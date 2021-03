Sliter med å få løs gigantskipet: Koster flere milliarder i timen

Minst 140 skip ligger i kø for å komme videre, mens lavt tidevann gjør det trøblete å få løs skipet som blokkerer Suezkanalen. For containertrafikken alene anslås kostnaden å være 3,4 milliarder kroner i timen.

TAUBÅTER: Minst åtte taubåter prøver å få containerskipet «MV Ever Given» løs. Skipet har stått fast siden natt til onsdag. Vis mer byoutline HANDOUT / Reuters / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

I over et døgn har et av verdens største containerskip, «MV Ever Given», blokkert den viktige Suezkanalen som forenkler skipstrafikken mellom Europa og Asia.

Køen av skip som venter på å kunne passere blir stadig større. Det estimeres nå at et sted mellom 140 og 180 skip nå venter på å kunne komme videre.

Selv om redningsinnsatsen hittil har pågått med en rekke taubåter, har lavt tidevann hittil jobbet mot dem. Fortsatt kan det gå flere dager før skipet kommer seg løst.

Den beste sjansen for å frigi skipet kan komme først søndag eller mandag, når tidevannet igjen stiger mener Nick Sloane, ifølge Bloomberg. Sloane var redningsleder da cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn ved kysten av Italia i 2012.

Rundt 12 prosent av verdenshandelen går gjennom Suezkanalen som har vært en av de viktigste skipsveiene i verden siden slutten av 1800-tallet.

Les også Fredriksen-topp om skipskaos: – Har en enorm betydning hvis det blir langvarig

Milliardkostnad

Derfor kan selv en kort stopp her få store ringvirkninger for skipstrafikken.

Hvor mye det faktisk koster at kanalen nå er blokkert for andre dag på rad er vanskelig å finne et sikker tall på, men et drøyt estimat bare knyttet til containertrafikken vitner om at det kan være fryktelig dyrt.

Utregninger fra Lloyd’s List anslår at blokkaden koster opp mot 400 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, hver eneste time veien er stengt.

Regnestykket tar utgangspunkt i at containertrafikken vestover er verdt 5,1 milliarder dollar hver dag, mens den østgående trafikken er på rundt 4,5 milliarder dollar.

Rundt 26 prosent av verdens containerfrakt går gjennom Suezkanalen hver dag, ifølge Lloyd’s List.

Venter store erstatningskrav

Når skipet en gang kommer seg løs, er det ventet at skipets eier, japanske Shoei Kisen KK, og dets forsikringsselskaper kan få store erstatningskrav.

– Alle veier leder tilbake til skipet, sa marinedirektør David Smith i forsikringsagenten McGill and Partners til Reuters onsdag.

Både myndighetene som kontrollerer trafikken i Suezkanalen (SCA) og andre skip som må vente på å passere kan komme til å be om erstatning for tapt omsetning, ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg må selskapet og forsikringsselskapene etter alt og dømme betale for den omfattende redningsaksjonen som pågår ved skipet.

– Om det blir en konstant oppbygging av skip, vil det bli store problemer med leverandørkjeden, sier Markus Baker i forsikringsagenten Marsh til Reuters.

Publisert: Publisert: 25. mars 2021 06:30 Oppdatert: 25. mars 2021 07:00