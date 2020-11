Økonomer om den nye presidenten: Positivt for aksjemarkedene

USAs nyvalgte president Joe Biden vil være positivt for verdensøkonomien og aksjemarkedene, tror makroøkonomer. Men et Republikansk flertall i Senatet henger som en stor mørk sky for presidentperioden.

Joe Biden tiltrer som USAs 46. president i januar neste år. Vis mer byoutline KEVIN LAMARQUE / Reuters

Publisert: Publisert: 9. november 2020 06:48

Lørdag kveld norsk tid kom endelig svaret. Fire dager etter det historiske, utmattende og nervepirrende valget, ble Joe Biden utpekt som USAs president.

– For Norges del blir det mest interessante handelspolitikken med Europa, som under Trump også har gått ut over norske eksportbedrifter, sier sjeføkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

– Man kan håpe på mer enighet med europeiske motparter og at tollsatsene senkes, men det er trolig ikke det første Biden vil gjøre i presidentstolen, sier han.

Støttepakke i første rekke

Selv om Biden vant presidentembedet og ligger an til flertall i Representantenes hus, ventes det at Republikanerne vinner et flertall i Senatet.

– Første prioritet blir å få på plass en ny støttepakke til økonomien. I en normalsituasjon vil det være positivt for aksjemarkedet. Men her blir partiene nødt til å finne kompromiss, sier porteføljeforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg.

Sjeføkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets. Vis mer byoutline Sverre Jarild / DNB Markets

Mens Demokratene vil skyte store summer inn i en støttepakke, er Republikanerne mer tilbakeholdne med å ville åpne pengesekken.

– Pakken blir vedtatt, men mindre enn Demokratene ønsker, tror Magnussen i DNB.

– Mye mindre endringer enn man har sett for seg

Det Republikanske flertallet i Senatet kan bli et stort skår i gleden for Biden-administrasjonen.

– Med et Republikansk senat får ikke Biden gjennomslag for satsingene sine eller skatteøkninger. Det blir mye mindre endringer enn man har sett for seg, sier Magnussen.

– Biden kan ha aldri så gode intensjoner, men uten støtte i begge kamrene er det begrenset hva han får utført, sier Tunaal.

Porteføljeforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg. Vis mer byoutline Parsa, Javad

Investeringsstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets peker på at Biden er en moderat demokrat som er kjent for å samarbeide på tvers av de tradisjonelle partilinjene.

– Han er villig til å inngå kompromiss, så man kan håpe klimaet i Kongressen blir litt bedre enn det har vært under Trump, sier Bernhardsen.

Aksjemarkedet i USA la bak seg beste uke siden april etter Bidens valgseier. Vis mer byoutline DANIEL SORABJI / AFP

Bernhardsen, Magnussen og Tunaal er samstemte om at Joe Biden i presidentstolen er positivt for aksjemarkedene, men påpeker at effekten en president har på aksjemarkedene er begrenset.

– Jeg tror ikke Biden får all verden å si for Norge. Så lenge det går bra i USA og verden, så går det som regel bra for Norge, sier Bernhardsen.

– Kollega Leif Eriksrød sa ganske så spissformulert at presidentvalget er et «non-event». Finanspolitikken i USA er basert på kompromisser, så selv om presidenten er den viktigste enkeltpersonen, er det et helt system som inngår i beslutningsprosessen, sier Tunaal.

Biden-jubel på børsene

Likt med valgdramaet steg den brede S&P-500-indeksen 7,3 prosent i løpet av uken. Det er den største oppgangen siden april, ifølge CNBC.

– Dagen etter valget var jeg overrasket over hvor hvor kraftig oppgangen var, ettersom det da fremdeles var en del usikkerhet rundt utfallet. Utover uken ble det blitt klarere og klarere at Biden skulle vinne, og da ga oppgangen mer mening, sier Bernhardsen.

Går Biden inn for storstilte subsidier på fornybar energi kan oljeetterspørselen falle, og dermed også oljeprisen, tror Kristian Tunaal i Alfred Berg. Vis mer byoutline Elise Amendola / TT NYHETSBYRÅN

Fornybarsatsing kan styre oljeprisen

Biden har varslet en tyngre satsing på fornybar energi. En oljetung norsk økonomi vil derfor bli påvirket hvordan Biden går frem i satsingen, tror Tunaal.

– Hvordan Bidens energipolitikk blir utført kan få innvirkning på oljeprisen. Legger han begrensninger på fracking og oljesandutvinning gir det økt oljepris, mens om han går inn for betydelige subsidier på fornybar energi vil det kunne gi lavere oljepris. Vi må simpelthen vente og se, sier han.

Handelskrigen med Kina

Siden Trump inntok Det hvite hus for snart fire år siden, har han startet en handelskrig med Kina, hvor landene har sparret på å øke tariffsatser på ulike varer.

– Usikkerheten i markedene rundt handelskrigen med Kina er fremdeles stor. Det er all grunn til å tro Biden vil håndtere Kina annerledes enn Trump. Han vil nok fortsette med en hard linje, men ikke bruke handelsrestriksjoner på den samme måten som Trump. Det er positivt for markedet, sier Bernhardsen.

– I handelskrigen har Trump hatt støtte på hjemmebane. Jeg tipper stilen blir annerledes men at innholdet kan fortsette i samme spor. Får han mer suksess på internasjonale samarbeid i verdenshandelen så kan det få effekt i finansmarkedene, sier Tunaal.

