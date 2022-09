EU planlegger å ta kraftprodusentenes overskudd

Gassprisen steg igjen mandag og kraftprisen fulgte etter. Inn mot vinteren jobber EU nå med radikale inngrep i kraftmarkedet.

EU-kommisjonene president Ursula von der Leyen kjemper for å redde europeisk næringsliv fra skyhøye kraftpriser.

Denne uken vil EU jobbe intenst for å få bli enige om tiltak for å dempe elektrisitetsprisen inn i høsten og vinteren. Fredag møtes EUs energiministre i Brussel.

Mandag lå den europeiske gassprisen lenge på 270–275 euro pr. megawattime (MWh) for levering i oktober. Utover ettermiddagen sank den mot 240 euro/MWh.

Ved ukeslutt fredag var prisen 215 euro/MWh.

Et dokument fra det tsjekkiske EU-formannskapet er lekket til en rekke medier. Ett av tiltakene som blir diskutert der er å omfordele noe av det høye overskuddet hos europeiske kraftprodusenter. Dette kan være det mest aktuelle tiltaket.

Skal omfordele overskudd

Omfordelingen er i grove trekk slik:

Det dyreste er å lage strøm med gasskraft. Den blir startet opp når etterspørselen er høy nok. Men kraft er kraft, og gasskraften setter prisen på all kraft i det europeiske markedet.

Andre produsenter selger til denne høye prisen, men kostnadene deres er mye lavere. For eksempel er de løpende, variable kostnadene ved vindkraft svært lave. Når de kan selge kraften til den høye prisen bestemt av gasskraft, blir overskuddene svært store. Det samme kan i varierende grad gjelde for kullkraft, kjernekraft, solkraft og vannkraft.

Ett av alternativene EUs medlemsland skal ta stilling til er å dra inn disse ekstra overskuddene og bruke inntektene som støtte til privatkunder og næringsliv. Med andre ord: Ekstra skatt.

Det lekkede dokumentet skisserer også andre tiltak enn omfordeling av overskudd. Ett av dem er å sende flere klimakvoter inn i markedet for å gjøre det billigere å slippe ut klimagasser og dermed senke kraftprisen.

Endrer spillereglene

Analytiker Olav Johan Botnen i analyseselskapet Volue Insight sier EU er i ferd med å endre spillereglene i kraftmarkedet.

– Signalene er at EU vil inndra mye av overskuddene fra andre kraftprodusenter enn gasskraftverk. Dette skal finansiere støtte til husholdninger og næringsliv uten å gripe inn i selve prisdannelsen, sier han.

Å fastsette grensen for når den ekstra skatten slår inn blir en nøtt for EU.

– Produksjonskostnadene for kraft i de ulike landene varierer veldig. Et åpen spørsmål er om EU setter en felles grense for hele unionen eller om det blir en grense for hvert land, basert på et gjennomsnitt for produksjonskostnaden i landet, sier han.

Botnen tror det er mest sannsynlig at hvert land får sin definerte grense.

– Så er det et ytterligere spørsmål om ordningen skal være nasjonal eller om inndraging av høye overskudd og fordeling skal skje EU- nivå, sier han.

Stenger gassrøret

Fredag kveld kom meldingen om at gassledningen Nord Stream 1 fra Russland til Tyskland blir stengt på ubestemt tid. Dermed økte frykten for at leveringene fra Russland kan utebli lenge.

Mandag steg gassprisen.

– I dag er det Nord Stream 1 som er driveren. Markedet er veldig stramt i utgangspunktet, og når volumene forsvinner igjen fra Nord Stream 1, blir det vanskeligere, sa sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena til E24 mandag morgen.

Den russiske gassgiganten Gazprom uttalte at det var oppdaget en oljelekkasje i en gassturbin.

I meldingen skrev Gazprom at representanter fra det tyske selskapet Siemens har vært til stede og sett lekkasjen. Samme kveld avviste Siemens påstandene fra Gazprom, og sa at skadene som var funnet ikke rettferdiggjorde å stenge gassrørledningen, skriver E24.

Litt opp på prisen

Tirsdagens kraftpris på den nordiske kraftbørsen Nord Pool blir bestemt dagen før. Tirsdag blir prisen i det sørlige Norge 4,08 kroner pr. kilowattime (kWh), regnet før nettleie og alle avgifter.

Dette er 20 øre/kWh høyere enn mandagens pris, men godt under rekordprisen på 6,45 kr/kWh fra tirsdag i forrige uke.

Botnen hadde trodde gassprisen ville steget enda mer mandag

– Den har steg nesten 60 euro/MWh mandag. Det er ikke så ille som fryktet. Markedet var forberedt på enda mer, sier han.

Prisen steg mer i Tyskland

Botnen forteller at kraftprisen steg mye i Tyskland mandag.

– For den kommende vinteren ligger de ventede kraftprisene på rundt 8 kroner pr. kilowattime (kWh). Dette er vesentlig høyere enn før helgen, sier han.

Mandag steg norske kraftpriser mindre enn de tyske.

– Det er liten handel på den nordiske kraftbørsen for tiden. Den store usikkerheten gjør at mange kjøpere og selgere holder seg borte. Dette demper prisveksten på børsen, sier Botnen.

Norge importerer

Prisene i det sørlige Norge har de siste dagene ligget over eller på samme nivå som de tyske prisene. Botnen sier et slikt prisforhold er det eneste som gir grunnlag for import av kraft til Norge.

– Det er lite vann magasinene i det sørlige Norge. Hadde norske priser vært lavere enn i Tyskland ville norsk kraft heller bli solgt til utlandet nå, sier han.

Snart er det slutt på tilførselen av vann til norske magasiner. Vinteren kommer. Norge må spare vann.

– Norske produsenter forventer nå å få bedre betalt for vannet i fremtiden enn det de får nå. Derfor sparer de på vannet, slik myndighetene har oppfordret til, sier Botnen.

Tall fra Statnett viser at det har vært netto import av kraft til Norge på dagsbasis siden tirsdag i forrige uke. Årsaken er nettopp at norsk priser gjennomgående har vært høyere enn prisene i utlandet.

Botnen tror prisene vil utjevne seg mellom Norge og Tyskland utover vinteren.

– Jeg tror de høye tyske vinterprisene gradvis vil krype nordover til oss, sier han.

