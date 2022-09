Nedgang Wall Street etter tung onsdag

Rentehevingen onsdag sendte de amerikanske børsene nedover. Torsdag åpner de med nedgang.

OPP: Torsdag er det oppgang på Wall Street.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

De tre toneangivende indeksene på Wall Street falt markant i går, etter at den amerikanske sentralbanken satt opp styringsrenten med 0,75 prosentpoeng.

Torsdag ettermiddag, norsk tid, ser de tre indeksene slik ut:

Dow Jones ned 0,37 prosent

Nasdaq ned 1,01 prosent

S&P ned 0,61 prosent

På samme tid handles et fat nordsjøolje for i underkant av 91 dollar. Dette er en oppgang på nesten 1,11 prosent siden midnatt.

Fed-heving rammet reiselivet

Onsdag kveld annonserte Fed, den amerikanske sentralbanken. en renteheving på 0,75 prosentpoeng. Dette var i tråd med analytikernes forventninger.

CNBC skriver at investorene ikke likte Fed prognoser for fremtidige rentehevinger:

«Investorene har søkt mer langsiktighet fra Fed, men de likte det ikke når sentralbanken faktisk ga dem dette. Mens styringsrenten ble hevet ytterligere, annonserte Fed at dette vil fortsette til renten når så mye som 4,6 prosent».

18 av de 20 aksjene som falt mest etter rentebeskjeden på den brede S&P 500-indeksen var reise- og underholdningsselskaper. Sektorene er blant de som rammes hardest ved økonomiske nedgangstider, skriver CNBC.

Den amerikanske sentralbanken varslet at det vil komme flere renteøkninger fremover og at det er nødvendig for å få bukt med den kraftige inflasjonen i USA.

Flyaksjene faller videre

Torsdag faller flyaksjene videre, og S&Ps flyindeks faller 3,5 prosent, etter et fall på 4,3 prosent gjennom onsdagen.

Det er flyselskaper som Jetblue, Sun Country, Allegiant og American Airlines som leder an fallet, skriver Bloomberg.