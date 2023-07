Greta Thunberg tiltalt etter klimaaksjon

Greta Thunberg er tiltalt for ulydighet mot ordensmaktene etter en klimaaksjon i en oljehavn i Malmö.

Det skriver den svenske avisen Sydsvenskan.

Avisen skriver videre at Thunberg og andre klimaaktivister i juni blokkerte biler fra å kjøre til havnen, og at hun deretter nektet å forlate stedet da hun fikk ordre fra politiet om dette.

Den 17. juni delte Thunberg selv et bilde fra aksjonen på sin Instagram-profil:

– I dag, for den tredje dagen på rad, har unge aktivister fra «Ta tilbake fremtiden» blokkert for oljetankbiler på vei inn til oljehavnen i Malmö, skrev Thunberg, og fortsatte:

– For utallige mennesker handler denne klimakrisen allerede om liv og død. Vi velger å ikke stå på sidelinjen, og isteden stopper vi fysisk fossil infrastruktur. Vi tar tilbake fremtiden.

Klatret på lastebil

Ifølge avisen rykket flere politipatruljer ut under aksjonen, for å håndtere trafikkforstyrrelsene som oppsto.

– Det var én som klatret opp på en lastebil og hindret den fra å kjøre videre, har politiets innsatsleder sagt i sin gjengivelse av hendelsen, ifølge Sydsvenskan.

Innsatslederen estimerer at totalt rundt 30 lastebiler ble hindret under hendelsen.

Må i retten

Sydsvenskan skriver at noen fulgte påbudet om å forlate stedet, men at fire personer nektet og ble løftet bort.

– Du har frihet til å demonstrere, men du kan ikke demonstrere slik at du er til forstyrrelse for andre. De som ble anmeldt ble anmeldt for å ikke adlyde politiet, sier aktoren i saken, Charlotte Ottosen, ifølge Sydsvenskan.

Hun legger til at denne typen saker vanligvis fører til bøter.

Thunberg kommer til å kalles inn til et rettsmøte i Malmö tingrett som foreløpig er berammet til slutten av juli, skriver Sydsvenskan.