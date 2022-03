Joe Biden vil foreslå ny milliardærskatt

Presidenten vil innføre minimumsskatt for USAs rikeste.

USAs president Joe Biden. Her under en tale i den polske hovedstaden Warszawa lørdag.

USAs president Joe Biden er forventet å foreslå en ny minimumsskatt rettet mot milliardærer når budsjettforslaget for 2023 offentliggjøres, ifølge et dokument innhentet av CNBC og Bloomberg.

Milliardærskatten vil gi husholdninger som er gode for over 100 millioner dollar en skattesats på minst 20 prosent.

Over halvparten av inntektene skal komme fra de som er gode for over en milliard dollar.

«Denne minimumsskatten skal sørge for at de mest velstående amerikanerne ikke betaler lavere skatt enn lærere og brannmenn», heter det i dokumentet.

Dersom denne vedtas, vil den generere anslagsvis 360 milliarder dollar i ekstra inntekter det neste tiåret, ifølge dokumentet.

Dette tilsvarer mer enn en tredjedel av beløpet som Det hvite hus estimerer å bruke på å kutte underskuddsutgifter i den samme perioden.

– Biden er en kapitalist

Til Bloomberg skriver Det hvite hus som en respons til saken at «president Biden er en kapitalist som mener alle burde ha muligheten til å bli millionær eller milliardær. Han mener også at det er galt for Amerika å ha et skattesystem som resulterer i at de rikeste i landet betaler en lavere skatt enn arbeidende familier».

Velstående husholdninger som allerede betaler 20 prosent skatt av sin fulle inntekt, vil slippe å betale ekstra i henhold til forslaget. Betaler de mindre, økes satsene slik at de oppfyller minimumskravet.

«Med denne minimumsskatten vil man forhindre at inntekten til husholdninger med ultrahøy nettoverdi forblir ubeskattet i flere tiår eller generasjoner» fastslår dokumentet mediene har fått tilgang til.

Det nye skatteforslaget er en del av Bidens budsjett for 2023 som forventes å bli offentliggjort mandag.

Det er foreløpig uvisst om Kongressen er villig til å gå videre med forslaget. I fjor la Demokratene frem forslag om en lignende skatt for de rikeste amerikanerne, men det ble ikke tatt videre.