Spotify-sjef om Joe Rogan: – Han må følge retningslinjene

Administrerende direktør i Spotify, Daniel Ek, snakker ut om kontroversene rundt Joe Rogan-episoden.

Spotify-sjef Daniel Ek mener Joe Rogan må følge reglene som alle andre. Dette kommer etter en Spotify-boikott hvor flere kjente artister har trukket musikken sin fra strømmetjenesten etter at Rogan tok til vaksinemotstand i sin populære podcast. Vis mer

Strømmetjenesten la frem tall onsdag kveld, og i etterkant adresserte Spotify-sjef Daniel Ek kontroversen rundt Joe Rogan.

– Dette er en veldig komplisert sak. Men jeg er stolt av det vi har gjort etter bekymringsmeldinger fra forskere, sa han i oppdateringen til selskapets aksjonærer.

Ek sier at selskapet nå prøver å balansere «et kreativt uttrykk med brukersikkerhet».

– Og selv om Joe har et massivt publikum, han har faktisk den største podkasten i mer enn 90 markeder, så må han også følge disse retningslinjene, uttalte den svenske toppsjefen.

Joe Rogan står bak «The Joe Rogan Experience», en av verdens mest populære podkaster, med rundt 11 millioner lyttere.

Joe Rogan er en kjent komiker og podcast-vert. Han står bak «The Joe Rogan Experience» med 11 millioner lyttere. I 2020 inngikk Spotify og Rogan en eksklusiv avtale som gjorde at podkasten, som til da hadde vært tilgjengelig for alle, kun kunne spilles av på Spotify. Vis mer

Protester mot Rogan

Det har stormet rundt strømmetjenesten i det siste etter at rockestjernen Neil Young valgte å fjerne all musikken sin fra plattformen i protest mot podkasten til amerikanske Joe Rogan - som har tatt opp vaksinemotstand i sin populære podkast.

Young har sammen med en rekke andre artister reagert på innhold i podkasten, og mener at Spotify er med på å spre feilinformasjon om vaksiner og coronaviruset.

Etter alt bråket har Spotify-sjef Daniel Ek varslet flere endringer i retningslinjene for hva som er akseptabelt hos strømmetjenesten.

Det inkluderer blant annet en form for coronamerking, som skal merke alle podkaster som har diskusjoner rundt covid-19. Endringene skal tre i kraft innen kort tid.

Lei seg

Tidligere denne uken gikk Joe Rogan ut og beklaget seg.

I en ti minutter lang Instagram-video postet mandag morgen, kommenterte Rogan selv artistflukten:

– Jeg er veldig lei meg for at de føler det slik. Jeg ønsker det absolutt ikke slik. Jeg er en Neil Young-fan, jeg har alltid vært en Neil Young-fan, sa 54-åringen.

Spotify har over 180 millioner betalende kunder. Samtidig har selskapet sett at aksjen har gått ned med mer enn 20 prosent etter at selskapet presenterte resultatene for fjerde kvartal.