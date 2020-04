Nye sjokktall fra USAs arbeidsmarked

6,6 millioner amerikanere var førstegangssøkere til ledighetstrygd forrige uke, viser nye tall fra Det amerikanske arbeidsdepartementet.

Vis mer MARK RALSTON / AFP

Publisert: Oppdatert: 2. april 2020 14:53 , Publisert: 2. april 2020 14:33

Dette er en kraftig oppgang fra forrige uke, da tallet allerede var på rekordhøye 3,28 millioner - en enorm økning fra 281.000 uken før.

På forhånd var det ventet 3,5 millioner søknader søknader forrige uke, men tallet ble altså nesten det dobbelte.

Det amerikanske arbeidsdepartementet legger frem ferske tall for antall førstegangssøkere til ledighetstrygd hver uke.

Tallet er nå på sitt høyeste noensinne. Den forrige toppen var i oktober 1982 da 695.000 mennesker søkte ledighetstrygd.

– Vil bli verre

Økonomer mener at USA nå må forberede seg på at de skyhøye tallene vil bli enda høyere fremover.

– Det amerikanske arbeidsmarkedet er i fritt fall, sier sjeføkonom Gregory Daco i Oxford Economics til Reuters.

Han mener at det vil bli enda verre fremover, med stadig strengere restriksjoner og en rekke delstater som ikke har kapasitet til å behandle de enorme mengdene med søknader om dagpenger.

Samtidig fortsetter coronaviruset å spre seg i landet. Onsdag passerte antall bekreftede smittetilfeller i USA 200.000 - en dobling siden fredag, ifølge CNBC.

Advarer

President Donald Trump har advart om at tallene trolig vil øke ytterligere de neste ukene.

USA er nå det landet i verden som har flest smittetilfeller, og over 5.000 coronasmittede er døde, ifølge VGs oversikt.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld ba president Donald Trump folket om å forberede seg på to «svært smertefulle» uker. Det hvite hus anslår at mellom 100.000 til 240.000 mennesker i USA vil dø av coronaviruset.