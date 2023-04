Sveitsisk eiendomsselskap på kundejakt i Norge: – Skatt er absolutt et tema

Skatteflukt har sendt rike nordmenn til Sveits. Nå trapper Andermatt Swiss Alps opp satsingen i Norge for å lokke til seg nordmenn til landet.

Kommunikasjonssjef Stefan Kern og salgssjef for Norden Maria Roström i Andermatt Swiss Alps.

– Det skandinaviske markedet er interessant for oss. Folk her er velstående, de er internasjonalt orienterte, de reiser mye og er interessert i friluftsliv som ski, sykling, turer og golf.

Det sier kommunikasjonssjef Stefan Kern i det sveitsiske eiendomsselskapet Andermatt Swiss Alps. I mars kunne han fortelle til E24 at interessen fra nordmenn som vil kjøpe bolig i Sveits har økt siden midten av fjoråret.

Nå trapper eiendomsselskapet opp satsingen i Norge.

Sammen med salgssjef for Norden Maria Roström, er de nå i Norge for første gang for å komme i kontakt med potensielle kunder og partnere.

– Timingen var god

I løpet av et par dager i Oslo har Kern og Roström vært i møter med norske meglere, formuesforvaltere og advokater. Andermatt Swiss Alps startet satsingen på det norske og skandinaviske markedet for halvannet år siden, og var dermed ute i god tid før den store skatteflukten startet.

– Timingen var god, konstaterer Kern.

Andermatt er en liten alpelandsby i kantonen Uri, en halvannen time unna Lugano.

Denne regionen står i en særstilling i det sveitsiske eiendomsmarkedet, da de er unntatt kvotesystemet som begrenser utlendinger å kjøpe eiendom i Sveits. I Andermatt kan det selges boliger til så mange utlendinger som måtte være interessert.

– Kjartan Aas illustrerer den typiske norske kjøperen hos oss, forteller Stefan Kern i Andermatt Swiss Alps.

Selv om eiendomsselskapet også rettet seg mot nordmenn før skatteflukt var på agendaen, forteller Kern og Roström at skatt er blitt et uunngåelig tema i møte med nordmenn.

– Skatt er absolutt et tema. Vi vil ikke at folk skal flytte på grunn av skatt, men så klart trekker vi skattepolitikken frem når vi promoterer Andermatt. Men det oppleves som et sensitivt tema. I går var jeg på en presentasjon hvor Sveits og skatt ble nevnt, da kjente jeg med en gang at jeg ikke ville si hvorfor jeg er her, ler Roström.

Selv om Andermatt ikke er det største skatteparadiset i Sveits, finnes det likevel gunstige løsninger for de bemidlede. I likhet med kantonen Ticino, hvor Røkkes nye hjemsted – Lugano – ligger, er det i Andermatt en skatteordning hvor en kan inngå en individuell skatteavtale med myndighetene. Her kan en bli enig om et skattebeløp som blant annet baserer seg på hvilke levekostnader vedkommende har.

– Planen min var egentlig å kjøre på og promotere skattefordelene i Sveits. Jeg tenkte til og med vi kunne kjøre en kampanje på sosiale medier om hvorfor man burde flytte til Andermatt på grunn av skatt, men så landet vi på at det handler jo om destinasjonen og Andermatt som sted. Det er det vi ønsker å promotere. Dessuten, skatt kan alltid endre seg.

«Spøkelsessenger»

Andermatt Swiss Alps, som blant annet eies av egyptiske Samih Sawiris, selger både fritidsleiligheter og større luksusleiligheter og driver flere hoteller, deriblant luksushotellet The Chedi Andermatt, hvor rommene koster mellom 500 og 18.000 dollar per natt. Chedi skal fungere som et «fyrtårn» for rike investorer.

Målet til Kern og Roström er at minst 20 prosent av eiendommene som selges skal være primærboliger til de som ønsker å bo i Andermatt permanent. Jo flere nye fastboende, jo bedre, sier Kern.

– Vi vil ikke at Andermatt skal være fult av tomme «spøkelsessenger», altså at folk bare bor her i helgene og ellers reiser bort.

Kern forteller at gjennomsnittsprisen på leiligheter solgt til nordmenn ligger rundt to millioner franc, tilsvarende i overkant av 23,4 millioner kroner.

For tiden ser de to sveitserne på Norge som et marked med større potensial enn Sverige, selv om det svenske markedet så langt har vært større enn det norske.

De beskriver den typiske norske kjøperen som en middelaldrende person som er opptatt av familieliv, friluftsliv og sport.

– Det er interessant med nordmenn. Uansett hvor rike de er, er de veldig sporty.

En rik nordmann som benytter seg av de sveitsiske alpene, er eiendomsmilliarder Kjartan Aas. Han har kjøpt to leiligheter av Andermatt Swiss Alps, til en pris på 29,1 millioner kroner og 60 millioner kroner.

– Kjartan Aas illustrerer den typiske norske kjøperen hos oss. Han er sporty, står på ski, sykler. Han er på en måte prototypen på våre kjøpere.

– Også er han rik?

– Ja, det er han. Men det er viktig å si at ikke alle som kjøper bolig av oss tilhører overklassen, det er også mennesker fra middelklassen. Det er en miks.