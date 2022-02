Lange køer foran minibanker i Russland

De siste dagene har russere strømmet til minibankene i frykt for de økonomiske sanksjonene. Søndag har køene blitt enda lenger etter flere banker trolig blir kastet ut av det internasjonale banksystemet Swift.

KØ: Mange russere har tatt turen til minibanker de siste dagene. Her er køen utenfor en minibank i St. Petersburg søndag. Vis mer

Financial Times skriver at folk i Moskva og i andre Russiske byer «stormer» minibanker for å ta ut kontanter i frykt for at den nasjonale valutaen, rubler, skal kollapse. De frykter også at de ikke kan benytte seg av internasjonale betalingssystemer.

Allerede torsdag morgen, etter at Putin hadde besluttet å invadere Ukraina, ble det dannet køer av mennesker som forsøkte å ta ut utenlandsk valuta. Avisen skriver at en av deres reportere var vitne til at banker gikk tom for dollar rundt middagstider torsdag.

Jakten på utenlandske valuta fortsatte inn i helgen da EU-landene ble enige om tiltak for å blant annet begrense den russiske sentralbankens mulighet til å bruke sine utenlandske valutareserver.

Lørdag kveld gikk EU og land som USA, Storbritannia og Tyskland inn for å utestenge flere russiske banker fra det globale betalingssystemet Swift. Det var en av flere nye sanksjoner som ble foreslått i en felles uttalelse.

Også i Moskva var det lange køer foran minibanken søndag. Vis mer

Sentralbanken varsler krisegrep

Russiske borgere er nå bekymret for at de ikke vil være i stand til å betale med Visa- og Mastercard-kortene sine.

Søndag har sentralbanken i flere meldinger forsøkt å roe markedet ved å si at de kontinuerlig skulle forsyne bankene med rubellikviditet.

– Bank of Russia har de nødvendige ressursene og verktøyene til å opprettholde finansiell stabilitet, og sikre fortsatt drift i finanssektoren, skriver sentralbanken i en av meldingene.

I tillegg hevder sentralbanken at den vil tilby «uavbrutt» forsyning av rubler til bankene. Nyhetsbyrået Bloomberg bemerker samtidig at sentralbanken ikke uttalte noe om støtte til utenlands valuta.

Fredag sa den russiske sentralbanken at de økte mengden kontanter for å fylle opp minibankene. Torsdag var etterspørselen etter kontanter i Russland på 111,3 milliarder rubler (1,34 milliarder dollar) og var på sitt høyeste siden mars 2020, skriver Reuters.

– Ville tatt ut pengene mine nå

Hedgefondforvalter Bill Ackman i Pershing Square Capital Management advarte allerede lørdag ettermiddag mot å ha penger i russiske banker i fare for at de kunne bli utestengt fra Swift.

– Jeg ville ikke hatt mine penger i en bank som ikke har tilgang til Swift-systemet. Så fort en bank ikke kan overføre eller motta penger fra andre banker, kan betalingsevnen stå i fare, skrev Ackman på Twitter.

– Om jeg var russisk ville jeg tatt ut pengene mine nå. På mandag kan en bankkrise starte i Russland.