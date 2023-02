Saksøkt etter Paris-terror - nå møter Google i amerikansk høyesterett

En sak i amerikansk høyesterett skal avgjøre om nettselskaper skal holdes ansvarlige for å fremme hatefulle ytringer. Kjennelsen kan endre måten Google, Meta og andre selskaper jobber på.

Google ble saksøkt av familien til en amerikansk student som ble drept under terrorangrep i Paris i 2015. De mener at videonettstedet Youtube (som er eid av Google), brøt den amerikanske antiterrorloven.

Denne uken møter Google i USAs høyesterett for å forsvare loven som ansees som en pilar i internettøkonomien, men som også beskyldes for å føre til spredning av hatefullt innhold på nettet, skriver Wall Street Journal.

I saken skal det tas stilling til om nettselskaper skal holdes ansvarlige for å fremme hatefulle ytringer.

Section 230, som loven heter, beskytter nettselskaper fra ansvaret for det meste av materialet som brukerne deres legger ut, og gir selskapene juridisk immunitet for «enhver handling som frivillig er tatt i god tro», ifølge Bloomberg.

Loven tillater også selskaper å fjerne innhold de anser som upassende, uten at de stilles til ansvar for det.

En beslutning om å begrense denne immuniteten kan vrenge om på forretningsmodellen til de største nettselskapene, spesielt sosiale medier som Instagram, TikTok og YouTube, som alle er sterkt avhengige av brukertilpassede algoritmer.

Saksøkte Google etter Paris-terror

Saken høyesterett skal behandle, Gonzalez v. Google, har sin bakgrunn i Paris-terroren som fant sted i 2015.

Den amerikanske utvekslingsstudenten Nohemi Gonzalez var en av 130 mennesker som ble drept da terrorister fra IS gikk til angrep i den franske hovedstaden 13. november det året.

I etterkant gikk familien Gonzalez til sak mot Google. De mener at videonettstedet Youtube (som er eid av Google), brøt den amerikanske antiterrorloven ved å anbefale propagandavideoer fra Den islamske staten via sine algoritmer.

De lavere domstolene har så langt stilt seg på Googles side, skriver The Washington Post. Det er første gang at Section 230 skal opp i Høyesterett.

Google trekker på sin side frem at Section 230 fritar nettselskaper fra ansvar for innhold lagt ut av brukere.

Grupper som støtter saksøkerne, blant andre talsmenn for barnesikkerhet, sier at saken også er en sjanse til å rette opp en juridisk ubalanse som de mener har gitt nettplattformene en usunn mengde makt og innflytelse.

Konsekvenser over hele verden

Det skal være bred støtte i Kongressen for å revidere loven, men det hersker uenigheter om hvordan, ifølge WSJ. Både demokratene og republikanerne er bekymret for at loven bidrar til å spre skadelig innhold til sårbare grupper, som for eksempel barn.

Demokratene sier også at immuniteten har tillat selskaper å ignorere farlig informasjon som spres på nettet, mens republikanerne sier at loven har gjort det mulig for liberale teknologiselskaper å blokkere konservative synspunkter.

Den eventuelle kjennelsen kan få konsekvenser for selskaper og internettbrukere over hele verden, sier Anupam Chander, professor ved Georgetown University Law Center, til WSJ. Det dreiere seg om algoritmene for informasjonsspredning som alle internettplattformer bruker, fortsetter han.

En innstramming av Section 230 vil gjøre selskaper mer påpasselige med brukertilpasset innhold, teknologi som har vært med på å gjøre plattformer som Instagram og TikTok så populære, ifølge Jeff Kosseff, som har skrevet bok om loven.