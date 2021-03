Stillstand i Suezkanalen: - Forventer bedre beredskap

Bergingsarbeidet er i full gang i Suezkanalen, men nå spår eksperter at det kan ta «ukesvis». Dette kommer etter at kanalen i fjor registrerte tredje høyeste inntekt noensinne.

Gigantskipet «MS Ever Given» har skapt en midlertidig handelsstopp i Suezkanalen. Vis mer byoutline KHALED ELFIQI / EPA

Nærmere 10 prosent av internasjonal skipshandel går gjennom Suezkanalen, noe som gjør den til en av verdens viktigste handelspassasjer for olje, naturgass og annen frakt, skriver Al Jazeera.

Nå er bergingsarbeidet virkelig i gang i hovedpulsåren for maritim handel - men det kan ta tid.

Hundrevis av stillestående skip

Suezkanalen er den raskeste ruten fra Europa til Asia, og står for en vesentlig del av inntektene til Egypt. Etter en betydelig investering i 2015 på nærmere 68 milliarder kroner hadde landet store planer for kanalen videre. Nå kan Suezkrisen sørge for reduserte kanalinntekter, ifølge ekspert.

Fredag ettermiddag melder Wall Street Journal om over 300 stillestående skip på hver side av kanalen. Dette kan føre til store forsinkelser for verdens forbrukere i tiden som kommer, skriver nyhetsbyrået.

Nå forventer Sigrid Grom Bakken, kommunikasjonssjef i G2 Ocean, at kanalmyndighetene tar en gjennomgang av sine rutiner.

– Vi har en klar forventning om at de ser på sine beredskapsplaner for å unngå slike hendelser i fremtiden.

G2 Ocean har Star Artemis stående i kanalen, men Bakken forteller at de forventer at skipet vil være på vannet igjen fra onsdag.

– Vi forventer at situasjonen løses om 2 til 3 dager. Hvis ikke, så vil forsinkelsesdagene øke med 1 til 1,5 dag basert på hvert hundrede skip i kø, forklarer Bakken.

Shippingekspert Chris Evans i Colliers deler Bakkens anmodning, og mener man er helt avhengig av en fungerende Suezkanal.

– Kanalen er så viktig for shippingindustrien, den er klart raskest. Selv om mange nå reiser via Kapp det gode håp, så tror jeg ikke dette blir den nye normalen.

Samtidig etterlyser briten flere investeringer for å bedre funksjonaliteten i kanalen.

– Egypt gjorde enorme investeringer i 2015, men det kan se ut til at de må utvide den enda mer nå. Slike hendelser kan få konsekvenser for økonomien deres, sier han til E24.

Kanalen tjente inn nærmere 48 milliarder kroner i 2020, noe som riktignok var en nedgang på 3 prosent fra året før. Dette kommer etter en investering på over 68 milliarder kroner for å utvide kanalen i 2015.

– Egypt er helt avhengig av inntektene fra kanalen. Jeg tror ikke dette skremmer skip vekk, men det viser hvor viktig det er å gjøre utbedringer, forklarer Evans.

Skipene står i kø i Suezkanalen. Vis mer byoutline KHALED ELFIQI / EPA

