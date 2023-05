Kriserammede First Republic blir overtatt av JPMorgan

Etter en helg full av spekulasjoner stenger amerikanske myndigheter kriserammede First Republic Bank. Når bankkontorene åpner mandag er det som en del av storbanken JPMorgan.

Aksjekursen til krisebanken First Republic er ned 97 prosent si år.

Saken oppdateres...

Amerikanske myndigheter har mandag tatt over den kriserammede banken First Republic.

FDIC, som er myndighetenes banksikringsfond, har overtatt banken, melder de på egen hjemmeside.

JPMorgan sitt bud er akseptert, og tar dermed over alle innskuddene og eiendelene til First Republic.

Som en del av transaksjonen vil alle First Republics 84 bankfilialer gjenåpnes som filialer til JPMorgan i dag, skriver amerikanske myndigheter.

Alle kunder som har innskudd i First Republic vil automatisk bli innskytere i JPMorgan, og alle vil ha full tilgang til alle innskudd og eiendeler. Alle innskudd i banken vil fremdeles være forsikret av FDIC.

FDIC anslår at kostnadene for forsikringsfondet vil være på rundt 13 milliarder dollar.

Per 13. april hadde First Republic nettoinnskudd på nærmere 104 milliarder dollar og omtrent 229 milliarder dollar i totale eiendeler.

Aksjeras

Den amerikanske banken First Republic har lenge vært i hardt vær etter stormen i banksektoren.

Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist Bank og US Bank sto bak en redningspakke i forsøk på å redde banken i midten av mars.

Men det var ikke nok.

Så langt i år er aksjen ned 97 prosent. Fredag stupte aksjen på Wall Street etter rykter om at banken kunne bli satt under administrasjon.

Stormen i banksektoren startet med at Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank kollapset som følge av at kundene tok ut penger raskt. Kundene fryktet store underliggende tap hos bankene etter en rekke raske rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken.

Forrige mandag la First Republic frem resultater for første kvartal som viste at kundene fra starten av mars to ut 730 milliarder kroner på 22 dager.

Ifølge Bloomberg har First Republic blant annet slitt som følge av at banken har en stor mengde boliglån med lav fastrente til rike kunder. Verdien av disse lånene har falt etter som styringsrenten har blitt satt opp.

Ba om bud på krisebanken

JPMorgan ble sammen med flere andre storbanker i helgen bedt om å legge frem bud på den California-baserte krisebanken av amerikanske myndigheter.

Onsdag forrige uke spurte FDIC flere banker om hva de var villig til å betale for innskuddene og eiendelene til First Republic, for å få overblikk over hvor store tap man eventuelt står overfor.

Fredag tok sikringsfondet igjen kontakt med flere finansinstitusjoner med mer detaljert informasjon om hvordan det sto til med finansene i First Republic.

Ifølge Financial Times ble disse finansinstitusjonene gitt tilgang til data og detaljert informasjon, slik at de kunne gjøre opp en mening om hva krisebanken er verdt.

