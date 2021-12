FN-topp lover Musk en Tesla-tatovering hvis han får 6 mrd. dollar

FN-toppen David Beasley har ikke gitt opp håpet om at Elon Musk skal gi Verdens matvareprogram en gigantdonasjon.

Elon Musk er av Time Magazine kåret til årets navn i 2021. Sjefen for Verdens matvareprogram håper ennå at Musk vil donere en brøkdel av gigantformuen sin til dem. Vis mer

Han lover å tatovere en Tesla på seg, om det skal til for at verdens rikeste mann kommer opp med pengene.

– Energikrisen er i ferd med å utvikle seg til en matkrise.

Det er det lite lystelige budskapet fra Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether til FN-toppen David Beasley.

De to nylig møttes i Oslo. Beasley var i Norge for å motta Nobels fredspris ett år på overtid på vegne av Verdens matvareprogram (WFP), som han leder.

Amerikaneren med bakgrunn som guvernør i delstaten Sør-Carolina, mener vi alt er på overtid når gjelder faren for nye, store sultkriser.

Årsaken er korona, som det siste halvannet året har kommet på toppen av kriger og endringer i klima.

Ifølge Beasley har antallet mennesker i verden som «marsjerer på vei mot sulten», økt fra 80 millioner til 135 millioner som følge av pandemien.

Energikrisen sprer seg

Yara-sjefen frykter at de høye gassprisene i Europa vil forsterke Beasleys problemer. Han viser til at prisen på ammoniakk, som inngår som en svært viktig bestanddel i produksjonen av mineralgjødsel, har steget med flere hundre prosent i år.

-Prisen på energi slår rett ut i prisen på mat. Veldig mange mennesker vil merke det kraftig, både i Afrika og andre sårbare områder, sier Holsether.

Hvis ikke verdens bønder har råd til å kjøpe gjødsel, kan avlingene falle kraftig, er budskapet fra Yara-sjefen.

I Europa vil vi først merke det som økt inflasjon på grunn av økte matvarepriser.

Effekten i andre deler av verden kan bli mye verre.

– Hvis du alt bruker 60–80 prosent av din disponible inntekt på mat, og prisen tredobler seg, så blir det et spørsmål om liv og død, sier Holsether.

Ba om 36 mrd. fra Musk

Tidligere i høst utfordret Beasley verdens aller rikeste personer til å gi Verdens matvareprogram 6 milliarder dollar. Det tilsvarer 36 milliarder kroner.

Dette ville, ifølge Beasley, kunne hindre all akutt sult i verden akkurat nå.

Tesla-gründer Elon Musk svarte da på Twitter at han skulle vurdere å gi de 6 milliarder dollarene. Men bare dersom Beasley kunne forklare Musk helt presist hvordan en slik donasjon fra ham vil bli brukt til å få slutt på sult i verden.

Beasley mener han la frem dokumentasjon på hvordan pengene ville hjelpe 42 millioner mennesker i akutt nød, og han inviterte Musk til møter. Men han har siden ikke hørt noe.

Men Beasley har ikke gitt opp håpet om at uberegnelige Musk kan dukke opp med en svær seddelbunke.

Musk selger i alle fall Tesla-aksjer for mange milliarder dollar for tiden.

Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether (t.v.) og David Beasley som er sjef for Verdens matvareprogram. Vis mer

Lover Tesla-tatovering

– Det at Elon svarte, løftet mitt utspill opp til et nytt nivå, sier Beasley.

– Ta for eksempel at Jeff Bezos kom til Glasgow og Cop26 og forpliktet seg til å gi 3 milliarder dollar til klima og naturvern. Det var ikke rettet mot oss i Verdens matvareprogram. Men jeg tror vi skapte en stemning som gjorde at milliardærene revurderte sitt engasjement med hensyn til problemene i verden.

På spørsmål fra Aftenposten/E24 om ikke milliardærer helst vil gi donasjoner på en måte som gjør at de får noe oppkalt etter seg, lover Beasley å gi Musk et synlig bevis på giverglede:

– Hvis jeg kom hjem med en Tesla-tatovering ville det trolig påføre mine barn hjerteinfarkt. Men jeg skal vurdere det for 6 milliarder dollar. Det kan være det som trigger en donasjon fra Elon, sier Beasley.

– Det største problemet

Men Beasley vil ha mer fra verdens aller rikeste enn bare penger. Han vil at de engasjerer seg.

– Vi trenger mer enn donasjoner. Vi trenger deres oppfinnsomhet og kreative genialitet. De har lykkes med telefoner, biler, raketter og detaljhandel. Derfor vil vi at de også engasjerer seg, sammen med oss, i å jobbe med matsikkerhet, sier han.

–Matsikkerhet blir det største problemet på jorden de neste hundre årene.

– Må ha med næringslivet

– Hvis dere har en energikrise i Europa, en av de beste økonomiske motorene i Verden, så vil ringvirkningene spesielt i Afrika kunne bli ødeleggende, sier Beasley.

Han prøver å få private bedrifter verden over til å engasjere seg mer innen matsikkerhet, slik som Yara gjør.

– FN har historisk, etter min mening, prøvd å unngå privat sektor. Men jeg tror de nå har innsett at vi ikke kommer til å løse fattigdom og sult uten at også næringslivet er strategisk engasjert.

Høyere gasspriser i Europa gir høyere priser på kunstgjødsel som igjen kan gi mindre avlinger jorden rundt. Vis mer

Holsether forteller at Yara i fjor donerte mineralgjødsel til en verdi av 250 millioner kroner til bønder i Afrika.

I møtet med Beasley i Oslo har Holsether lovet at Yara i 2022 vil bidra med mer for å hjelpe bønder med å øke avlingene sine.

Akkurat hvor mye Yara vil bidra med, er ifølge Holsether ennå under vurdering internt i gjødselgiganten.