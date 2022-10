Solgte bilen for å få råd til mat

Kiara Age (32) har solgt bilen for å få råd til mat. Som mange amerikanere, blir hun stadig hardere rammet av historisk prisstigning. Det kan få store konsekvenser i mellomvalget om noen uker.

LAS VEGAS (E24) I mars i fjor flyttet Kiara Age (32) fra Los Angeles til Henderson, like utenfor Las Vegas. Levekostnadene er lavere her, så hun tenkte at det ville bli lettere å brødfø barna Kaiden (9) og Kobe (1).

Men under ett år etter at alenemoren kjørte flyttelasset inn i Mojaveørkenen, ble husleien hennes skrudd opp 23 prosent. Nå betaler hun 16.000 kroner i måneden, opp fra 13.000 da hun først signerte leiekontrakten.

– Jeg har prøvd å finne noe annet, men alt er så dyrt, sier hun.

– Derfor er det best for oss å bli værende her akkurat nå.

ALENEMOR: Kiara Age passer sønnen Kobe (1) mens hun jobber hjemmefra i leiligheten i Henderson, like utenfor Las Vegas.

Vi møter Age hjemme i leiligheten hennes, en halvtimes kjøring fra Las Vegas’ glitrende kasinolys. Herfra jobber hun med å sende ut medisinske fakturaer, samtidig som hun tar vare på yngstebarnet. Ettåringen er «mammagutt» og nærmest festet på hoften hennes, forklarer hun. Dessuten er barnehage også dyrt.

Timelønnen på 150 kroner strekker ikke til stort mer enn husleie, elektrisitet og matvarer, og rundt Halloween i fjor merket hun at matprisene begynte å stige skremmende mye. Da tok hun affære.

– Jeg bestemte meg for å selge bilen min. Jeg trengte noen ekstra penger, sier 32-åringen.

Mazda-en fra 2010 ga henne rundt 30.000 kroner ekstra å rutte med. Frem til nå har det hjulpet tobarnsmoren å holde tritt med inflasjonen og matvareutgiftene, som har gått fra rundt 1.500 til 2.500 kroner i uken.

– Men nå har jeg innsett at prisen på dagligvarer bare øker enda mer, sier hun.

32-åringens opplevelser understøttes av statistikken. USA blir dyrere og dyrere. Ørkenstaten Nevada er spesielt hardt rammet.

I september var prisveksten i USA 8,2 prosent, ned fra over ni prosent i juni, men høyere enn ventet på forhånd. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat- og energipriser, endte på 6,6 prosent, det høyeste siden 1982.

I Nevada og omkringliggende delstater var inflasjonen 15,4 prosent i august, ifølge Kongressens inflasjonsoversikt. Medianprisen på et hus har steget med 26 prosent det siste året, ifølge Politico.

– Vi har ikke bare sett noen av landets høyeste bensinpriser, men også noen av landets høyeste matvarepriser, sier Andrew Woods, direktør for senteret for økonomisk forskning ved University of Nevada, Las Vegas.

Det slår hardt i et område som ble ekstra hardt rammet økonomisk under pandemien, da hele turistindustrien stengte ned.

– Det føltes som om vi falt utfor en klippe, sier Woods.

På høyden var over 30 prosent arbeidsledige under pandemien, ifølge den lokale forskeren, og fortsatt er arbeidsledigheten rundt 1,5 prosentpoeng høyere enn før utbruddet av coronaviruset.

Toppsak i valget

I denne situasjonen er det ikke unaturlig at økonomi og inflasjon har seilt opp som den aller viktigste saken når velgerne i Nevada går til urnene i mellomvalget 8. november.

– Økonomien er vanligvis viktig i de fleste valg, men i dette valget er økonomi helt på topp – langt over enhver annen sak, sier David Paleologos.

– Dette gjelder ikke bare i Nevada, men i hele landet.

Paleologos er direktør for Suffolk University Political Research Center, som følger velgernes synspunkter i Nevada. I deres siste meningsmåling er velgerne bedt om å rangere viktigheten av ti ulike politiske saker.

34 prosent svarte økonomi. Abort havnet på annenplass, med 13 prosent av stemmene.

MYE TURISME: Rundt 25 prosent av arbeidstagerne i Las Vegas jobber i serviceindustrien, som ble svært hardt rammet av nedstengingen som følge av koronapandemien.

Dette gir republikanerne en stor fordel i den kritiske vippestaten, som kan avgjøre hvilket parti som tar kontroll over senatet. Velgerne har generelt mer tillit til Republikanerne når det gjelder økonomi, og den sittende administrasjonen straffes gjerne når økonomien går dårlig.

– Prisstigningen er et reelt problem. Demokratene vil ikke snakke om det i det hele tatt, mens republikanske kandidater er ivrige etter å legge skylden på presidenten, sier mangeårig politisk kommentator i Nevada, Jon Ralston.

Denne strategien kan vise seg å fungere.

I tillegg til ett senatssete, viser meningsmålinger at Demokratene også risikerer å miste guvernøren, samt tre plasser i Representantenes hus.

– Demokratene er helt tydelig i trøbbel her. Enten ligger de under på meningsmålingene, ellers er det dødt løp, sier Ralston, som er nasjonalt kjent for sine analyser av valgene i Nevada.

Maria Bedolla trasker fra hus til hus med en Ipad i hendene. Hun er en av mange utsendte fra den lokale fagforeningen. De vil overbevise andre arbeidere om å stemme på Demokratene.

Det synes som en litt utakknemlig jobb. Det er ubarmhjertig varmt å vandre gatelangs. Nesten ingen åpner døren. En dame nærmest slenger den igjen. I løpet av halvannen time kommer Maria Bedolla bare i kontakt med tre velgere, men alle er til gjengjeld enige i argumentene hennes.

– Jeg tror det aller viktigste for alle er stabilitet i nabolaget, sier Bedolla, som bestemte seg for å engasjere seg politisk da datterens husleie økte til rundt 16.000 kroner i måneden.

– Det er helt galskap, sier hun.

– Og du tror Demokratene er de beste til å løse dette problemet?

– Ja, absolutt, svarer Bedolla, og utdyper at Demokratenes kamp mot utleiebaroner appellerer sterkt til henne.

En hard kamp

Til vanlig jobber Maria Bedolla som vaskehjelp på kasinohotellet Mandalay Bay, hvor hun har tjent til livets opphold de siste 15 årene. Nå har hun fått permisjon og er engasjert av den mektige fagforeningen Culinary Workers Union, som har rundt 60.000 medlemmer i Las Vegas.

Ved flere valg har de jobbet hardt for å innvelge Demokratenes kandidater, og de får i hvert fall noe av æren for at partiet har gjort det såpass godt i den lilla ørkenstaten.

I år planlegger de å banke på 1,1 millioner dører. Mer enn noen gang før, forteller Ted Pappageorge, fagforeningens leder i Las Vegas.

– Det er mye snakk om arbeiderklassestemmene og hvor de vil ende, sier han.

– Våre medlemmer er fra arbeiderklassen, og vi kommer til å kjempe hardt. Vi tror det er mulig å vinne i Nevada.

TROR PÅ SEIER: Fagforeningsleder Ted Pappageorge mener kampen mot boligprisene kan kjempes lokalt, ved å bekjempe det han kaller «Wall Street-huseiere». Derfor tror han Demokratene vil lykkes best i å bekjempe inflasjonen.

Skal vi dømme fra stemningen utenfor lavprisbutikken Costco, kjemper fagforeningens utsendte i motbakke. Her er prisstigningen et hett tema, som utløser adjektiv som «vanvittig» og «absurd». Men ingen av kundene E24 snakker med, vil vende seg mot Demokratene. Tvert imot.

På vei ut av butikken forteller Exiquio Vega at han ikke bare vil laste den sittende administrasjonen for prisstigningen, ettersom den skyldes mange ulike årsaker.

Likevel sier han at inflasjonen vil påvirke ham til å stemme på Republikanerne. Det samme gjelder Costco-kunde James Ebbert.

– Jeg kommer sannsynligvis til å se etter noen litt mer konservative kandidater, som ikke bare bruker penger, sier han.

DYRERE: Exiquio Vega sukker oppgitt over hvor mye mer det koster å fylle handlekurven. Han vil ikke gi én person skylden, men påpeker at prisene var mye lavere under den forrige administrasjonen.

Hjemme hos tobarnsmor Kiara Age har sønnen Kobe våknet fra ettermiddagsluren sin og lagt seg godt til rette i morens fang. Datteren Kaiden har kommet hjem fra skolen. Samfunnet rundt dem er bygget for bilbruk, men de klarer seg greit uten, forteller Age.

Hun får matvarene levert hjem, og de holder seg mest i nærområdet. Nå begynner hun imidlertid å se slutten på de ekstra midlene hun fikk da hun solgte bilen.

Derfor er hun på jakt etter en jobb nummer to, forteller hun. En hun forhåpentligvis kan gjøre hjemme om natten, når barna sover.

– Det går ikke lenger an å overleve på bare én inntekt, sier hun.

– I hvert fall ikke hvis du ikke har en karriere og tjener nok penger.

EKSTRA PLASS: Parkeringsplassen utenfor leiligheten til Kiara Age og barna hennes står tom. 32-åringen vil nå finne en ekstra jobb for å dekke alle utgiftene.

Det er planen på lengre sikt; i tillegg til to jobber vil Age også studere for å bli sykepleier. I mellomtiden ser hun imidlertid ingen annen løsning enn å ta på seg mer arbeid.

– Kommer de økte prisene til å påvirke hvordan du stemmer i mellomvalget?

– Absolutt.

– Hvordan da?

– Jeg kommer til å stemme republikansk, svarer hun.

– Jeg synes livet var mye bedre da vi hadde en republikansk president.

