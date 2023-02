Tre mulige scenarioer for krigen: – Økonomisk er dette rått parti

Slaget om Ukraina vil ikke kun avgjøres på slagmarken. Vi har bedt en oberstløytnant og en økonom ta oss gjennom de mulige scenarioene for krigen.

BOMBET: Ukraina har lidd kraftig under et år med krig.

Krigen sammen med en svært galopperende postpandemisk økonomi førte til at økonomien i Norge og ellers i Europa og Vesten ble truffet av en blanding skyhøy inflasjon og rekordhøye energipriser.

Resultatet ble at veksten i det globale aksjemarkedet bråbremset, før vi fikk det verste børsstupet siden finanskrisen.

Vil dette fortsette? Og hva vil skje om krigen eskalerer? Vi spør ekspertene.

Sammenligner med Andre verdenskrig

Palle Ytdstebø er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han har fulgt utviklingen tett siden krigen brøt ut i fjor. Han sier

– Det er det vi kaller en utmattelseskrig, en ressurskrig. Det flytter avgjørelsen fra slagmarken til samfunnene som støtter oppunder de to krigende partene. Det berører økonomi, industri og krigsvilje på begge sider, og kampen står nå for å omsette dette på bakken, sier han.

OBERSTLØYTNANT: Palle Ydstebø underviser ved Krigsskolen.

Ydstebø trekker paralleller til Andre verdenskrig, da USA ble med på alliert side etter angrepet på Pearl Harbor. Da hadde plutselig de allierte maktene amerikansk økonomi og industri i ryggen, og aksemaktene hadde i lengden lite å stille opp med.

Ressursmessig mener Ydstebø det ikke er tvil om hvilken av partene i konflikten som stiller sterkest.

– Ukraina har to av verdens tre største økonomier i ryggen i USA og EU, med tilsvarende krigsindustri. Russland er en økonomi på linje med Italia. Økonomisk er dette rått parti i Ukrainas favør, så lenge Vesten fortsetter å gi støtte, sier han.

Til sammenligning har russisk økonomi blitt utsatt for knallharde sanksjoner, og de har mistet eksportmarkedet for gass i Europa.

SJEFSTRATEG: Anders Johansen tror gassleveranser blir det store spørsmålet for verdensøkonomien, også om man får en løsning på konflikten i Ukraina.

Tre mulige utfall

Sjefstrateg i Danske Bank Anders Johansen har identifisert tre mulige scenarioer for hva som kan skje i konflikten.

Han har forsøkt å gjøre en analyse av hvordan de tre scenarioene vil påvirke økonomien det neste året, eller de kommende årene.

Låst konflikt uten store slag, samtidig uten permanent løsning

Stor offensiv fra en av partene når det blir vår og frosten i bakken har gitt seg

Løsning på konflikten

Om konflikten skulle fått en løsning, vil det måtte skje enten ved at Russlands president Vladimir Putin blir avsatt, eller at han tvinger Vesten til forhandlingsbordet.

Johansen mener dette potensielt kan skje hvis Russland reduserer eksporten av olje, slik at energikrisen blir så økonomisk smertefull at Europa og USA vil være villige til å forhandle.

NORD STREAM: Russland har anklaget Norge og USA for å stå bak sabotasjen av Nord Stream-ledningen.

For Europa er det uansett energimarkedet som lider under isfronten mot Russland. Om krigen fortsetter, vil det også øke risikoen for enda høyere oljepris.

Samtidig har Europa nå et svært få sikre leverandører av gass.

– Norge står nå for rundt 20 prosent av eksportert gass til Europa, og er den eneste faste. De andre må via LNGer (flytende naturgass) som ikke er like sikre.

På kort sikt har man utsatt den verste energikrisen i Europa, på grunn av en mild vinter. Likevel kan spøkelset gjenoppstå i 2023/24 om gjenåpningen i Kina og Asia fører til kamp om LNGer, og konflikten om gassen ikke løser seg.

Men den store elefanten i rommet er om Kina kommer på banen.

– Dersom Kina støtte Russland vil det bli annerledes. Det holder krigsmaskinen i gang, sier Johansen.

TOPPMØTE: Toppdiplomaten Wang Yi møtte Vladimir Putin i Moskva onsdag denne uken.

Kina kan gi vendepunkt

Krigen i Ukraina har ført til at den mulige romansen mellom Russland og Kina har blitt satt på en prøve, med verden som tilskuere.

Like før jul signaliserte Kina at de vil styrke forholdet til Russland. Samtidig økte Kinas handel med Russland med 190 milliarder dollar i fjor.

De to nasjonene lovte hverandre å knytte sterkere bånd. USAs president Joe Biden har svart med å forsikre allierte om at USA vil forsvare «hver eneste tomme» i Nato.

FORSIKRER: President Joe Biden lover å Nato-allierte at USA vil holde sine Nato-plikter.

Ydstebø tror forholdet kan få en svært viktig rolle i den pågående konflikten, fordi Kinas økonomi kan være nøkkelen for å holde den russiske krigsmaskinen levende.

– Hvis ikke Russland får tilgang på andre økonomiske midler enn de selv rår over, så vil de moses av innsatsen som kanaliseres til Ukraina fra Vesten, sier han.

Likevel er han ikke overbevist om at Kina ønsker å surre seg til masten og risikere å bli med det Russiske skipet i full konfrontasjon med Vesten.

Ledere i Vesten holder øye med president Xi og Kina. Om stormakten involverer seg og støtter Russland, kan krigen eskalere.

– Det er usikkert. De er ikke begeistret for at Russland startet en krig som sparket beina under det som er deres viktigste markeder, altså EU og USA. Krigen har dessuten preget mange andre markeder i Asia, sier Ydstebø.

Kinas toppdiplomat Wang Yi besøkte Moskva og Putin denne uken. Det ble ifølge møtedeltagerne ikke diskutert en mulig vei til fred, men møtet har blitt tolket som et signal fra Kina i den pågående konflikten.

Johansen mener en involvering fra kinesisk side vil endre spillereglene. Dette vil også ha stor innvirkning på global økonomi.

– Det øyeblikket de får støtte så vil det endre dynamikken helt. Det er allerede en pågående handelskrig mellom USA og Kina, men det er foreløpig kun en handelskrig.

Eskalering vil øke usikkerheten

En forlenget og låst konflikt vil ikke nødvendigvis være et problem for den globale økonomien, tror Johansen.

Om konflikten eskalerer og Nato blir trukket inn, er det derimot umulig å spå hva som vil skje, utover at konsekvensene vil være store.

– Nå har energiprisen kommet ned, og på mange måter er man tilbake der vi var. Om Nato blir trukket med, blir ting tettere igjen, det vil få en tydelig påvirkning.

Han sier det er svært vanskelig å spå hva som vil skje i et slikt scenario, men om det skjer vil det være vanskelig å se slutten på energikrisen.

– Det vil gi en umiddelbar lettelse, men på sikt vil det avhenge av hva slags løsning vi får. Om Putin beholder makten, så vil ingen vestlige land importere russisk gass. Da tror jeg det vil være lettelse, men energiproblemet vil vedvare, sier han.

NATO: Om Nato trekkes ytterligere inn, tror

– Langt vekk

Han tror også aksjemarkedet da vil få en oppsving.

– En løsning vil nesten uansett være veldig positivt, spesielt for europeiske aksjer. Trolig fortsette å være høyere gasspriser ettersom de vel ikke tar Russland inn på teppet igjen, men det grønne skiftet kan gå mer som opprinnelig planlagt, sier han.

Selv om en løsning vil være å foretrekke både humanitært og økonomisk, ber Ydstebø om at man modererer forventningene.

– Det er langt vekk. Det mest opplagte er at det blir militære seire som legger grunnlaget for en politisk løsning. De har fundamentalt motsatte politiske mål. Russland vil ha kontroll over Ukraina, Ukraina kjemper en eksistensiell kamp om selvråderett, sier han.

Nå ser han kun tre potensielle muligheter på sikt.

– Det er enten at Ukraina driver Russland fullstendig ut av Ukraina, eller Russland klarer å okkupere tilstrekkelig stor del av Ukraina til at de sier seg fornøyd. Det tredje alternativet er at de tvinges til forhandlingsbordet fordi begge fullstendig utmattet, sier han.