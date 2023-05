Prisveksten i USA demper seg til 4,9 prosent i april

Den amerikanske prisveksten ligger fremdeles langt over målet til sentralbanken, men demper seg mer enn ventet. Nå er sannsynligheten null for flere rentehevinger, ifølge seniorøkonom.

DEMPER SEG: Den amerikanske prisveksten demper seg.

Prisveksten i USA kom inn på 4,9 prosent i april, målt mot samme måned året før. Det viser ferske tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

På forhånd trodde økonomene at den amerikanske inflasjonen skulle holde seg uendret på 5 prosent i april, ifølge en undersøkelse gjort av Bloomberg blant økonomer.

Kjerneinflasjonen, som ser bort fra energi- og matvarer, demper seg som ventet til 5,5 prosent. Det er ned fra 5,6 prosent i mars.

Priser på brukte biler og bensin var blant de største bidragsyterne. Bensinprisene steg tre prosent fra mars til april.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed) har hevet renten en rekke ganger i et forsøk å dempe den økonomiske aktiviteten, og med det få inflasjonen (prisveksten) ned mot målet på to prosent.

– Sannsynlighet tilbake til null

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier at markedet ventet 20 prosent sannsynlighet for en ny renteheving før inflasjonstallene ble publisert.

– Nå er sannsynligheten falt tilbake til null, sier Midtgaard.

Rett før inflasjonstallene ble publisert, så markedet en sannsynlighet for ett rentekutt til høsten. Nå er det priset inn for flere rentekutt, sier Midtgaard.

– Det er priset inn to rentekutt innen november. Det kan være litt optimistisk fra markedets side.

Fredag kom tall fra jobbrapporten «Nonfarm payrolls». Den viste at det ble skapt overraskende mange jobber i USA: I april ble det skapt 253.000 nye jobber mot ventet 185.000 nye jobber.

– Det er nok bredt ventet at det ikke blir flere rentehevinger fra Fed. Nå er hele oppgangen i renteforventningene etter payrolls-tallene reversert tilbake, sier Midtgaard.

Hun peker på at økte husleiepriser bidrar en del til tolvmånedersveksten.

– Det ser Fed litt igjennom, det bekymrer ikke så mye. Det kan ha bidratt til å dra renteforventningene ned.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard.

– Lettelsens sukk

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank tror de ferske inflasjonstallene kommer som en lettelse på flere.

– Alle som har vært nervøse de siste dagene, trekker derfor et bitte lite lettelsens sukk. I en tid der vi virkelig leter etter gode nyheter i finanssektoren, kan vi logge dette som en liten positive melding. Samtidig er inflasjonen langt over målet til sentralbanken på 2 prosent, sier Knudsen.

Han sier at inflasjonstallene taler for at rentetoppen i USA er nådd, tross de sterke tallene fra arbeidsmarkedet som kom forrige uke.

Inflasjonstallene og rentesettingen i USA vil bety mye for Norge, sier Knudsen.

– Både direkte, fordi det påvirker kronekursen og importert inflasjon – og indirekte, fordi den amerikanske renten påvirker tonen i de internasjonale finansmarkedene. USA har kommet lenger enn oss i rentesyklusen, og rentetoppen er trolig allerede nådd. Markedet tror allerede på rentekutt denne høsten. Det vil i så fall påvirke oss også.

Oppgang på Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet reagerer positivt på de ferske prisveksttallene, og sender de ledende indeksene opp etter å ha ligget nær flatt før publisering.

Slik ser det ut i førhandelen på Wall Street i skrivende stund:

Den brede S & P 500 futures stiger 0,2 prosent

Teknologitunge Nasdaq futures stiger 0,3

Industriindeksen Dow Jones Futures stiger 0,3 prosent.

10 rentehevinger på rad fra Fed

Onsdag i forrige uke satt Fed opp renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall mellom 5,0 og 5,25 prosent. Det var den tiende renteøkningen i rekken.

– Dette kan bli siste renteheving for denne gang. Fed trekker særlig fram usikkerhet rundt effekten av bankkrisen, og at de vil følge med på den samlede effekten av renteøkningene, sa Elisabet Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, etter rentebeslutningen.