tidligere har Biden kritisert Amazon for å utnytte smutthull i lovverket for å slippe å betale skatt. Biden-regjeringen har tatt til orde for en global minstesats for selskapsskatt for å unngå at selskaper flytter virksomhet til land med lavere skatt.