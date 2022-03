Russere flykter ut av landet På togstasjonen i den finske hovedstaden strømmer de ut med livet pakket ned: – Jeg er redd. Det eneste riktige var å forlate Russland, sier Catherine fra St Petersburg.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

HELSINKI (E24): Ved plattform nummer 9 venter finske Jenni Lehtonen og Illsi Paetau, og kanadiske Brendan Battersby, med tulipaner og skilt. «Velkommen», «fred og kjærlighet» og «gratis klemmer» står skrevet på russisk.

– Vi kjenner ingen, men ønsker å vise solidaritet med alle som kommer fra Russland. Vi vet at mange er redde for å bli dårlig behandlet, sier Battersby til E24.

Toget fra St Petersburg ankommer. Ut strømmer russere med små og store kofferter, barnevogner og hunder. Flere har dyre luksusvesker på armen. Andre drasser på utslitte bager.

– Toget var helt fullt. Det virker som alle drar nå, sier halvt russiske og halvt ukrainske Catherine fra St Petersburg. Hun møter mannen Damir som ankom dagen før via samme togrute.

Catherine er glad for å møte ektemannen Damir igjen på togstasjonen i Helsinki. De måtte ta forskjellige tog på grunn av utsolgte billetter. Vis mer

Alle EU-land har stengt luftrommet for fly fra Russland.

– Dette var eneste vei ut, sier Catherine.

Dyre billetter

Catherine forteller at hun har flere venner i Ukraina, og er fortvilet over situasjonen.

– TV-kanaler er blokkert og vi får ikke med oss hva som skjer. Situasjonen er ekstremt skummel. Jeg er redd. Det eneste riktige var å forlate Russland, sier Cathrine.

Både hun og ektemannen måtte betale over 100 euro for enveisbilletten, en uvanlig høy pris på en rute som ellers koster rundt halvparten.

Togbillettene på denne ruten er for øyeblikket kun tilgjengelige for finske og russiske statsborgere, ifølge selskapets nettsider. Vis mer

Catherine påpeker at prisen er ekstra høy for russere ettersom rubelen har falt dramatisk.

Da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 og havnet i økonomisk «krig» med Vesten, økte antallet russere som valgte å forlate landet.

Den gang så Russland en voldsom kapitalflukt fra landet. Nå kan det samme skje igjen. Ifølge CNN prøver Russland å stoppe selskaper fra å rømme landet.

Les også Frykter Norge er frihavn for oligarker

Alina er glad for å se ektemannen Ginnagiv igjen. Vis mer

Har ingen planer videre

Bak ekteparet kommer en familie på fire.

– Vi velger å reise fordi vi ikke vet hva som kommer til å skje hjemme i Russland, sier Alina som har med seg to barn og en haug med bagasje på slep. På stasjonen ventet mannen Ginnagiv.

Familien forteller at de ikke kjenner noen i Finland, og at de ikke har lagt noen plan for hva de skal gjøre videre.

– Vi fikk med oss at Visa og MasterCard trekker seg ut av Russland. Vi måtte komme oss ut. Nå får vi bare bli her og se hva som skjer, sier Alina.

Alinas sønn. Familien vil tilbake til Russland når det er mulig, men mener de må vente å se an situasjonen før de kan legge planer om en hjemreise. Vis mer

– Jeg er veldig sliten, sier Anna, en ung kvinne med to kofferter og en sekk som ikke vil lukke seg på grunn av alt innholdet.

– Det har vært en lang reise. Nå vil jeg bare dusje og hvile, sier hun.

– De fleste har ikke pass

Flere E24 møter har dobbelt medborgerskap, og skal reise videre til andre land i Europa.

En eldre russisk mann forteller at han tenker å reise videre til Amsterdam. Han sier også at han vil prøve å reise tilbake til Russland om et par uker. Han vil ikke oppgi navnet sitt.

En velkledd kvinne med koffert stopper opp og sier hun er sliten, men at hun ser på seg selv som en av de heldige.

– Jeg har portugisisk statsborgerskap og kan reise fritt. Det kan ikke mange russere. De fleste har ikke pass og kommer seg ikke ut av landet, sier hun.

Toget fra St Petersburg til Helsinki tar tre og en halv time, og kommer to ganger daglig. Strekningen er delt mellom Finnish VR Group og Russian Railways, begge statseide selskaper. Vis mer

Flere ønsker ikke å oppgi navn ettersom de er redde for hvilke konsekvenser det kan få. Fredag vedtok den russiske nasjonalforsamlingen at alle som sprer det de kaller «falske nyheter» om det russiske militæret, kan straffes med opp til femten år i fengsel.

Vil til USA

Lenger bort på plattformen har velkomstkomiteen bestående av Jenni Lehtonen, Brendan Battersby og Illsi Paetau delt ut tulipaner og klemmer til alle som vil ha.

– Folk ble veldig glade og det ble delt ut flere spontane klemmer, sier Lehtonen.

På togstasjonen sto også en frivillig velkomstkomitee som delte ut tulipaner og klemmer til alle som ville ha. Vis mer

Ekteparet Catherine og Damir skal sjekke inn på hotell og legge planer for ferden videre.

Først vil de flytte til en europeisk storby og så vil de videre emigrere til USA.

Med seg har Catherine to store kofferter fulle av klær. Med et helt liv pakket ned, og en usikker fremtid i vente, spaserer hun hånd i hånd med ektemannen ut av togstasjonen.