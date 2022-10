Elon Musk om Twitter-kjøpet: – Gjorde det for menneskeheten

Verdens rikeste mann har punget ut 44 milliarder dollar for mediegiganten Twitter. Nå letter han på sløret om hvorfor han valgte å kjøpe sosiale medeier-giganten.

MER ÅPENHET: Elon Musk har uttalt at han ønsker å forme plattformen til et sted for fri tale.

Etter en syv måneder lang dragkamp mellom verdens rikeste mann, Elon Musk og Twitter, har forhandlingene endelig kommet ved veis ende og partene er blitt enige. På fredag går fristen ut og avtalen er ventet å fullføres, skriver Financial Times.

På onsdag besøkte milliardæren hovedkvarteret til Twitter i San Francisco, ifølge avisen.

Senere publiserte han en video av seg selv på medieplattformen der han går inn i selskapets lokaler med en vask. Under skriver han: «Entering Twitter HQ – let that sink in!». Samme dag endret han også biografien sin på Twitter til «Chief Twit».

– Gjorde det for menneskeheten

I en Twitter-melding torsdag skriver Musk om hva han ønsker å oppnå med oppkjøpet.

Skal man tro Musk har han kun altruistiske motiver for handelen. I meldingen, som er adressert til annonsører, hevder han at penger ikke er årsaken til kjøpet.

– Årsaken til at jeg kjøpte Twitter er fordi det er viktig for sivilisasjonens fremtid å ha et felles digitalt torg, hvor et bredt spekter meninger kan debatteres på en sunn måte, uten at man tyr til vold, skriver Musk.

Han uttrykker en bekymring for at sosiale medier er i ferd med å brytes opp i ekkokamre på ytre høyre og ytre venstre fløy i det politiske landskapet, og at dette vil splitte samfunnet.

Han peker videre på tradisjonelle medier, og mener klikkjag har fremprovosert denne polariseringen. Han mener denne forretningsmodellen har ødelagt for dialog.

– Det er derfor jeg har kjøpt Twitter. Jeg gjorde det ikke fordi det kommer til å være lett. Jeg gjorde det ikke for pengene. Jeg gjorde det for å hjelpe menneskeheten, som jeg elsker. Jeg gjorde det med ydmykhet, skriver gründeren.

Han erkjenner videre at det kan hende han mislykkes i sitt forsøk på å redde det digitale ordskiftet.

Vil ikke åpne for alt

Kritikerne av Musks oppkjøp av Twitter har fryktet at han vil åpne plattformen for alt, og at enhver ytring nå skal aksepteres på plattformen.

Musk har ved flere anledninger kritisert sosiale medieplattformer for å utestenge brukere, blant annet mente han Twitter «sensurerte ytringsfriheten» da de utestengte Donald Trump. Han vil likevel ikke åpne demningen helt, hevder han i innlegget.

– Twitter kan ikke være en fristed, hvor alt kan bli ytret uten konsekvens. I tillegg til at man må følge lands lover, må plattformen være varm og gjestfri for alle, skriver han.

Når det kommer til inntektsmodell, kan det se ut som Musk ønsker å videreutvikle Twitters annonsemodell.

– Jeg mener at annonsering kan begeistre, underholde, og informere deg, om man gjør det riktig. Det kan vise deg en service, et produkt eller en behandling du ikke visste du trengte. Om dette skal funke, må Twitter-brukere bli vist innhold som er relevant, skriver han.

Han avslutter meldingen med å oppfordre annonsører til å bli med og «bygge noe ekstraordinært sammen».

Vil gjøre endringer

Det er ventet at milliardæren vil kutte i antall ansatte, noe som har medført til usikkerhet blant arbeiderne.

Selv har den opptrappende eieren ikke gått ut med sine konkrete planer, men uttalt at han i hvert fall ikke planlegger å kutte 75 prosent av jobbene, slik enkelte har fryktet, ifølge Bloomberg.

Musk sitt oppkjøp av Twitter har vært en langvarig prosess. Allerede i april begynte forhandlingene, men Musk trakk seg etter kun et par uker.

Årsaken bak dette var fordi han fryktet det var flere spam-kontoer på plattformen enn det som ble oppgitt. Denne tilbaketrekningen førte til et søksmål mot Musk.

Nå ser det derimot ut til at de har kommet til en enighet.

