Uroen fortsatte i britiske renter etter u-sving fra Truss: – Er grunnleggende mistillit i markedet

Renten på britiske statsobligasjoner skjøt fart på nytt etter at statsminister Liz Truss skrotet deler av omstridt skattepakke.

– Det er voldsomme bevegelser, sier rentestrateg Lars Mouland i Nordea til E24.

I det britiske rentemarkedet fortsatte uroen fredag etter at statsminister Liz Truss droppet et skattekutt i det omstridte «minibudsjettet» som har skapt bølger i markedene.

I markedet hadde rentene falt i forkant av statsministerens pressekonferanse, men skjøt deretter fart igjen.

Ifølge Financial Times endte renten på britiske statsobligasjoner med 30 års løpetid på 4,8 prosent etter den hadde vært nede i 4,2 prosent tidligere på dagen på forventninger om at skattepakken skulle skrotes.

– Drives fra skanse til skanse

– Det er rett og slett grunnleggende mistillit i markedet. Oppfatningen er at regjeringen drives fra skanse til skanse. Markedet har åpenbart ikke tillit til den politikken som føres, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Vi må regne med at det blir store svingninger fremover, sier han.

Utslagene kommer etter en turbulent periode i det britiske markedet, og en krevende start for Truss-regjeringen. Det er bare 38 dager siden Truss tok over for Boris Johnson som partileder og statsminister den 6. september i år.

Kwasi Kwarteng som har vært finansminister like lenge, fikk sparken fredag.

Det britiske pundet svekket seg kraftig og rentene på statsgjeld økte mye etter at regjeringen den 23. september la frem sitt «minibudsjett».

Der varslet regjeringen store skattelettelser og omfattende energistøtte til befolkningen. Men markedene fryktet kraftig økte låneopptak, og var i tvil om inndekningen i budsjettet og bærekraften i britisk finanspolitikk i årene fremover.

Den britiske sentralbanken har den siste tiden gått inn i markedet med støttekjøp av statsobligasjoner. Det skjedde etter at mange pensjonsfond ble tvunget til å selge sine obligasjoner for å dekke stigende krav til å stille sikkerhet. Dette programmet skal imidlertid avsluttes i dag, fredag.

– Skaden er litt gjort. Disse markedsbevegelsene skjedde så fort at man neppe har rukket å reparere porteføljene sine i mellomtiden. Hver gang rentene kommer litt ned prøver man å bruke den muligheten til å rydde opp. Men når man rydder opp betyr det at man selger unna, og det dytter fort renten opp igjen, sier Mouland.

– Heller bensin på bålet

– Problemet i England som i mange vestlige land, er at prisveksten er altfor høy. Og måten sentralbanken ønsker å løse det på er å få ned den økonomiske veksten, så det blir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Mouland.

– Men det er klart at når regjeringen sier at vårt eneste mål er å få veksten opp, blir det som om regjeringen står og heller bensin på bålet, mens sentralbanken står og skal slukke det. Da blir markedets reaksjon at det betyr at renten må settes enda mer opp, sier han.

Mouland peker på at planene kom i en situasjon hvor sentralbanken, Bank of England, egentlig skulle begynne å selge rentepapirer som tidligere var blitt kjøpt for å støtte økonomien.

Isteden ble den tvunget til å kjøpe igjen, noe som etter planen nå skal avsluttes.

Han tror at Bank of England kan bli tvunget til å fortsette kjøpene av rentepapirer hvis uroen vedvarer.

– Her har du bevegelser på ett prosentpoeng om dagen på det verste i 30 års obligasjoner. Det er helt vanvittig. Hvis du slipper det helt løs er renten plutselig ti prosent. Det er ingen tjent med.

Også det britiske pundet har fått unngjelde i det siste. Britenes valuta var verdt 1,35 dollar da året startet, men falt helt ned til 1,03 dollar da regjeringen la frem skattepakken. Siden har det hente seg inn til rundt 1,11.