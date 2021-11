El Salvadors president vil bygge «Bitcoin City»

President Bukele planlegger å bruke statlige bitcoin-lån til å finansiere den skattefrie kryptobyen.

El Salvadors president Nayib Bukele lanserte planene sine på en kryptokonferanse lørdag. Vis mer

El Salvadors president Nayib Bukele hadde flere nyheter å komme med da han talte foran en samling bitcoin-entusiaster i strandbyen Mizata denne helgen. Anledningen var den ukelange kryptokonferansen «LaBitConf».

Fra før har han gjort El Salvador til verdens første land som aksepterer bitcoin som betalingsmiddel.

Nå blir landet også verdens første til å utstede statsobligasjoner med bitcoin, ifølge presidenten.

Pengene skal blant annet gå til å bygge byen «Bitcoin City», sa Bukele. Byen skal være fri for inntekts- og eiendomsskatt – og presidenten planlegger kun å kreve inn merverdiavgift, ifølge Reuters.

– Invester her og tjen alle pengene du ønsker. Dette er en helt økologisk by som fungerer og får energi fra en vulkan, sa Bukele på konferansen, ifølge nyhetsbyrået.

– Verdens finanssentrum

Presidenten delte scenen med Mamson Mow, strategisjef for Blockstream – et selskap som utvikler produkter for lagring og overføring av bitcoin, og som har bistått El Salvador med de siste bitcoin-initiativene sine.

Mow fortalte at de første obligasjonene vil være verdt én milliard dollar, med en løpetid på ti år og en rente på 6,5 prosent, ifølge Bloomberg.

Deler av disse pengene skal etter planen brukes på å kjøpe bitcoin i markedet, i tillegg til å investere i offentlig infrastruktur og i bitcoin-utvinning, ifølge nyhetsbyrået.

Mow sa også at El Salvador planlegger å selge bitcoin etter fem år og gi investorene ytterligere utbytte, og at landet planlegger å utstede flere bitcoin-obligasjoner i fremtiden.

– Dette kommer til å gjøre El Salvador til verdens finanssentrum, sa Mow fra scenen, ifølge Reuters.

El Salvadors president Nayib Bukele sto på på scenen i Mizata lørdag. Vis mer

Demonstrasjon på nasjonaldagen

President Nayib Bukele og El Salvadors satsinger på bitcoin har fra før fått oppmerksomhet fra flere hold.

Tidligere i år figurerte han med beskrivelsen «verdens kuleste diktator» på sosiale medier. På Twitter omtaler han seg nå som «CEO of El Salvador».

Han har lenge vært klar på at han vil bruke vulkansk varme – eller geotermisk energi - på å utvinne bitcoin. Og tidligere i høst gjorde landet sitt første testforsøk.

Men samme dag som bitcoin ble et lovlig betalingsmiddel i landet den 7. september, falt bitcoin-prisen med 20 prosent, ifølge BBC.

Noen dager senere, på landets nasjonaldag den 15. september, dro tusenvis av innbyggere ut i gatene for å demonstrere mot de nye bitcoin-reglene – og mot Bukeles presidentskap, skriver nyhetskanalen.

I tillegg viste en undersøkelse den gang at 65 prosent av landets innbyggere fortsatt ville bruke amerikanske dollar, ifølge NTB. Dollar har vært landets valuta de siste 20 årene.

Institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet har på sin side uttrykt bekymring, og eksperter har påpekt at kryptovalutaen er svært ustabil og at brukerne ikke er beskyttet.

Samtidig har flere teknologi-investorer og kryptotopper jublet over kryptogrepene i El Salvador.

Prisen på en bitcoin nådde for øvrig sitt høyeste nivå noensinne da den bikket over 68.000 dollar tidligere i november, ifølge Bloomberg. Siden har prisen falt tilbake, og ligger på rundt 58.850 dollar søndag ettermiddag, ifølge tall fra coinmarketcap.