Byttet side på grunn av Youtube-video Thea Minter var svoren demokrat, og hadde verdier «langt ute på venstresiden», som hun sier det selv. For en måned siden så hun en video som endret alt.

Publisert: Publisert: 24. oktober 2020 08:11

PHOENIX, ARIZONA (E24): Thea Minter ser ikke ut som noen typisk Trump-tilhenger. Hun er kledd i helsvart, med svart bowlerhatt og piercinger i ørene, nesen og underleppen. Men så er det bare en måned siden hun «tok den røde pillen», som hun beskriver det selv.

– Jeg så en video på Youtube hvor de snakket om at venstresiden var blitt som en kult, og jeg innså at jeg var en del av den kulten, sier Minter til E24.

Begrepet «den røde pillen» har spunnet ut fra den populære filmen «The Matrix» fra 1999. Her får hovedpersonen i Keanu Reeves’ skikkelse velge mellom en rød og en blå pille. Velger han den blå, fortsetter han å leve i lykksalig uvitenhet om hvordan verden virkelig forholder seg.

Hvis han velger den røde, derimot, får han vite sannheten. Men den er ikke behagelig.

BYTTET SIDE: Thea Minter og kjæresten Cale Petrocci har begge gått fra Demokratene til Republikanerne etter forrige presidentvalg. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

I dag brukes begrepet gjerne om folk som har gjennomgått en høyrevridd oppvåkning.

Thea Minter beskriver hvordan hun ble eksponert for ideer «langt ute på venstresiden» da hun gikk på Universitetet i Arizona, og hvordan hun vurderte å bryte med foreldrene sine, som er republikanere.

Youtube-videoen endret alt.

– Jeg begynte å stille spørsmål ved ting, jeg gjorde min egen research, og jeg begynte å tenke selv, sier hun.

Ned i «kaninhullet»

Minters kjæreste, Cale Petrocci, har vært gjennom en lignende reise. Petrocci stemte på Hillary Clinton ved valget i 2016, og i etterkant likte han å bli underholdt av videoer hvor folk gjorde narr av president Donald Trump.

Etter hvert syntes han at spøkene fikk en bitter bismak.

Så ramlet jeg ned i et kaninhull på Youtube, og det gjorde at jeg åpnet meg for andre synspunkter.

Nå synes Petrocci at Trump er «veldig morsom, hvis du klarer å la være å bli fornærmet av ham», men han liker også mye av innholdet i presidentens politikk, for eksempel immigrasjonspolitikken. I tillegg trekker han frem at Donald Trump er nominert til Nobels fredspris.

– Jeg vokste opp uten å egentlig tenke. Så begynte jeg å sjakke fakta, sier han.

«EN KULT»: Thea Minter mener venstresiden i USA er som en sekt. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Ny virkelighet

Petrocci og Minter bruker påfallende like uttrykk som flere andre republikanere E24 har snakket med den siste tiden. De har byttet side i politikken, og for å beskrive prosessen som førte dem dit, benytter de fraser som «å gjøre sin egen research» og «å finne fakta».

«Fakta» har de funnet på nett, ofte via sosiale medier.

Dette illustrerer den nye informasjonsvirkeligheten i USA, ifølge Karen North, som er professor i kommunikasjon ved University of Southern California.

– Før pleide alle å se på de samme nyhetene, og så formet vi våre politiske meninger ut ifra det. Nå får flere og flere nyhetene sine via sosiale medier, sier North.

– Men dette er ofte ikke nyheter, det er meningsbærere som poster informasjon.

EKSEMPEL PÅ «FAKTA»: En kvinne viser frem en artikkel på Civilian Intelligence Network, en nettside som fremmer en rekke ulike konspirasjonsteorier. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

I 2019 brukte mer enn 246 millioner amerikanere sosiale medier, ca. 70 prosent av den amerikanske befolkningen.

Youtube og Facebook er de klart mest populære.

Samtidig viser meningsmålinger at tilliten til tradisjonelle medier har forvitret, særlig blant republikanske velgere. I 2018 sa hele 68 prosent av republikanerne at de hadde «knapt noe» tillit til pressen som institusjon, en økning fra 16 prosent i 1973.

Hva blir konsekvensene av dette?

– Sosiale medier bruker algoritmer som avgjør hva vi liker og hva som engasjerer oss. Algoritmene finner mer og mer innhold som ligner, fordi de vil gi oss en god opplevelse. Det gjør at vi bruker mer tid på plattformene deres og kommer oftere tilbake, sier Karen North.

Dermed blir prosessen slik, forklarer hun: Når folk i større grad får nyhetene sine fra meningsbærere de følger, og algoritmene lærer seg hva de foretrekker, vil de bli «bombardert med bekreftende informasjon».

Det blir en ond sirkel.

LAV TILLIT: I 2018 sa 68 prosent av republikanerne at de hadde «knapt noe» tillit til pressen som institusjon. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Én konsekvens ser ut til å være at velgerne får mer ekstreme holdninger og i stadig større grad ser verden fra én side.

For eksempel gjennomførte en gruppe forskere ved Stanford-universitetet et eksperiment med ca. 1.600 Facebook-brukere, hvorav halvparten deaktiverte kontoen sin i en måned før mellomvalget i 2018. Den andre halvparten brukte Facebook som normalt.

- I gruppen som deaktiverte Facebook, fant vi en signifikant reduksjon på åtte prosent i gapet mellom liberale og konservative, sier Sarah Eichmeyer, én av forskerne bak studien.

En annen konsekvens er at virtuelle kampanjer kan spre seg like raskt som skogbrannene i områdene rundt Silicon Valley.

MANGE TILHENGERE: Kampanjen til Brandon Straka har 500.000 følgere på Facebook. I Phoenix ble han tatt imot som en kjendis. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Tok av på nett

Ved forrige presidentvalg var Brandon Straka en ukjent frisør fra New York, som stemte på Demokratene. Så, en dag i mai 2018, la han ut en seks minutter lang, velregissert video på Youtube.

– En gang i tiden var jeg liberal, sier han i videoen, med blikket festet rett inn i kameraet.

I bakgrunnen lyder dramatisk musikk.

– I mange år nå har jeg sett på at venstresiden har utviklet en oppførsel og retorikk som er intolerant, ufleksibel, ulogisk, hatefull, misvisende, dårlig informert, uamerikansk, hyklerisk, truende, ufølsom, uvitende, trangsynt og til tider åpenbart fascistisk.

Mens Straka snakker, vises bilder fra demonstrasjoner og overskrifter med uvisst opphav. Han avslutter med å si at han vender ryggen til «de liberale».

– Og jeg oppfordrer dere alle til å gjøre det samme.

AKTIVIST: Brandon Straka sier at målet hans ikke er å påvirke tilhengerne sine til å stemme på et visst parti, men det er åpenbart hvem bevegelsen #Walkaway favoriserer. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Straka, som har fortalt at han byttet side fordi han mente pressen grunnløst forsøkte å sverte Trump, opprettet nettsiden til kampanjen #walkaway samme dag som han la ut videoen. Noen uker etter hadde den gått viralt, med Twitter-hjelp fra blant andre Sarah Palin og Donald Trump jr.

Nå har kampanjens Facebook-side ca. 500.000 følgere, og mange tusen har lastet opp videoer hvor de forteller hvorfor de har vendt ryggen til «de liberale». Straka gjør jevnlige opptredener på Fox News og reiser rundt i landet for å holde demonstrasjoner.

I Phoenix blir han tatt imot som en kjendis.

Tilhengerne roper og jubler, og stiller seg i lange køer for å bli avbildet sammen med ham.

– Det er veldig vanskelig å forklare, men jeg føler at dette er et kall, sier Straka til E24.

fullscreen next ENGASJERTE DEMONSTRANTER: Kampanjen #walkaway har spredt seg fra sosiale medier ut i gatene i USA. 1 av 3 byoutline Jason Henry / E24

Russiske kontoer og konspirasjonsteorier

Kampanjen er imidlertid langt fra ukontroversiell. Washington Post og CNN har skrevet at hashtaggen #walkaway ble brukt av russiske brukerkontoer for å minske Demokratenes vinnersjanser i mellomvalget for to år siden.

En type påvirkningskampanjer som fortsatt er høyst tilstedeværende.

– Jeg har mistet tall på hvor mange kampanjer jeg har sett på det siste året, men generelt er kampanjene som blir tatt ned, mye mindre enn de var i 2016, sier ingeniør Nick Biasini.

Han er del av Talos, IT-selskapet Ciscos etterretningsgruppe, som består av ca. 350 personer som gransker digitale trusler.

Talos-leder Matt Olney forteller at de ulike kampanjene deler samme mål: å splitte folket og erstatte tradisjonelle medier som CNN, MSNBC, ABC.

– De vil ikke at folk skal gå til de tradisjonelle mediene, for der er det kontroller mot desinformasjon, sier han.

SPLITT OG HERSK: Matt Olney (i midten) leder Talos, en etterretningsgruppe innenfor it-selskapet Cisco. Han sier ett av målene til alle desinformasjonskampanjer, er å svekke tilliten til de tradisjonelle mediene. Vis mer byoutline Joel Salcido / Cisco

De to sikkerhetsforskerne er enige om at det amerikanske samfunnet er langt mer forberedt enn i 2016, blant annet fordi sosiale medier som Facebook og Twitter er mer aktive for å stanse desinformasjonskampanjer.

– I tillegg er folk mye mer klar over konseptet, sier Nick Biasini.

Men det er vanskelig å demme opp for løgner og usannheter i den vanvittige informasjonsjungelen på sosiale medier, og forskning fra 2019 viser at konservative i langt større grad publiserer feil eller misvisende informasjon.

I USA har særlig én bevegelse har fått vind i seilene siden forrige presidentvalg.

QANON-TILHENGER: Jake tror på konspirasjonen QAnon, som er blitt mer og mer utbredt i USA etter forrige presidentvalg. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Tror på «en dyp stat»

En enslig skikkelse med pelslue og kappe går langs gatene i Phoenix. Jake er tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon. Han vil helst at vi bare bruker fornavnet hans og Youtube-navnet «Yellowstone Wolf», for, som han lener seg frem og hvisker hest: «Dette er temmelig kontroversielle greier».

QAnon-tilhengerne mener at Donald Trump kjemper mot en «dyp stat», et nettverk av satanistiske pedofile, inkludert Barack Obama, Hillary Clinton og George Soros, som driver handel med barn. Faktiske hendelser, som overgrep i den katolske kirken og siktelsen mot den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, brukes for å understøtte teorien.

Men mesteparten er helt uten rot i virkeligheten.

MYE OPPMERKSOMHET: Flere av de fremmøtte på #walkaway-demonstrasjonen filmer mens Jake forteller om konspirasjonsteorien QAnon. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Konspirasjonsteoriens tilhengerskare har imidlertid vokst dramatisk på kort tid, spesielt etter utbruddet av pandemien.

FBI var nylig ute og advarte om at QAnon-tilhengerne kan utgjøre en terrortrussel i USA. Twitter har fjernet tusenvis som fremmer konspirasjonsteorien, og Facebook har forbudt alt QAnon-innhold på sin plattform. Også YouTube tok grep i forrige uke, men mange mener selskapene har gjort for lite, for sent.

Meningsmålinger, som denne, kan tyde på bred spredning, og i løpet av én time utenfor et tilfeldig valglokale i Phoenix, traff E24 fem ulike personer som refererte til QAnon-relaterte konspirasjonsteorier.

QAnon En konspirasjonsteori med opprinnelse på nettsamfunnet 4chan, hvor en under kallenavnet Q begynte å publisere meldinger i 2017.

Q hevdet å ha maks sikkerhetsklarering og tilgang til topphemmelig informasjon. Har publisert en rekke kryptiske budskap, som tilhengerne forsøker å tolke.

Kjernen er at Donald Trump kjemper mot et satanisk nettverk av pedofile, som styrer verden.

Bevegelsen har spredd seg via sosiale medier. Tusenvis av grupper, med millioner av medlemmer, er blitt slettet.

Donald Trump har nektet å fordømme bevegelsen, og har videresendt flere meldinger fra Twitter-brukere som tidligere har lagt ut QAnon-relatert innhold.

Kilder: Forbes, New York Times, Washington Post, Politico Vis mer vg-expand-down

– Har inspirert mange

På #walkaway-demonstrasjonen får Jake mye oppmerksomhet.

– Kan du fortelle dette til Facebook-vennene mine, sier en kvinne.

Hun holder opp telefonen og filmer mens han foredrar om angivelige pedofile symboler på et toalett inne på et av byens kjøpesentre.

SYMBOLER OG SLAGORD: «Der én går, går vi alle» er ett av QAnon-bevegelsens mest kjente slagord. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Jake er ikke den eneste QAnon-tilhengeren som har møtt opp på #walkaway-demonstrasjonen. Minst tre andre bærer plagg med Q-symboler, og mannen bak #walkaway, Brandon Straka, har selv brukt det kjente QAnon-slagordet «der én går, går vi alle» under en Trump-demonstrasjon.

Overfor E24 sier han at han selv ikke er noen tilhenger, men at han ikke vil dømme andre. I tillegg er han glad for at bevegelsen har «inspirert mange».

– Det har ført til et flott resultat, og det er at mange mennesker nå gjør sin egen research, sier han.

Jeg synes alltid det er positivt når folk vender seg bort fra massemediene.

fullscreen next MOBILENE FREMME: Deltakere på #walkaway-demonstrasjonen i Phoenix foreviger øyeblikkene med telefonene sine. 1 av 2 byoutline Jason Henry / E24

At kampanjen hans er brukt til valgpåvirkning av russiske kontoer, avfeier Straka som latterlig.

– Da vi var blitt så store at de liberale mediene ikke lenger kunne ignorere oss, begynte de å lage artikler om en fullstendig uvitenskapelig studie, sier han.

– Det er bare å gå inn på nettsidene våre og se på alle videoene hvor folk deler historiene sine.

På demonstrasjonen i Phoenix er det ikke tvil om at det er mange reelle tilhengere. Flere av dem E24 snakker med, har vendt seg bort fra Demokratene etter presidentvalget i 2016.

ENDRET HOLDNINGER: Thea Minter bestemte seg for å bli republikaner etter at hun så en video av Karlyn Borysenko på Youtube. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Thea Minter får møte Karlyn Borysenko, kvinnen som laget Youtube-videoen som ble starten på hennes reise bort fra Demokratene.

Borysenko er selv tidligere demokrat, men sier hun byttet side politisk etter å ha sett en video av Brandon Straka.

Selv har ikke Minter fortalt om sin reise via levende bilder.

– Jeg er litt redd for å lage en video. Jeg vet at jeg vil miste mange venner, sier hun.

Og stadig færre amerikanere har venner med andre politiske synspunkter enn dem selv. Denne dype splittelsen, ulike informasjonskanaler, desinformasjon og konspirasjonsteorier bidrar til usikkerhet og konflikt rundt årets valg, viser en fersk undersøkelse fra Pew Research Center.

Vi spør professor Karen North ved University of Southern California om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Da blir hun stille et øyeblikk, før hun svarer:

– Det aner jeg virkelig ikke.

