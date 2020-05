Lufthansa gjenopptar flyvninger til en rekke destinasjoner

Det tyske flyselskapet opplyser at de vil begynne å fly igjen til 20 ulike destinasjoner fra midten av juni.

Publisert: Oppdatert: 24. mai 2020 12:25 , Publisert: 24. mai 2020 12:14

Det skriver Reuters.

En talsperson for selskapet opplyser at flere av flyvningene vil gå til populære feriemål. Blant annet Mallorca, Rhodos, Venezia, Ibiza og Malaga.

Flyvningene vil gå fra Frankfurt, der selskapet har sin hovedbase.

– Flere destinasjoner vil bli kjent neste uke, opplyser talspersonen ifølge Reuters.

Lufthansa er Europas største flyselskapet, og satte nesten alle flyene sine på bakken i mars, da stadig flere land innførte strenge reiserestriksjoner i møte med virusutbruddet. Det tyske selskapet kuttet 95 prosent av flyvningene sine.

For rundt to uker siden meldte de imidlertid at de planlegger å gjenoppta flyvninger til destinasjoner som Los Angeles, Toronto og Mumbai fra juni.

I dag står rundt 700 av selskapets 760 fly på bakken. I april var passasjertrafikken i redusert fra 350.000 til under 3.000 daglig.

Torsdag denne uken bekreftet Lufthansa at de er i samtaler med regjeringen om en redningspakke på ni milliarder euro. Det tilsvarer 100 milliarder kroner.

Redningspakken vil også bringe den tyske staten inn på eiersiden i det coronarammede selskapet.

Dersom avtalen godtas vil det sette strek for flere ukers krangling internt i den tyske regjeringen. Det vil også være første gang siden 1997 at den tyske staten går inn på eiersiden i Lufthansa.