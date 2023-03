Rentemøte i USA: – Hvem skal ta drittjobben?

Det er brede forventninger om at den amerikanske sentralbanken må fortsette å heve renten til tross for stor uro i banksektoren. – Spørsmålet er bare hvor mye av støyten Federal Reserve (Fed) må ta, sier sjeføkonom.

Sentralbanksjef Jerome Powell i USA holder onsdag rentemøte hvor det forventes at styringsrenten heves med 0,25 prosentpoeng. Etter siste tids bankuro i landet har renteforventningen på kort tid kommet ned.

– Alle sentralbanker er i tvil nå, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

Onsdag er det duket for rentemøte i den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed). Sentralbanksjef Jerome Powell har fått mer å tenke på etter bankurolighetene som har rammet USA og resten av verden.

De siste tiden har det vært problemer i flere banker, som startet med at Silicon Valley Bank (SVB) gikk over ende. Det har også stormet rundt den sveitsiske banken Credit Suisse. Søndag kom nyheten om at UBS kjøper Credit Suisse for 3 milliarder dollar.

Uroen har ført til enda mer spenning rundt hva sentralbankene verden om nå vil gjøre, og sendt kortsiktige renteutsikter både opp og ned for hver dag som går, sier Andreassen.

– Fed må se an situasjonen. Det er en rasjonell politikk når omstendighetene er slik som de er, sier Andreassen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror det nå er tvil om hvem som vil ta hovedvekten av støyten for nedkjølingen av den amerikanske økonomien – sentralbanken eller de øvrige bankene.

Tidligere har Powell uttrykt at han vil gjøre det som må til for å få ned inflasjonen (prisveksten) til målet på to prosent. I februar kom prisveksten inn på 6 prosent. Det er et fall fra 6,4 prosent i januar.

– Økonomien har ut ifra disse indikatorene ikke tatt like mye skade som ønsket, sier Andreassen.

For å kjøle økonomien tilstrekkelig ned må prisveksten reduseres og arbeidsmarkedet må bli mindre stramt.

– Alvorlige problemer

Andreassen forklarer at i forkant av bankuroen var Fed forberedt på egenhendig å kjøle ned økonomien – men nå kan det være at bankene bidrar.

– Det kan være alvorlige problemer i bankene, og Fed vet at de ikke vet hva som vil skje, sier Andreassen.

– Hvem må ta drittjobben? Sentralbanken eller bankene?

Det er dermed sådd tvil om hvilke aktører som vil stå for hovedvekten av nedkjølingen av den amerikanske økonomien, mener han.

– Spørsmålet er bare hvor mye av støyten Federal Reserve må ta, sier Andreassen.

Andreassen understreker samtidig at vi nok ikke står ovenfor en stor finanskrise.

– Det er ikke frykt i dag for en fæl finanskrise. Det er bare tvil om hvor mye bankene skal bidra til nedkjølingen, sier sjeføkonomen.

– Per i dag har vi ikke indikasjoner på at det vil gå galt, men sentralbanken vet ikke, legger han til.

Andreassen kaller sentralbanken for en «midtstopper» fra fotballens verden, som alltid må ordne opp. I dette tilfellet i landsomspennende og ofte globale økonomiske utfordringer.

Usikker på «dot plot»

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets skriver i en rapport at Fed trolig vil heve renten grunnet sterke makroøkonomiske tall.

Hvis sentralbanken derimot skulle tatt en «pause» fra hevingen, «kan det signalisere at den frykter en betydelig markedsnedgang som sannsynligvis vil senke inflasjonen», skriver Magnussen.

Men det tviler analytikeren på at vil skje.

– Tvert imot tror vi at Fed heller vil signalisere at de iverksatte tiltakene som ble introdusert av Fed, det amerikanske finansdepartementet og FDIC FDICStatlige banksikringsfond, vil forhindre smitte, og at det er behov for en ytterligere innstramming for å bremse inflasjonen, skriver Magnussen.

Han er mer usikker på sentralbankens «dot plot», eller rentebane, fremover. Den viser hva medlemmene i Fed-hovedstyret tenker om renteutsiktene de kommende månedene.

– I desember viste «plottet» en toppnivå på 5,1 prosent sent i år, og før SVB-svikten anså vi det som sannsynlig at dette nivået ville bli ytterligere økt. Nå virker det mer sannsynlig at nivået vil bli opprettholdt eller til og med senket noe, fortsetter han.

Sannsynlig med «enkeltheving»

Ifølge CME Group priser markedet inn rundt 80 prosent sjanse for at Powell vil sette opp renten med 0,25 prosentpoeng, mot 20 prosent sannsynlighet for en uendret styringsrente. Tallene har svingt mye den siste tiden, og var tidlig mandag på 50 prosent sjanse for hvert av de to utfallene.

Magnussen tror også sentralbanken vil heve renten med 0,25 prosentpoeng.

Styringsrenten ligger nå på et intervall mellom 4,5–4,75 prosent.

Forrige uke trosset Den europeiske sentralbanken uroen i banksektoren og kunngjorde nok en renteheving for eurosonen, og hevet styringsrenten for tredje gang på rad med 0,5 prosentpoeng, en såkalt dobbel renteheving, til 3,0 prosent. Det var som analytikerne ventet på forhånd.