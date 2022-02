USAs utenriksminister om Ukraina: – Invasjon kan begynne når som helst

Konflikten tilspisser seg på grensen mellom Ukraina og Russland. Norge – og en rekke andre land – ber sin borgere om å forlate landet.

TRAPPER OPP: Nye satellittbilder viser hvordan Russland trapper opp nær den ukrainske grensen. Bildet er tatt 110 kilometer fra grensen 10. februar og viser en nylig oppsatt teltleir.

– Vi befinner oss i et tidsvindu hvor en invasjon kan begynne når som helst. Og for å være tydelig: Det inkluderer en invasjon under De olympiske leker, sier USAs utenriksminister, Antony Blinken, fredag.

Fredag snakket USAs president sammen med en rekke verdensledere, samt NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Nå ber Norge og flere andre land sine borgere forlate Ukraina.

Disse bes dra Nordmenn bes reise om de befinner seg i Ukraina, i Hviterussland (bortsett fra Minsk) og i områdene av Russland som er mindre enn 250 kilometer fra den russisk-ukrainske grensen. Utenriksdepartementet (UD) ber norske borgere i området om å registrere seg på reiseregistrering.no for å få viktige beskjeder fra norske myndigheter. UD opplyser at ved en forverring av sikkerhetssituasjonen vil utenrikstjenesten ha begrenset mulighet til å hjelpe norske borgere i disse områdene. Vis mer

Det som har endret situasjonen i Ukraina, er at Russland nå har nok tropper til en invasjon, sier sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan ved Det hvite hus.

USAs vurdering er trolig basert på avstander til sannsynlig mål for en invasjon og styrkeforholdet mellom Russland og Ukraina ved grensen, sier oberstløytnant Palle Ydstebø ved krigsskolen til VG fredag kveld.

– De anser det nok som sannsynlig at en invasjon kan lykkes hvis Russland går inn, sier Ydstebø.

Han understreker at det fortsatt ikke er klart hva Russland vil og om landet er villig til å ta den militære og diplomatiske kostnaden ved å gå til krig.

Benekter at de vil invadere

I 2008 invaderte Russland Georgia under sommer-OL i Beijing i Kina. Russlands invasjon av Krim i 2014 skjedde samtidig som vinter-OL i Sochi i Russland.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger benektet at de har planer om å invadere Ukraina.

– Vi må være forberedt på det verste

Utenriksminister Anniken Huitfeldt svarer følgende på hvordan hun vurderer muligheten for væpnet konflikt:

– Vi må være forberedt på det verste. Vi ser at det foregår en militær opptrapping. Det har vært veldig mange møter denne uken, men det er jo ikke tegn til de-eskalering, sier Huitfeldt til VG.

USA ber borgerne sine forlate landet i løpet av de neste to dagene.

En amerikansk frilansjournalist i landet forteller om hvordan amerikanske myndigheter nå ringer rundt til landsmenn i Ukraina, informerer dem beskjeden og spør om de har dratt ennå.

Latvia, Japan, Sør-Korea, Nederland, Danmark og Storbritannia ber også sine borgere forlate Ukraina.

EU utsteder foreløpig ingen evakueringsordre, men råder ansatte som ikke har kritiske funksjoner ved ambassaden i Kiev til å forlate Ukraina, skriver NTB.

– Vi gjør en løpende vurdering av situasjonen etter hvert som den utvikler seg, i tråd med våre forpliktelser til å ivareta stabens sikkerhet og i samråd med EUs medlemsland, sa EU-talsmannen Peter Stano fredag.

Han presiserte at det ikke er snakk om en evakuering, og at ikke-kritisk personell har fått mulighet til å jobbe fra hjemmekontor utenfor Ukraina.

Israel sier de sender hjem familiene til ambassadeansatte i landet, ifølge Reuters.

– Det går fortsatt rutefly ut av Ukraina, og nordmenn som er der bes om å komme hjem med disse, sier Huitfeldt.

– Ambassaden har redusert bemanning, men det er fortsatt drift der. De som er i familie med de som jobber på ambassaden skal hjem, opplyser Huitfeldt.

Krisen ved den ukrainsk-russiske grensen har nå vart i lang tid, uten at spenningen ser ut til å avta. Russland har over lengre tid trappet opp sin militære tilstedeværelse på den ukrainske grensen.

– Vi fortsetter å se veldig urovekkende tegn til russisk opptrapping, inkludert nye styrker som ankommer den ukrainske grensen, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse tidligere fredag.