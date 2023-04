Roxanna Martinez har millioninntekt, men sliter med å kjøpe seg et nytt hjem. Renteøkningene i USA har ført til at kostnadene har skutt i været. Det påvirker boligeiere på en annen måte enn i Norge.

Rentesjokket i USA

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

SAN FRANCISCO (E24): For halvannet år siden solgte Roxanna Martinez hjemmet sitt gjennom 18 år. Hun hadde vært gjennom en skilsmisse, og kriminaliteten økte i hjembyen Oakland, en storby rett øst for San Francisco.

Derfor bestemte Martinez seg for å flytte ut av byen, til en tryggere forstad, med bedre skoler for de to barna.

Hun innså at det beste ville være å kjøpe noe nytt. På grunn av høye boligpriser, bestemte hun seg likevel for å leie, selv om det innebar «å kaste penger etter andre».

– Jeg håpet at prisene kanskje skulle synke litt, sier Martinez.

På denne tiden var boligmarkedet i USA inne i en ekstraordinær periode. Boligrentene var rekordlave som følge av pandemien. Folk jobbet hjemmefra og ville ut av små leiligheter i byen.

Samtidig ble det gitt langt færre byggetillatelser, og ifølge boliglånsmegler Billy Bobcock sammenfalt alt dette med at flere amerikanere nådde den alderen hvor man vanligvis blir kjøpedyktige.

– Det førte til en ekstrem etterspørsel, sier Bobcock til E24.

De amerikanske boligprisene eksploderte, og i januar i fjor nådde medianprisen medianprisenDen midterste verdien, noe som betyr at halvparten av boligene ble solgt for mer enn dette beløpet, halvparten for mindre. Brukes gjerne som en indikator på hvor mye en typisk eiendom koster. i USA ca. fire millioner kroner, opp fra ca. tre millioner i begynnelsen av 2020, ifølge Bloomberg.

Så strammet sentralbanken til for å temme den galopperende inflasjonen.

I mars 2022 hevet de styringsrenten for første gang siden 2018, med et kvart prosentpoeng. I mai la de på et halvt prosentpoeng. Så triplet de renteøkningen i juni, juli, september og november.

For amerikanske låntagere medførte dette en boliglånsrente på rundt syv prosent i fjor høst, og kombinasjonen av høye priser og høye renter fikk sjeføkonom Mark Zandi i Moody’s Analytics til å beskrive situasjonen for amerikanske boligkjøpere som den verste han noen gang hadde sett.

Les på E24+ Solgte bilen for å få råd til mat

De påfølgende månedene fortsatte styringsrenten ferden oppover, og i mars gjennomførte sentralbanken den niende renteøkningen på rad.

Nå har både langsiktige og kortsiktige renter doblet seg over en periode på 15 måneder, ifølge økonomiprofessor Ken Rosen.

– Det gjør boligprisene langt mindre overkommelige, sier Rosen, som leder Berkeleys senter for eiendom og urban økonomi.

Må tjene over fire millioner

Områdene hvor det er aller vanskeligst å komme inn på boligmarkedet, ligger i California, ifølge et verktøy utviklet av sentralbanken i Atlanta. Metropolen Los Angeles troner på toppen av oversikten. San Francisco ligger på annenplass, med høyere priser enn Los Angeles, men også høyere lønninger.

Det gjør at en boligkjøper her må tjene over fire millioner kroner i året for å ha råd til et hjem til medianpris, ifølge en analyse boligplattformen Redfin publiserte i oktober i fjor.

Siden den gang har renten ut til låntagerne sunket noe, til mellom seks og en halv og syv prosent. Det samme har boligprisene i San Francisco-området, men langt mindre enn man kunne forvente, ifølge lokale eiendomsmeglere E24 har snakket med.

– Prisnivået har egentlig ikke falt betydelig. Det er veldig interessant, sier Tim Yee, som har over 40 års erfaring som eiendomsmegler i området.

På tross av de høye rentene, samt masseoppsigelser og bankkaos, er medianprisene redusert med ti prosent fra toppen i fjor sommer, og nesten alle boligene selges til prisantydning, opplyser han.

– Det er egentlig ikke så ille, sier Yee.

Årsaken til at prisene har holdt seg såpass stabile, er mangel på boliger til salgs. Både luksusmarkedet og leilighetssalget har nærmest bremset opp. – Det er nesten ingen bevegelse i markedet, sier eiendomsmegler Gustavo Lopez.

Innenfor noen segmenter er konkurransen derfor nærmest stabil, ifølge Cynthia Cummins, som eier meglerfirmaet Kindred SF Homes.

– På de lavere prisnivåene kjemper folk like hardt som for ett år siden, om ikke mer, sier hun.

Frykt for den økonomiske situasjonen er en av grunnene til at folk ikke vil selge, mener Cummins. En annen grunn er at de aller fleste boligeiere i USA har fastrente, og i motsetning til under finanskrisen, er få tvunget til å selge, skriver Bloomberg.

Mange sitter derimot ganske godt i det, med en rente på rundt to eller tre prosent. Dersom de selger og kjøper noe nytt, blir renten mellom seks og syv prosent.

– Det er en bitter pille å svelge, sier eiendomsmegler Eric Kang.

Les på E24+ Milliarddramaet i Silicon Valley

En lørdag formiddag i slutten av mars har flere titalls personer tatt turen innom en visning i San Jose, et mindre prangende område i Silicon Valley. Huset til salgs har tre soverom og en liten bakhage og ligger ute med en prisantydning på ca. 14 millioner kroner.

Fem personer har allerede indikert at de vil komme med bud, ifølge megler Tim Yee. Mange av de mulige kjøperne er imidlertid bekymret for de høye rentene.

PÅ BOLIGJAKT: Abhimangyu Bishnoi (t.h.) snakker med eiendomsmegler Tim Yee under visningen av et hus utenfor San Jose.

Programvareingeniør Abhimangyu Bishnoi eier allerede et townhouse i San Jose. Han vil gjerne ha mer plass, men har i dag et boliglån med rente på rundt to prosent. Hvis renten kommer ned i fire-fem prosent, tror han at han vil kjøpe noe nytt, forteller han til E24.

Det kan han gjøre lurt i, mener de fleste eiendomsmeglerne E24 har snakket med. De påpeker at det tross alt er mindre etterspørsel nå. Hvis rentene går nedover, vil priser og konkurranse ta seg opp igjen, antar de.

– Det er ikke alle som kan vente med å selge til rentene går ned, og dermed kan prisreduksjonen gi mer rabatt enn økte rentekostnader, sier norske Andreas Andersen, som jobber deltid som eiendomsmegler i regionen.

Over 50.000 i måneden

Men selv i områdets lukrative tek-bransje, som har bidratt til å trekke prisene oppover, sliter medarbeidere med å bære de høye kostnadene.

Jennika Dunbar jobber som senior regnskapsfører i et teknologiselskap som ble børsnotert i slutten av 2021. Hun har bodd i San Francisco-området i 13 år, og hun har vurdert å kjøpe leilighet flere ganger.

Likevel har hun alltid endt med å slå det fra seg, fordi hun er priset ut av gode objekter som ikke ligger i belastede strøk.

– Det er ikke engang verdt å tenke på. Prisene er helt astronomiske, sier Dunbar.

PRISET UT: Jennika Dunbar har inntil videre slått seg til ro i leiligheten hun leier i Emeryville, øst for San Francisco.

Den ferskeste oversikten fra sentralbanken i Atlanta viser at medianprisen på en bolig i San Francisco-området lå på ca. 11,9 millioner kroner i januar. Inkludert boligforsikring og eiendomsskatt, medfører det boligkostnader på over 75.000 kroner i måneden, ifølge bankens eiendomsekspert, Domonic Purviance.

Med en medianinntekt på ca. 1,3 millioner kroner per husholdning, utgjør det over 75 prosent av bruttolønnen, opplyser Purviance.

– Hvis du tjener rundt snittet, blir det veldig vanskelig å kjøpe et hjem – om ikke umulig, sier han.

Les også Fikk drømmejobben i Meta – så kom sjokkbeskjeden

Etter at hun solgte hjemmet sitt i Oakland for halvannet år siden, har Roxanna Martinez litt egenkapital. Men i og med at renten har gått rett til værs, anslår hun at hun likevel ville hatt boligutgifter på rundt 70.000 kroner i måneden hvis hun hadde kjøpt et hus med soverom til seg og barna.

Selv om hun som lege får utbetalt over 100.000 kroner i måneden etter skatt, ville det blitt krevende. Derfor betaler hun heller rundt 40.000 kroner i måneden i husleie.

– Jeg skal gå av med pensjon om rundt ti år, og jeg har ikke råd til å ta opp så stor gjeld. Det er galskap, sier hun.

San Francisco-området har lenge vært eksepsjonelt dyrt. Utenlandsinvesteringer, tek-industrien og lav boligutbygging har lenge trukket prisene oppover.

Nasjonalt ligger snittet på både boligpriser og lønninger langt lavere, og boligkostnadene anslås til 38,6 prosent av brutto medianinntekt ved kjøp av en medianpriset bolig.

Det er ned fra 41,5 prosent i oktober, men fortsatt et godt stykke over 30 prosent, som regnes som «overkommelig» av sentralbanken i Atlanta. Månedlige kostnader ved å kjøpe et gjennomsnittshjem ligger fortsatt nesten 25 prosent høyere enn for ett år siden.

Les på E24+ Kriseåret på Wall Street: – Alt er ødelagt

Dette vil gjøre situasjonen verre for de som har minst, påpeker førsteamanuensis i sosiologi ved Bard College, Yuval Elmelech, som har skrevet boken «Wealth». Folk som slipper å ta opp lån, kan derimot gjøre gode investeringer.

– Vi ser det igjen ... De rike blir rikere, og de fattige blir kanskje ikke fattigere, men de blir utestengt fra markedet, sier Elmelech.

TIL SALGS: Dette huset, rett oppi gaten fra der hvor Roxanna Martinez leier, ligger ute for over 16 millioner kroner. Et bud er inne til behandling.

I California har myndighetene tatt grep for å gjøre det enklere for førstegangskjøpere. Denne uken lanserte de muligheter for gratis lån på opptil 20 prosent av boligkjøpet for personer med inntekt under et visst beløp. Potten er på rundt fem milliarder kroner, og dette vil hjelpe mange familier, påpeker boliglånsmegler Billy Bobcock.

Les på E24+ Full strid om Airbnb

Samtidig vil fondet trolig være brukt opp etter litt over 4.000 transaksjoner, anslår han. Det er ikke mye i en delstat med rundt 40 millioner innbyggere, hvor litt over halvparten av husstandene eier egen bolig, ifølge CalMatters.

For å virkelig bøte på den høye boligetterspørselen, både i California og resten av USA, er det bare én ting som hjelper, sier Bobcock: Å bygge flere boliger.

– Forventningene våre er at prisene bare kommer til å bli verre, sier han.

TROR HUN MÅ FLYTTE: Roxanna Martinez ser ikke for seg at hun har råd til å bo i California lenger etter at hun har gått av med pensjon.

Lege Roxanna Martinez hjelper til med å ta vare på foreldrene sine, som bor i San Francisco, og derfor kan hun ikke flytte til en billigere delstat. Men når hun går av med pensjon om en tiårs tid, tror hun ikke lenger at hun har noe annet valg.

– Da tror jeg ikke at jeg har råd til å bo i San Francisco-området, sier hun.

– Det er en kamp, og det føles ikke som om prisene kommer til å gå nedover. Det er helt utrolig.