Joe Biden vil jakte oligarkenes verdier

Under talen «State of the union» natt til onsdag varsler Joe Biden at USA vil ta kraftige grep for å isolere russisk økonomi, og at det amerikanske luftrommet stenges for alle russiske flyginger.

Joe Biden talte natt til onsdag til det amerikanske folk. Her med visepresident Kamela Harris og Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi i bakgrunnen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Til russiske oligarker og korrupte ledere som har svindlet til seg milliarder av dollar på dette voldelige regimet - nå er det nok!

Det sa Joe Biden, til stående applaus fra Kongressen, da han natt til onsdag norsk tid talte foran de amerikanske folkevalgte.

«State of the union»-talen er presidentens viktigste tale i året.

Stenger luftrommet for russiske flyginger

Ifølge presidenten setter Det amerikanske justisdepartementet nå ned en dedikert gruppe som skal jakte verdiene til russiske oligarker.

– Vi vil sammen med våre europeiske allierte finne og beslaglegge deres yachter, luksusleiligheter og privatfly, sa Biden.

Den amerikanske presidenten fulgte opp med at USA nå går kraftigere til verks for å ramme den russiske økonomien og at også USA stenger luftrommet for russiske flyginger.

Ved at de største russiske bankene nå blir utestengt fra det internasjonale transaksjonssystemet vil man sørge for at den russiske sentralbanken ikke er i stand til å forsvare verdien på russiske rubler, sa Biden.

Han gjorde det samtidig klart at målet nå er å isolere Russland ytterligere og å påføre landet store økonomiske problemer. Skylden la han ene og alene på Vladimir Putin.

– Han har ingen anelse om hva han har i vente, sa Biden med klar henvisning til den russiske presidenten.

– Verdien på rubler har allerede tapt seg 30 prosent og det russiske aksjemarkedet har mistet 40 prosent av verdien – og er fortsatt stengt. Den russiske økonomien lider og Putin har all skyld.

Presidenten gjorde det også klart at USA nå står klare til å hjelpe Ukraina med militær og økonomisk støtte i tillegg til humanitær bistand, men at det er uaktuelt det ikke er aktuelt å sende amerikanske soldater inn i Ukraina.

Markedsuro

Allerede i forkant av talen til Biden var det betydelige bevegelser i de internasjonale markedene.

Oljeprisen (Brent spot) ligger rundt klokken 04.15 rundt 110 dollar per fat, opp over 2,6 prosent i løpet av natten. Amerikansk lettolje (WTI spot) handles til 108,6 dollar.

Krigen i Ukraina har også tydelige utslag i aksjemarkedene der samleindeksen Nikkei i Tokyo er ned 1,87 prosent, Hangseng i Hongkong er ned 0,91 prosent og ASX 200 i Sydney er opp 0,25 prosent – trukket opp av sterk utvikling i råvareaksjer.

– Alt vil handle om konflikten mellom Russland og Ukraina i all overskuelig fremtid og gårsdagens nyhet om at Russland ikke vil betale renter til utenlandske investorer som sitter med russiske statsobligasjoner vil sende flere til «trygge havner», skriver ING-analytikere i et notat onsdag, ifølge Reuters.

Exxon vil trekke seg ut

Sent tirsdag ble det kjent at teknologigiganten Apple har stengt salget av produkter i Russland og flere amerikanske selskaper tar nå grep.

Den amerikanske oljekjempen ExxonMobil varsler i en pressemelding at de nå vil trekke seg ut av olje- og gassprosjektet Sakhalin-1. Exxon er operatør på prosjektet som også har japanske, indiske og russiske selskaper på eiersiden.

Selskapet varsler videre at de ikke vil investere i nye prosjekter i Russland.

Les også Oligarker slår tilbake mot sanksjoner: – Vi er sjokkert