Ceauşescus fly auksjoneres bort

Flyet som ble brukt til kommunistdiktatorens offisielle reiser på slutten av 80-tallet, auksjoneres ut denne uken med startpris på 250.000 kroner.

KOMMUNISTFLY: Rombac 1–11-flyet som Nicolae Ceauşescu brukte på slutten av 80-tallet. Vis mer byoutline Artmark via AP

Ifølge CNN starter auksjonen 27. mai. Det gjelder et Rombac 1–11-fly som ble brukt av Romanias Nicolae Ceauşescu på offisielle reiser mellom 1986 og 1989.

Auksjonshuset Artmark hevder flyet betraktes som «en juvel av den lokale flyindustrien». Startprisen er på 25.000 euro, eller rundt 255.000 norske kroner.

Flyet har 119 seter og er ett av kun ni fly som ble bygget på lisens fra Storbritannia fram til 1989.

Ceauşescu var Romanias leder fra 1965 til han ble styrtet og henrettet i 1989. Også et fly tidligere brukt av Ion Iliescu, kommunisten som arrangerte «rettssaken» for Nicolae og Elena Ceauşescu og tok over makten, auksjoneres ut samme dag.

Auksjonshuset skriver at Rombac 1–11 var det første kommersielle flyet som ble produsert i Romania og gjorde landet til bare det andre kommunistiske landet, etter Sovjet, til å lage passasjerfly.

Begge flyene regnes som nasjonalskatter i nasjonens kulturarv og potensielle kjøpere forplikter seg til å vedlikeholde dem og beholde dem i Romania.

Tidligere er også Ceauşescus pysjamas og badekåpe – og hans spritsamling solgt på auksjon.