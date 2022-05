Russiske oligarker, kriminelle og sanksjonerte politikere er storeiere i Dubai

En omfattende lekkasje av eiendomsdata gir for første gang oversikt over hvem som står som eiere av blant annet luksusvillaer, leiligheter og kontorbygg i Dubai.

Dubai er kjent som en «lekeplass for de rike» med skamløs luksus og noen av verdens mest spektakulære bygg. Samtidig er Dubai en beryktet destinasjon for illegale pengestrømmer og hvitvasking, og regnes som et av verdens mest lukkede skatteparadis.

LEKEPLASS: Dubai byr på både null skatter og pariserhjul.

Det er hverken uvanlig eller ulovlig for utlendinger å ha eiendom i Dubai, men det lekkede materialet viser at kriminelle fra en lang rekke land, også Norge, er registrert med verdifulle eiendommer der.

I lekkasjen avsløres blant annet personer som er knyttet til narkosmugling, økonomisk kriminalitet, korrupsjon, er underlagt internasjonale sanksjoner eller er på flukt fra myndighetene i hjemlandet.

I Dubai, som er en del av De forente arabiske emirater, har flere tilsynelatende funnet en trygg havn.

Undersøkelser av norske og danske personer i lekkasjen tyder dessuten på at bare en brøkdel av dem som har eiendom i Dubai, har meldt fra til skattemyndighetene i hjemlandet.

De dyreste leilighetene i Dubai finnes på Palmen og i marinaen. Utenlandske eiere er ført med over 40.000 leiligheter og villaer der.

E24 har ledet et internasjonalt samarbeid med over 20 medieorganisasjoner om de lekkede dataene. Dataene er fra 2020 og ble delt med E24 av den amerikanske forskningsstiftelsen Center For Advanced Defence Studies (C4ADS).

En forskergruppe har estimert verdien av hver enkelt eiendom i lekkasjen. De anslår at utlendinger sitter på eiendom verdt 146 milliarder dollar, som tilsvarer 1.380 milliarder norske kroner, i Dubai.

Til sammenligning er det norske statsbudsjettet i år på i underkant av 1.600 milliarder kroner.

Forskergruppen ledes av Annette Alstadsæter, skatteforsker og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Denne lekkasjen gir den første fulle oversikten over eierskap av eiendom i et velkjent skatteparadis. Endelig kan vi løfte sløret av hemmelighetene som omgir slike eiendomsinvesteringer, sier Alstadsæter.

De publiserte sin rapport om lekkasjen i dag.

Fra lekkasjen har journalister i samarbeidet tilgang på navn, fødselsdato og passnumre, samt detaljert informasjon om eiendommene. Forskerne jobber med anonymiserte data.

PROFESSOR: Annette Alstadsæter har ledet arbeidet med å analysere Dubai-lekkasjen.

Myndighetene i Dubai har ikke besvart en rekke konkrete spørsmål fra E24. I en uttalelse sendt via De forente arabiske emiraters ambassade i Oslo, skriver regjeringen i Dubai:

«Påstandene som fremsettes om eierskap av eiendom i Dubai er faktuelt unøyaktige. De forente arabiske emirater har et tydelig regulatorisk rammeverk, i tråd med internasjonale standarder og lovverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Dubai Land Departement (det offentlige organet som har ansvar for eiendomssektoren i Dubai journ.anm.) med dets aktiviteter og prosesser, er en hjørnestein i dette arbeidet.»

Lekkasjen omfatter over 800.000 eiendommer i Dubai. 274.000 personer, selskaper og organisasjoner, hjemmehørende i 197 land og jurisdiksjoner, er registrert som eiere. 191.000 av disse eierne er utenlandske.

Russisk elite

Mer enn 100 medlemmer av Russlands politiske elite, offentlige tjenestemenn og oligarker som står russiske myndigheter nær, har eiendom i Dubai ifølge det lekkede materialet.

Russere er blant de største gruppene utenlandske investorer i Dubais eiendomsmarked, og kontrollerer eiendom til en anslått verdi av rundt 30 milliarder kroner.

Privatfly og yachter tilhørende russiske oligarker har angivelig satt kursen mot Dubai de siste månedene, etter strenge sanksjoner som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

MØTTE PUTIN: Baisarov hadde flere møter med Putin i fjor. Dette bildet er fra november, da de møttes i Moskva for å snakke om ny jernbanelinje til Kina.

De forente arabiske emirater (UAE) har ikke innført sanksjoner mot Russland og har avstått fra å kritisere krigen og mulige russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

En av oligarkene i lekkasjen er Ruslan Baisarov (53), industrimagnat og en av russlands rikeste personer.

Baisarov er registrert som eier av fem leiligheter og en stor villa i strandkanten på Dubais gigantiske kunstige, palmeformede øy.

Markedsverdien på eiendommene er anslått til over 80 millioner kroner.

Baisarov er en kjent støttespiller for Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov, som er knyttet til grove brudd på menneskerettighetene og har sendt soldater for å støtte Russlands krigføring i Ukraina.

Baisarov bygget blant annet Kadyrovs prestisjefylte skianlegg i Veduchi, utenfor hovedstaden Groznyj. Det nære forhold til presidenten har gitt ham tilnavnet «Kadyrovs lommebok».

Baisarov har snakket om vennskapet sitt med Kadyrov i et intervju med Vedomosti. Han kaller Kadyrov en venn, selv om han nekter for å være den tsjetsjenske lederens «lommebok».

fullskjerm neste SENDTE SOLDATER TIL UKRAINA: Kadyrov har sendt flere tusen soldater for å slåss i Ukraina, blant annet i Mariupol. 1 av 3 CHINGIS KONDAROV / Reuters

Baisarov er kontaktet for en kommentar til denne artikkelen. Hverken han eller ansatte i hans selskaper har returnert noen henvendelser.

5.300 russere er registrert med til sammen 9.700 eiendommer i lekkasjen.

Fra Donetsk til Dubai

Andre profilerte russere i lekkasjen inkluderer Alexander Borodai, medlem av Russlands nasjonalforsamling og tidligere «statsminister» i den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk» på russisk-okkuperte områder øst i Ukraina.

Han har vært ilagt sanksjoner fra USA, EU og Storbritannia i flere år.

fullskjerm neste I UKRAINA: Alexander Borodai (i blått) ledet den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk» øst i Ukraina etter at Russland okkuperte området i 2014. Her med livvakter etter at et Malaysian airlines-fly med 298 personer ombord som ble skutt ned over okkupert område i juli 2014. 1 av 3 DOMINIQUE FAGET / AFP

Borodai returnerte til Russland i 2015 og jobbet som konsulent i næringslivet, før han ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i fjor.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Borodai uten å lykkes.

Etterlyst «narkosmugler» med eget kontor

I listene over registrerte eiere i Dubai er det flere etterlyste kriminelle. En av dem Daniel Joseph Kinahan (44), som beskyldes å delta i et internasjonalt forbrytersyndikat, koblet til narkosmugling, våpenhandel og en rekke drap. Kinahan kommer opprinnelig fra Irland men skal nå ha tilholdssted i Dubai.

Gruppen han angivelig er en del av kalles «Notorious Kinahan Organized Crime Group» (KOCG). Kinahan-gruppen bruker Dubai som «fasiliteringshub for illegale aktiviteter», ifølge amerikanske myndigheter. I april innførte USA sanksjoner mot Kinahan, samt broren og faren hans og flere andre med tilknytning til gruppen.

ETTERLYST: Irsk politisjef foran plakaten med etterlysningen av Kinahan i april.

I lekkasjen er Kinahan registrert med et kontor på 115 kvadratmeter i det eksklusive bygget Jumeirah Bay Tower 3. To selskaper Kinahan var med å starte har tidligere oppgitt den samme adressen, ifølge selskapsinformasjon og en fersk artikkel i Irish times.

Informasjon i lekkasjen tyder på at Kinahan ble registrert som eier av kontoret en gang mellom våren 2017 og januar 2018.

Da var anklagene om at han var involvert i organisert kriminalitet allerede velkjent.

Ifølge lekkasjen har Kinahan også fått tildelt ID-kort fra Emiratene, et formelt dokument alle som holder til i Dubai må søke om.

USA har utlovet en dusør på fem millioner dollar for hjelp til å få Kinahan arrestert. Kinahan nekter for å ha gjort noe galt.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Kinahan uten å lykkes.

Skattesvindel på 550 milliarder

Journalister i samarbeidet E24 leder har gjennomgått rettsdokumenter fra flere land om personer som ifølge lekkasjen har eiendom i Dubai.

En rekke personer som står oppført med luksuriøse villaer og leiligheter er etterlyste eller siktet for kriminalitet i hjemlandet. I flere saker har politiet ferdige tiltaler, men klarer ikke å få hentet de aktuelle personene ut av Dubai for å stille dem for retten.

Blant dem er personer mistenkt for å svindle europeiske skattemyndigheter for anslagsvis 550 milliarder kroner gjennom handel med verdipapirer. Svindelen, kjent som «Cum-Ex», etterforskes blant annet i Tyskland, Danmark og Belgia.

Samarbeidspartnere i «Dubai Uncovered» Prosjektet «Dubai Uncovered» utføres av mer enn 20 medier og koordineres av E24. De andre deltagerne i samarbeidet er norske VG, Süddeutsche Zeitung (Tyskland), TV2 (Danmark), Knack og De Tijd (Belgia), iStories (Russland), SVT (Sverige), Le Monde (Frankrike), Organized Crime and Corruption Reporting Project, Fundacja Reporterow (Polen), Atlatszo og Direkt36 (Ungarn), Investigace.cz (Tsjekkia), Frontstory.pl (Polen), MANS (Montenegro), BIRD.bg (Bulgaria), Centar za Istrazivacko Novinarstvo (Bosnia), Ostro (Slovenia), RISE-prosjektet og Context Investigative Reporting Project (Romania) (Romania), Eesti Päevaleht (Estland), KRIK.rs (Serbia), Italian Investigative Reporting Project (Italia) og Croatian Ostro (Kroatia). Vis mer

Dømte og tiltalte nordmenn med 48 eiendommer

Blant nordmenn i lekkasjen er en betydelig andel av eiendommene registrert på personer som domstoler og politi kobler til kriminell virksomhet.

Personer med norsk bakgrunn som enten er dømt, siktet eller tiltalt for kriminelle handlinger, er registrert med til sammen 48 eiendommer i Dubai.

Flere av dem har vært internasjonalt etterlyst i en årrekke.

Petter Nordeng, førstestatsadvokat i Økokrim, kaller avsløringene bekymringsfulle.

– Det gir grunn til mistanke om at utbytte fra straffbare handlinger i Norge er benyttet til å kjøpe eiendom i Dubai, sier Nordeng.

REAGERER: Førstestatsadvokat i Økokrim Petter Nordeng under intervju med E24.

Få innrapporterer

I både Norge og Danmark må innbyggere rapportere om eiendom i utlandet til skattemyndighetene. Kun et fåtall av dem som er registrert med eiendom i Dubai har rapportert om det i skattemeldingen, viser undersøkelser E24 og dansk TV2 har gjort.

Minst 214 personer i lekkasjen var skattemessig bosatt i Norge ved utgangen av 2019. Disse var registrert med til sammen minst 229 eiendommer, ifølge lekkasjen.

Samme år rapporterte 39 personer til skattemyndighetene i Norge at de hadde eiendom i De forente arabiske emirater, som Dubai er en del av. Disse innrapporterte til sammen 44 eiendommer.

I Danmark er mønsteret det samme: 507 personer i lekkasjen har tilknytning til Danmark, men bare 38 dansker meldte fra til skattemyndighetene om eiendom i Dubai.

Flere av personene listet opp som Dubai-eiere bor i blokker for leietagere med lav inntekt hjemme i Danmark, ifølge undersøkelser fra dansk TV2.

– Det er ikke ulovlig å ha eiendom i Dubai. Samtidig viser denne unike innsikten fra journalister at de fleste eiendommene ikke blir innrapportert. Det tyder på at disse eiendommene holdes skjult og at det unndras skatt, sier Alstadsæter.

EKSKLUSIVT: Eksklusive Dubai Marina er en favoritt blant mange kjøpere. Utenlandske eiere har over 82.000 leiligheter og kontorer i denne delen av byen.

Økt overvåkning av internasjonale banktransaksjoner, automatisk utveksling av informasjon mellom land og strengere reguleringer har de siste årene gjort det vanskeligere å holde seg med skjulte bankkontoer i utlandet. Dette gjelder også Dubai.

Men eiendomsinvesteringer er ikke omfattet.

– For å skjule store finansielle formuer trenger man i disse dager hjelp fra profesjonelle. Det er mye lettere å kjøpe eiendom i Dubai, sier Alstadsæter til E24.

- Toleranse for gangstere

Etter at oljeutvinningen begynte å falle på 90-tallet har Dubai vokst frem som luksuriøs feriedestinasjon og finanssentrum, med en voldsom utbygging av eiendom og lave skatter. Majoriteten av dem som bor i Dubai, kommer fra andre steder i verden.

Utlendinger som investerer i eiendom i Dubai kan også søke om langvarig oppholdstillatelse, kalt «Golden Visa». Mer enn 90.000 av de utenlandske eierne i de lekkede dataene har et emiratisk ID-nummer, kalt «Emirates ID », et identitetskort som formaliserer båndene til lokale myndigheter.

– Hele ideen bak Dubai er entreprenørskap, sier Syed Ali, sosiologiprofessor ved Long Island University i New York og forfatter av boken «Dubai: Gilded Cage».

SKREV BOK: I «Dubai: Gilded Cage» forteller professor Syed Ali om hvordan moderne slaveri i Dubai vokste fram, parallelt med den glamorøse livsstilen som har tiltrukket de rike fra hele verden.

Bak den glamorøse fasaden er Dubai blitt beryktet for å tiltrekke seg kriminelle og illegale pengestrømmer. Organisasjonen Tax Justice Network (TJN) rangerer De forente arabiske emirater som et av mest lukkede skatteparadisene i verden.

Ved å lukke øynene og la være å stille spørsmål, har Dubai over tid tiltrukket seg store pengestrømmer og noen av verdens mest profilerte kriminelle, skriver TJN i en rapport fra 2020.

De forente arabiske emirater ble nylig «grålistet» av Financial Action Task Force, et internasjonalt organ for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, på grunn av manglende tiltak for å stoppe illegale pengestrømmer.

– I Dubai har de alltid hatt en laissez faire-holdning og toleranse for gangstere, sier Ali.

BYGGER: Dubai er fortsatt en gigantisk byggeplenes, der stadig nye leilighetsbygg står klare for utenlandske kjøpere.

Gabriel Zucman, Førsteamanuensis ved University of Berkeley i California og leder av The EU tax observatory ved Paris School of Economics, er med i forskergruppen som ledes av Annette Alstadsæter ved NBMU.

Zucman regnes som en av verdens ledende eksperter på skatteparadis.

– Formue investert i eiendom har lenge vært en blindsone, med lite eller ingen gode data om verdien av slik eiendom i skatteparadiser. Dette er første gang vi har en faktisk tydelig sum av nettoformuen av både offshore- og lokalt eide eiendommer i et skatteparadis, sier han.

SKATTEEKSPERT: Gabriel Zucman, her på en debatt i Brussel i fjor.

– Prosjektet er et første skritt for å kaste lys over økningen av investeringer i eiendom i skatteparadiser som en del av den bredere globaliseringen, sier Zucman.

I 2019 anslo Zucman og hans kollega Thomas Piketty verdien av offshore-eiendom London til 66 milliarder dollar. Verdien av utlendingers eiendom i Dubai er over dobbelt så høy, ifølge forskernes anslag.

Slik er eiendomsverdien anslått: Forskerne har brukt offentlig tilgjengelige eiendomsdata fra Dubais myndigheter for å anslå verdien av eiendommene i lekkasjen. Eierne av 81 000 eiendommer i Dubai-lekkasjen er fortsatt ikke knyttet til spesifikke land. Årsaken er begrensninger i datasettet som gjør at landbakgrunnen til de reelle eierne fortsatt er usikker. Dette utgjør syv prosent av eierne og nesten 20 prosent av eiendomsmarkedet målt i nettoverdi. Eiendommene er verdsatt til 923 milliarder kroner. Dermed kan innbyggere og selskaper i flere land ha enda større reelle formuer i Dubai enn det som fremkommer i dag. Mediene som har gjennomgått dataene har funnet enkelte bygninger som aldri ble ferdigstilt. Hovedkilden til lekkasjen er data fra Dubais landregister. Vis mer