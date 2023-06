Mondelez vil skille ut russisk virksomhet – trekker seg ikke ut

Freia-eier Mondelez sier at virksomheten i Russland skal skilles fra resten av selskapet innen årsskiftet.

Boikotten av Freia i Norge og Marabou i Sverige har fått internasjonal oppmerksomhet og er omtalt av flere nyhetsbyråer.

Reuters skriver at Mondelez torsdag opplyser at virksomheten i Russland skal skilles ut fra resten av selskapet. Forsyningskjeden vil også være skilt fra resten av virksomheten, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Nøyaktig hvordan dette vil gjøres kommer ikke frem. De opplyser at virksomheten allerede er skalert ned, og at de ikke ønsker å trekke seg ut av Russland.

Mondelez er en av verdens største matvareprodusenter og er «svartelistet» av Ukraina fordi de fortsatt har aktivitet i Russland.

De begrunner tilstedeværelsen med risiko for at en «annen part» tar over virksomheten og bruker den til egne interesser. De sier også at det kan skape en vanskelig situasjon for familier i Russland, og for rundt 3000 kollegaer og 10.000 bønder.

Klubbleder i Freia: – Gledelig

– Det er klart dette er gledelig. Vi håper de følger opp med handling bak ordene og skal følge opp at det skjer. Jeg må følge det opp i morgen når jeg kommer på jobb, sier Gøran Nyberg, leder av Freiaklubben, til NTB.

Han sier at de ansatte ved Freia i Norge har ønsket seg en løsning på situasjonen.

– Vi har ønsket at det skal skje noe med de virksomhetene de har der borte. Det er det ikke noe tvil om. Men vi må følge opp i morgen hvordan dette skal gjøres, sier han.

Flere selskaper har snudd

Gjennom helgen og i starten av uken strømmet det inn med erklæringer om boikott fra norske selskaper.

Etter et møte med Utenriksdepartementet har flere nå snudd. Myndighetene forholder seg kun til EUs sanksjonslister, og ikke til Ukrainas «svarteliste».

Dermed trakk Elkjøp, Norwegian og Widerøe i bremsen og fortsetter salget av produkter fra Freia. Selskapene sier at de nå vil forholde seg til EUs sanksjonsliste, og ikke Ukrainas «svarteliste».

SAS og Strawberry er blant selskapene som fastholder på Freia-boikott. Pressesjef i SAS, Tonje Sund sa tidligere i dag at SAS forholder seg lojale til den offisielle listen fra Ukrainas myndigheter.

– Ved en grundig gjennomgang så vi at Mondelez var navngitt og at vi hadde deres produkter Marabou og Freia om bord. Så for oss handler det om Mondelez som eier og deres rolle i Russland, noe Ukrainas liste synliggjør, ikke enkeltproduktene eller Freia som sådan, sier hun.