Kongressen overkjører Trumps veto mot forsvarsbudsjettet

Kongressen i Washington har overkjørt president Donald Trumps veto mot forsvarsbudsjettet.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell følges av en reporter på Capitol Hill onsdag. Vis mer byoutline Susan Walsh / AP / NTB

NTB-DPA-AP

Publisert: Publisert: I går 20:48

Det er klart etter at et tilstrekkelig stort flertall i Senatet avviste presidentens veto. Det kreves to tredels flertall både der og i Representantenes hus for å avvise et presidentveto, og det er første gang et av Trumps veto er satt til side.

81 av de 100 senatorene stemte for å godkjenne budsjettet, som er på 740 milliarder dollar. Bare 13 stemte mot.

Representantenes hus stemte allerede mandag med stort flertall for å overkjøre vetoet, med støtte fra over halvparten av republikanernes kongressmedlemmer

Misfornøyd

Republikanernes mektige leder i Senatet, Mitch McConnell, hadde oppfordret sine partifeller til å godkjenne budsjettet, til tross for vetoet.

– For de tapre menn og kvinner i det amerikanske forsvaret er det ikke et alternativ å svikte. Når det er vår tur til å verne om dem, er det ikke et alternativ for oss å svikte. Jeg ber derfor mine kolleger støtte denne loven enda en gang, sa McConnell tirsdag, ifølge Reuters.

Det er flere grunner til at Trump la ned veto. Han er misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig vern, og han er også sterkt imot at ti militærbaser som er oppkalt etter sørstatsgeneraler, skal skifte navn.

Han er også kritisk til at budsjettet innebærer at tilbaketrekningen av soldater fra Afghanistan og Tyskland som han har varslet, forsinkes, trolig lenge nok til at påtroppende president Joe Biden kan omgjøre den.

60. gang

McConnell sa før avstemningen at Kongressen har vedtatt National Defense Authorization Act (NDAA), som forsvarsbudsjettet heter, hvert eneste år 59 år på rad.

– På den ene måten eller den andre skal vi gjøre ferdig det 60. årlige NDAA og godkjenne loven før denne Kongressen avsluttes på søndag, sa han.

Neste gang Kongressen samles, er det med en ny sammensetning i tråd med høstens valgresultat og omvalget i Georgia i uken som kommer.