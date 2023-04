Tesla leverte i tråd med forventningene: Hadde 23,32 mrd. dollar i inntekter i første kvartal

Tesla økte omsetningen i første kvartal, men driftsresultatet falt sammenlignet med samme periode i fjor.

Tesla-sjef Elon Musk har kuttet prisene på elbilene flere ganger i år.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres...

Onsdag åpner Tesla regnskapsboken for årets første kvartal.

I første kvartal omsatte elbilgiganten for 23,32 milliarder dollar. Det tilsvarer 246,8 milliarder norske kroner.

På forhånd var det ventet at selskapet skulle ha en omsetning på 23,35 milliarder dollar i kvartalet, ifølge estimatene til Bloomberg. Resultat per aksje var ventet å ende på 0,85 dollar.

Tesla-aksjen faller 1,7 prosent i etterhandelen.

Dette er nøkkeltallene i Tesla-rapporten:

Omsetning var 23,32 milliarder dollar, opp fra 18,75 milliarder dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet endte på 4,26 milliarder dollar, som er en nedgang fra i fjor da resultatet var 5 milliarder dollar i kvartalet.

Inntjening per aksje endte på 0,85 dollar per aksje, akkurat på nivå med det analytikere ventet på forhånd. Likevel ned fra 1,07 dollar per aksje i første kvartal i 2021.

Årsresultatet etter renter og skatt falt over 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor: Første kvartal i år endte det på 2,5 mrd. dollar mot 3,3 mrd. dollar i fjor.

Selskapets driftsmarginer endte på 11,4 prosent mot 19,2 prosent samme kvartal i fjor.

Tidligere i april meldte elbilselskapet om rekordhøye leveransetall: Elbilprodusenten leverte 422.875 biler verden over i årets tre første måneder.

Kuttet priser

I forkant av kvartalsrapporten, annonserte Tesla at det kutter prisene på noen av sine Model Y og Model 3-biler i USA. Priskuttet innføres for å øke etterspørselen på bilene, ettersom konkurransen mellom elbilprodusenter øker rundt om i verden, skriver Reuters.

På Model Y kuttes prisene med 3000 dollar og på Model 3 kuttes med 2000 dollar til 39.990 dollar, skriver Reuters.

Tesla har gjort en rekke priskutt så langt i 2023, bare i USA er prisene kuttet seks ganger. Tidligere i april ble prisene på Model X og S i USA. Siden januar er prisen på Model X satt ned med over 10 prosent.

I januar kuttet selskapet prisene også i Europa.

Overrasket i fjerde kvartal

Da Tesla åpnet regnskapsbøkene for fjerde kvartal, varslet Elon Musk at Tesla har mål om å produsere mellom 1,8 millioner og 2 millioner biler i år.

Samtidig viste rapporten for fjorårets siste kvartal at Tesla slo forventningene: Tesla omsatte for 24,32 milliarder dollar i fjerde kvartal, noe som er litt sterkere enn analytikerne hadde ventet. Også på resultat per aksje slår elbilgiganten forventningene.