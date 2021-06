Derfor skaper utleiemarkedet regjeringskrise i Sverige

Stefan Löfven åpner for å gjøre det svenske boligmarkedet mer likt det norske. Men det truer med å felle hele hans regjering.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kan måtte gå av eller lyse ut nyvalg.

Stefan Löfvens regjering står i fare, etter at et utvalg foreslo å fjerne regulerte utleiepriser for nybygde leiligheter. I dag er leieprisene i Sverige i stor grad regulerte, noe som betyr at staten fastsetter leienivået. I Norge har vi et fullstendig markedsbasert utleiemarked.

– Her i Norge virker nok dette voldsomt, men svenskene har mye av folkesjelen sin i leiemarkedet. Det er mye vanligere å leie bolig enn det er i Norge, og mange gir dagens regulering æren for at folk kan leie gjennom hele livet, sier Christian Dreyer til E24.

Han har jobbet i meglerbransjen siden 90-tallet og er i dag kommunikasjonsdirektør i Heimstaden, som har over 30.000 leieboliger i Sverige.

Heimstaden, eid av den norske milliardæren Ivar Tollefsen, eier boliger verdt 51 milliarder kroner i Sverige, som med god margin er landet Heimstaden har flest verdier. Disse boligene er eid sammen med en rekke svenske pensjonsselskaper. I første kvartal i år Heimstaden Bostad inn 660 millioner kroner fra utleieinntekter.

Forslaget som nå kan felle Sveriges regjering hadde kun åpnet for markedsleie for nye boliger som leies ut for aller første gang – og ikke for hvert nye leieforhold, slik utleiere har mulighet til her i Norge.

Men det var altså likevel kontroversielt nok til å utløse full regjeringskrise.

Christian Dreyer, kommunikasjonsdirektør i Heimstaden

Mener liberalisering ville styrket boligforsyningen

– Vi er jo overrasket over at den borgerlige siden faktisk vil felle en sosialdemokratisk regjering på grunn av dette forslaget, som vi har vært grunnleggende positive til, sier Dreyer.

Han sier forslaget ikke ville gitt Heimstaden nevneverdig større frihet å sette priser på det store flertallet av leieboligene deres, ettersom nye boliger kun utgjør en mindre del av porteføljen.

Men Dreyer sier det likevel hadde vært et klokt skritt for Sverige å ta:

– Problemet med dagens regulering er at det setter et stort press på deler av leiemarkedet, med lange ventelister. Dette kunne trigget mer boligbygging og økt leieboligtilførselen, sier han.

Heimstaden har i dag en boligportefølje som er en blanding av regulerte og uregulerte boliger, noe de sier at de gjør fordi de regulerte leiene gir dem stabil og trygg inntekt, mens de uregulerte boligene kan dem oppside når markedet går opp. Boligmarkedet er i større grad vernet fra økonomiske svingninger når boligene er regulerte.

Rister på hodet av dramaet

– At man skal felle en regjeringen fordi svenskene er så konservative at de ikke orker tanken på å bryte opp i et system som er i ferd med å knele, synes jeg er veldig rart, sier direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24.

Han utdyper hvorfor:

– Det er lange køer for å få leierett i Sverige. Våre søsterorganisasjon i Sverige melder om at det har utviklet seg en svart økonomi der både kjøpere og selgere betaler penger under bordet for å sikre seg bolig.

– Det er jo veldig rart at man ikke vil gå til det skrittet å liberalisere, slik vi gjorde i Norge for lenge siden til stor suksess, sier Geving.

Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund

Svensk ekspert: – En ikke-sak

– Markedsleie er en kjempeliten sak. Det gjelder bare nybygg, og vil ikke føre til at noen få høyere utleiepriser. Dette kommer til å gjelde 1 prosent av alle boliger, ifølge Lôfven. Og i de fleste kommuner og byer i Sverige får boligutviklere nær markedsleie allerede med dagens system, sier Mikael Söderlundh, analysesjef og partner i Pangea Property Partners.

Pangea er svensk-norsk uavhengig rådgivningsfirma i eiendomsbransjen, som følger transaksjonsmarkedet tett.

Söderlundh forklarer at den svake svenske regjeringen som ble dannet i 2019 over lang tid har vært veldig følsom, og at hva som helst kunne utløst full regjeringskrise.

Mikael Söderlundh, er analysesjef og partner i svensk-norske Pangea Property Partners

– Vi i eiendomsbransjen syns dette er et ikke-spørsmål, og en storm i et vannglass. Selv om dette ble gjennomført ville det hatt veldig liten praktisk betydning, sier han.

– Det er også bare Vänsterpartiet som er motstander av friere leier, de andre partiene benytter bare situasjonen til å stemme mot regjeringen av andre årsaker.

Söderlundh sier at alle partiene i Sverige i bunn og grunn er enige om at det er problemer i det svenske boligmarkedet.

– Grunnproblemet er at det er bygd for få boliger i Sverige. Dermed er det lange køer for å få leie boliger, og det fører til høyere priser for dem som vil kjøpe. Samtidig tar det for lang tid å gå fra tomt til ferdig bygg. Det er også et tomtemonopol, der det er kommunene som eier tomtene og kan bestemme hvor mye de skal selge, forklarer han