Masseproduksjon av iPhone 12 kan ha ført til dårligere luftkvalitet

Investeringsbank tror nitrogendioksid i lufta kommer fra Apple-leverandører.

Luftforurensningen kan bli ekstrem i Zhengzhou, slik som på denne januardagen i 2017. Vis mer byoutline China Stringer Network / X03234

Publisert: Publisert: 28. oktober 2020 21:17

Forrige uke ble nye iPhone 12 fra Apple tilgjengelig for salg. Nå viser tall fra investeringsbanken Morgan Stanley at produksjonen av den nye Iphone-modellen kan knyttes til økt luftforurensning i Kina, ifølge CNBC.

Morgan Stanley følger med på luftkvaliteten nær Apples leverandører i Kina blant annet for å kunne forutse hvordan salget av mobiltelefonene går.

– Vi ser på nivået nitrogendioksid i lufta i fire kinesiske byer hvor Apples leverandører holder til, skriver banken i deres notat.

Ifølge Den europeiske romfartsorganisasjonen er nitrogendioksid i lufta en indikator på industriell aktivitet.

Forurenser «Iphone-byen»

– Luftdata fra Zhengzhou viser at den industrielle produksjonen har tatt seg kraftig opp. Vi tror dette sammenfaller med masseproduksjon av iPhone 12, skriver banken.

Zhengzhou er for noen kjent som «iPhone-byen» og har tradisjonelt produsert rundt halvparten av alle iPhone-mobiltelefonene.

Vis mer byoutline Alastair Pike / AFP

Morgan Stanley melder samtidig at den industrielle produksjonen har vært under sesongjusterte nivå i Shenzhen, er økende i Chengdu og er i ferd med å økes kraftig i Chongqing.

Utsatt forurensningstopp

Apple gjør vanligvis sine iPhone-mobiltelefoner tilgjengelig for salg i september, men i år ble lanseringen utsatt med cirka en måned.

I notatet fra Morgan Stanley står det også at den industrielle produksjonen har pleid å nå toppunktet en måned tidligere enn det gjorde i år. Når nå toppen kommer en måned senere gir det enda sterkere grunn til å tro at det nettopp er iPhone-produksjonen som er årsaken.

I morgen offentliggjør Apple sin kvartalsrapport for juli, august og september. Salget av iPhone 12 startet for sent til å komme med på denne kvartalsrapporten.