Britisk bensinpanikk: Fryser lov for å fylle tomme pumper

Britene panikkfyller drivstoff i frykt for at tanken skal gå tom. Transportkrisen i landet fører til at myndighetene nå setter loven til side for å få drivstoff ut til pumpene.

I PANIKK-KØ: Britene har tømt hundrevis av landets bensinstasjoner de siste to dagene i frykt for at det skal gå tomt. Vis mer

Pandemien og britenes skilsmisse fra EU har ført til en akutt mangel på lastebilsjåfører. Dette har ført til en akutt transportkrise som lammer landet, og fører til mangel på mat, drikke og drivstoff.

Men problemene til britene er ikke at det ikke finnes drivstoff i landet. Raffineriene er nemlig fylt opp, men det finnes ikke nok sjåfører til å kjøre det ut til pumpene.

Det har ført til at bensinstasjonene tømmes fordi britene står i timelange køer for å få fylt opp tanken i panikk for at det skal gå tomt, melder Reuters.

Søndag melder britiske medier at konkurranseloven for drivstoffsektoren settes til side, slik at aktørene kan samarbeide for å få fylt opp bensinpumper som snart tørker ut.

BENSINPANIKK: Britene har panikktømt en av tre av petroleumsgiganten BPs bensinstasjoner de siste to dagene. Vis mer

– Det har alltid vært og vil fortsette å være mengder av drivstoff på raffineriene og terminalene, men vi er klar over at det har vært problemer med transportkjeden, uttaler Kwasi Kwarteng, minister for næringsliv, energi og industristrategi, søndag.

Én av tre bensinpumper tomme

Sjåførmangelen i landet er prekær, og Storbritannia skal nå ha en manko på rundt 90.000 lastebilsjåfører, som følge av pandemien og Brexit.

Siden Brexit har tusener av utenlandske sjåfører dratt hjem, og mange klager over at omfattende papirarbeid og byråkrati gjør returen vanskelig. Pandemien har dessuten forhindret nye arbeidere fra skaffe seg opplæringen de trenger for å kunne bli godkjente sjåfører i Storbritannia.

– Med den intense etterspørselen vi har sett de siste to dagene, estimerer vi at rundt en tredjedel av stasjonene ikke har noen av de vanligste formene for drivstoff, skriver petroleumsgiganten BP søndag.

De opererer rundt 1200 bensinstasjoner i landet.

TOMT: En rekke av landets bensinstasjoner er nå helt skåltomme etter britenes panikkfylling. Vis mer

Krisen har ført til at myndighetene stadig må ta nye grep i et forsøk for å få bukt med krisen.

Fredag hastegodkjente statsminister Boris Johnson en rask løsning for å utstede hurtig-visaer til sjåfører i EU-land for å hjelpe på den akutte sjåførmangelen.

Den britiske organisasjonen for handel og tjenestenæring advarte fredag om at leveringskrisen ville vare til jul om ikke tiltak ble iverksatt.

Slukne butikkhyller

Det er ikke bare sjåførmangel som merkes for den jevne brite.

FÅ VARER: Det blir stadig mer tomt i hyllene i britiske supermarkeder. Men i motsetning til da coronapandemien først brøt ut, er det ikke dopapiret det er størst mangel på. Vis mer

VG har tidligere skrevet at også landets kjøttindustri lider, etter som mange stillinger nå står ubesatt fordi arbeiderne har dratt hjem til sine respektive EU-land for å jobbe.

Britiske fjørfeprodusenter anslår at hver sjette jobb i industrien ikke er fylt fordi arbeiderne returnerer til EU.

Statsminister Boris Johnson advarer ifølge Daily Mirror om at det kan være magert utvalg i butikkhyllene i flere måneder fremover selv om han han mener at problemet er midlertidig.