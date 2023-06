Norge 43 prosent dyrere enn Europa-gjennomsnittet

Ferske tall fra SSB viser at Norge er Europas femte dyreste land å leve i.

Den foreløpige statistikken viser at det faktisk var to prosent billigere å leve i Norge i 2022 enn det var i 2021, sammenlignet med resten av kontinentet. i 2021 var Norge det tredje dyreste landet å bo i i Europa.

Konsum i husholdningene inkluderer varer og tjenester som betales og forbrukes av husholdningene.

Relativt prisnivå for personlig konsum havnet på 26 prosent over snittet i de 27 europeiske landene. Personlig konsum inkluderer både varer og tjenester som betales og forbrukes av husholdningene, samt offentlige tjenester som konsumeres individuelt, som for eksempel helse- og utdanningstjenester, og tjenester fra frivillige organisasjoner.

Alkohol og tobakk dyrest

Fordelt på varegrupper var alkohol og tobakk ikke overraskende der det norske prisnivået var høyest, skriver SSB. Prisene var 135 prosent over EU-snittet, men bare marginalt høyere enn på Island og i Irland.

Til tross for rekordhøye strømpriser i Norge i fjor var energivarer den eneste enkeltvaregruppen der det norske prisnivået var under EUs. Det skyldes blant annet at mange europeiske land har gass som oppvarmingskilde.

Sveits på topp

Igjen er Sveits, landet hvor ut stort antall norske milliardærer har emigrert til, kom topper statistikken. I snitt er det 74 prosent dyrere å leve der enn gjennomsnittet i Europa. Island, Danmark og Irland er også foran Norge på statistikken.

Fem land under gjennonsnittet

Tyskland er nærmest gjennomsnittet av landene som ligger over, med en prosentandel på 9 over snittet.

Spania, Helles, Tyrkia, Polen og Bulgaria er de eneste landene som ligger under gjennomsnittet.