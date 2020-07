Bill Gates advarer mot å gi vaksine til høystbydende

Medisiner og vaksiner mot Covid-19 bør distribueres til folk som trenger dem mest, mener Microsoft-grunnleggeren.

Bill Gates er bekymret for at vaksiner og medisiner mot Covid-19 kan ende opp i hendene til høystbydende, i stedet for rettferdig distribusjon. Vis mer Houston Cofield / Bloomberg

Publisert: Publisert: 12. juli 2020 15:43

Kappløpet for å finne en coronavaksine pågår for fullt. Eksperter tror massetesting kan være i gang allerede i år, skriver NTB søndag.

Samtidig advarer Microsoft-grunnlegger Bill Gates mot å la kampen om vaksinene gå over styr.

– Dersom vi bare lar medisiner og vaksiner gå til høystbydende, i stedet for til menneskene og stedene som trenger dem mest, så kommer vi til å få en lengre og mer urettferdig dødelig pandemi, sa Bill Gates under et videomøte arrangert av International Aids Society, ifølge CNBC.

– Vi trenger ledere som fatter disse tøffe beslutningene om å distribuere likt, ikke bare drevet av markedet, la han til.

I starten av mai forpliktet Norge og EU seg, sammen med flere andre land, til å bidra med totalt 83 milliarder kroner for å fremskynde utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner mot Covid-19.

– Dette er et globalt problem som trenger felles løsninger mellom land, ikke minst for distribusjon, slik at alle får tilgang til vaksinen, sa statsminister Erna Solberg til Reuters den gangen.

Les også Moderna-sjefer solgte aksjer etter positive nyheter om coronavaksine

Peker på kampen mot HIV/Aids

160 vaksinekandidater var 7. juli meldt inn til Verdens helseorganisasjons (WHO) oversikt over arbeidet med å utvikle coronavaksiner.

21 av dem er kommet så langt at de testes på mennesker. Av disse er det tre kandidater som er kommet til «fase tre» av testingen, og dermed har gjort mest fremgang.

Det dreier seg om amerikanske Moderna, britiske AstraZeneca og kinesiske Sinovac Biotech, ifølge CNBC.

Samtidig øker bekymringen for at fremtidige vaksiner ikke blir håndtert som et felles gode for alle, skriver nettstedet.

Gates peker derfor på bekjempelsen av HIV/Aids-epidemien tilbake på 90- og 2000-tallet, og viktigheten av å opprette et rettferdig globalt distribusjons-system for å tilgjengeliggjøre medisiner for alle.

– Globalt samarbeid, en vilje til å finne verktøyene og å få dem ut til hvor de trengs, er aller mest kritisk. Når vi har disse tingene, og nasjoner, institusjoner og forkjempere jobber sammen for en kollektiv respons – det er da vi ser bemerkelsesverdig effekt, sier Gates.

Les også Norge bør satse på vaksineproduksjon

Tror på storskala utprøving i år

Den norskstøttede, internasjonale vaksinealliansen Cepi «booker» produksjonskapasitet, som kan tas i bruk så snart en av vaksinekandidatene er klar for storskala produksjon. Slik tar alliansen noe av den økonomiske risikoen for selskapene.

– Vi har kommet veldig langt på kun kort tid, sier Paul Kristiansen, som er assisterende forskningssjef i Cepi, til NTB.

Alliansen støtter ni coronavaksineprosjekter. Seks blir testet klinisk, altså på mennesker, opplyser Kristiansen. De kliniske testene foregår vanligvis i tre faser, hvor fase tre innebærer testing på en stor gruppe mennesker.

– Storskala utprøving tror vi kommer til å starte i løpet av dette året, sannsynligvis for flere kandidater, sier han.

Den norskstøttede alliansen satser på flere løp samtidig: Ulike prosjekter basert på ulik teknologi.

– Vi ser etter de kandidatene som har størst sjanse for å komme raskt i mål, sier Kristiansen.