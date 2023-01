Reed Hastings går av som Netflix-sjef

Strømmegiganten knuser forventningene med en kraftig vekst i nye abonnenter, samme dag som Netflix-sjef Reed Hastings takker for seg.

Tallene fra fjerde kvartal viser at selskapet fikk 7,6 millioner nye betalende abonnenter. Det er vesentlig flere nye brukere enn ventet. På forhånd anslo selskapet at brukerveksten ville være på 4,5 millioner globalt.

Selskapet venter en omsetningsvekst på 4 prosent til 8,17 millioner dollar i første kvartal 2023, fremgår det av kvartalsrapporten. Selskapet peker på vekst i betalende brukere som en av forklaringene.

Omsetningen for fjerde kvartal var på 7,85 milliarder dollar. Det er marginalt over forventningene på henholdsvis 7,86 milliarder dollar.

Aksjen bykser opp over seks prosent i etterhandelen.

Netflix-sjef går av

Reed Hastings går av som administrerende direktør i selskapet. Netflix-gründeren vil imidlertid fortsette som arbeidende styreleder. Ted Sarandos og Greg Peters skal sammen lede selskapet.

Sarandos og Hastings har ledet selskapet sammen siden juli 2020 og frem til i dag.

Greg Peters kommer fra rollen som driftsdirektør i strømmegiganten. Alle tre har jobbet sammen i Netflix de siste 15 årene.

Reklamer og passordgrep

I løpet av første og andre kvartal mistet Netflix nær 1,2 millioner abonnementer. Netflix hadde aldri opplevd negativ abonnentsvekst før fjorårets første kvartal. I det tredje kvartalet skulle det imidlertid snu, og Netflix fikk en vekst på 2,4 millioner abonnenter.

Etter kundeflukten i fjorårets første kvartal tok Netflix grep.

Selskapet lanserte en storsatsing med reklamefinansierte abonnementer hvor brukerne kan velge å se reklame i bytte mot billigere abonnement. I USA koster slike abonnementer 6,99 dollar per måned. Løsningen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Under fremleggelsen av tallene for tredje kvartal sa markedsføringssjef Jeremi Gorman i Netflix til Bloomberg at hun var «fornøyd veksten» innen annonse-segmentet. Hun ønsket ikke å legge frem tall på antall brukere som benytter seg av løsningen.

– Du ville sett det hvis jeg var et bekymret menneske – jeg bærer det på ansiktet mitt, sa hun.

Strømmegiganten har også varslet at de vil stramme inn på passorddeling blant brukere i samme husholdning. Selskapet har varslet at de vil starte opp et prøveprosjekt i Latin Amerika i 2023 for å forsøke og kapitalisere på kontodeling, skriver Bloomberg.