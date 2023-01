Skatteetaten jakter skatt etter Dubai-avsløringer

Norske myndigheter jakter på skatteunndragelser i Dubai, i kjølvannet av E24s avsløringer. Etaten forsterker innsatsen mot skjulte formuer i utlandet.

STORE INVESTERINGER: Bak den glamorøse fasaden og vakre strender er særlig emiratet Dubai beryktet for å tiltrekke seg kriminelle og illegale pengestrømmer.

I mai avslørte E24 at 374 eiendommer i Dubai, et av verdens mest hemmelighetsfulle skatteparadis, kan knyttes til eiere med norsk bakgrunn. Verdien av eiendommene er anslått til godt over en milliard kroner.

Undersøkelser E24 har gjort viser også at få av dem har innrapportert verdiene på den norske selvangivelsen i tråd med loven.

Erik Nilsen, sjef for skattekrim i Skatteetaten, bekrefter nå at de styrker innsatsen for å avdekke skjulte formuer i utlandet:

– Skjulte inntekter og formue i utlandet er et prioritert risikoområde for Skatteetaten, og vi øker innsatsen på området i 2023, sier Nilsen.

SKATTEKRIMSJEF: Avdelingsdirektør i Skatteetaten, Erik Nilsen.

Nilsen sier at Skatteetaten raskt satte i gang med egne undersøkelser etter avsløringene, og at de jobber med å kartlegge omfanget av norske statsborgere som er omfattet av Dubai-lekkasjen.

– Det er for tidlig for oss å kunne si noe mer om hvor mange saker som eventuelt vil opprettes i kjølvannet av lekkasjen, eller å skulle kommentere på anslag over formuesverdier og eventuell inntekt som ikke har blitt rapportert til norske myndigheter, sier Nilsen.

I oktober holdt Skatteetaten seminar om skjult inntekt og formue i utlandet med skandinaviske kolleger, der Dubai var et viktig tema.

800.000 eiendommer

E24 og flere enn 20 europeiske medier har samarbeidet i prosjektet «Dubai Uncovered», basert på en lekkasje fra Dubais eiendomsregister. Materialet er fra 2020 og ble gitt til E24 av den amerikanske forskningsstiftelsen Center for Advanced Defence Studies (C4ADS).

Lekkasjen omfatter 274.000 privatpersoner og selskaper fra 197 stater og jurisdiksjoner, som er registrert med til sammen 800.000 eiendommer i Dubai. Lekkasjen gir for første gang en helhetlig oversikt over hvilke personer og selskaper som er oppført med eiendom i Dubai.

Forskere anslår at utenlandske privatpersoner og selskaper til sammen har investert 1550 milliarder kroner i Dubais boligmarked.

De forente arabiske emirater, som Dubai er en del av, ble nylig satt på EUs svarteliste over land med alvorlige mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Kriminelle eiere

I høst avslørte E24 at 17 personer som er siktet, tiltalt eller dømt for alvorlig kriminalitet i Norge er listet som eiere av 47 eiendommer i Dubai verdt over 180 millioner kroner. Noen er kjente fra store narkotika- og bedragerisaker.

Flesteparten har oppgitt lave eller ingen inntekter og formue til norske myndigheter de siste årene.

Flere personer som er siktet eller tiltalt for lovbrudd i Norge oppholder seg i Dubai, og Norge har flere ganger mislyktes i få etterlyste personer utlevert fra Emiratet.

Justisdepartementet jobber med å vurdere om Norge skal gå inn i forhandlinger om å inngå en utleveringsavtale med Emiratene.

Et forslag til avtaletekst har ligget hos Departementet siden mai 2021. E24 har tidligere skrevet om et viktig brev om avtalen, der Kripos ble bedt om å komme med innspill, som ble liggende i ni måneder hos Det nasjonale statsadvokatembetet, før det ble videresendt.

I kjølvannet av Dubai-avsløringene har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) beskrevet emiratet som «en type frihavn for kriminalitet begått i Norge». Hun har sagt hun vil ha fremdrift i arbeidet med en mulig utleveringsavtale.