Svenske boligpriser har falt rundt 15 prosent siden toppen

Prisene på leiligheter og eneboliger i Sverige har falt henholdsvis 14 og 15 prosent siden pristoppen ble satt i mars/april. Det viser ferske tall fra Svensk Mäklarstatistik.

STOCKHOLM: I sentrale Stockholm har prisene på leiligheter falt 10 prosent de siste 12 månedene. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er nå 98 753 kroner. Her sees Skeppsbron,

Året ble avsluttet i moll: i desember falt verdien på leiligheter med én prosent, og eneboliger med tre.

I de sentrale delene av Stockholm og Malmö sank prisene én prosent mens prisene i Stor-Göteborg og sentrale Göteborg var ned to prosent.

– Prisene på leiligheter i riket ligger nå på samme nivå som i januar 2020 mens eneboliger ligger 12 prosent over prisene som var da. Men tar vi hensyn til inflasjonen så er de reelle prisene enda lavere, heter det i pressemeldingen fra Svensk Mäklarstatistik.

Antallet salg var betydelig lavere i fjor sammenlignet med rekordårene 2020 og 2021.

– Sammenligner vi med 2019, som ansees å være et normalår, var antallet solgte leiligheter tre prosent færre, sier Hans Flink, utviklingssjef ved Svensk Mäklarstatistik.

I Norge steg boligprisene steg 1,5 prosent totalt i 2022 selv om de falt i høstmånedene. I det svenske boligmarkedet har det stormet mye kraftigere.

– Det har vært et utfordrende år for både selgere og eiendomsmeglere. Desember er normalt en svak måned i boligmarkedet som avsluttet dette året i moll med fallende priser i alle markeder. Sett over tre måneder er derimot leilighetsprisene i Stor-Stockholm uforandret, sier Jonas Rosén, sjef i Mäklarsamfundet.