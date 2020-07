Apple vinner mot EU-kommisjonen: Slipper skatteregning på 139 mrd.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager går på et smertelig nederlag mot Apple og Irland.

Publisert: Oppdatert: 15. juli 2020 11:54 , Publisert: 15. juli 2020 11:16

EU-domstolen har besluttet at Apple slipper å betale en skatteregning på 13 milliarder euro, tilsvarende 139 milliarder kroner. Det kommer frem i en pressemelding fra EU-domstolen.

Det var i 2016 at EU-kommisjonens konkurransekommissær Margrethe Vestager besluttet at Apple måtte tilbake summen i straffeskatt og renter for årene 2002 til 2013.

EU-kommisjonen mente at medlemslandene ikke kan gi skattefordeler til utvalgte selskaper. Allerede kort tid etter var Apple klar på at de ville ta saken inn for rettssystemet.

Fakta om EUs skattesak mot Apple IT-giganten Apples hovedkontor i Europa ligger i Irland.

EU-kommisjonen fikk laget en 130 sider lang rapport som konkluderte med at Irland har gitt statsstøtte til Apple i form av en lav skattesats som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper. Slik statsstøtte er i strid med EU-reglene.

Irland ble derfor pålagt å kreve et ekstra skattebeløp på 13 milliarder euro for perioden fra 2003 til 2014.

EU-domstolens laveste instans ga onsdag Apple og Irland medhold i anken over EU-kravet. Lovanvendelsen kan ankes videre til en høyere instans ved domstolen.

Også andre internasjonale selskaper har fått EU-krav om etterbetaling av skatt. Starbucks vant i fjor høst fram med sin anke mot kravet om å betale 30 millioner euro ekstra til Nederland. Bilselskapet Fiat Chrysler tapte sin anke mot et EU-krav om å betale et tilsvarende beløp til Luxembourg. NTB Vis mer vg-expand-down

– Ikke fått økonomisk fordel

– Kommisjonen har ikke klart å vise at det ble gitt en fordel i juridisk forstand. Den gjorde derfor feil da den erklærte at Apple hadde fått en separat økonomisk fordel og dermed hadde mottatt statsstøtte, skriver domstolen i meldingen.

Dommen kommer fra en lavere instans i EU-domstolen og kan ankes videre til øverste nivå. Det kan kun ankes over lovanvendelsen, skriver nyhetsbyrået AP.

Da EU-kommisjonen kom med sin beslutning i 2016 mente de at Apples bruk av to irske datterselskaper innebar at selskapet kunne rapportere inn et overskudd på driften i Europa, som kun var en brøkdel av det reelle beløpet, skriver NTB.

Irland vil ikke ha pengene

Apple var allerede den gang klar på at de betalte den skatt det skal betale «i alle land» de opererer i.

Irland har hele tiden vært klare på at de ikke ønsket pengene EU-kommisjonen mente at Apple måtte betale.

I en e-post til Bloomberg skriver finansdepartementet i landet at de er fornøyde med dommen, og understreker at Apple ikke har fått noen særbehandling i saken.

Apple på sin side uttaler til nyhetsbyrået at de ønsker dommen velkommen, og at saken «ikke handlet om hvor mye skatt de betaler, men hvor de er nødt til å betale den».