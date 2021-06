Ny smell for legemiddelgigant: Johnson & Johnson må betale 1,9 mrd. i erstatning

Farmasikjempen må ut med rundt 230 millioner dollar etter å ha inngått forlik. Legemiddelprodusenten var tiltalt for å ha bidratt til opioid-epidemien i USA.

BESTEMT: Regjeringsadvokat Letitia James var sakfører mot Johnson & Johnson. Her under en pressekonferanse i New York i mai. Vis mer byoutline JUSTIN LANE / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bare dager før legemiddelgiganten skulle ut i en ny rettsak i New York, tiltalt for å ha drevet villedende markedsføring av smertestillende, har selskapet nå inngått et forlik i milliardklassen.

Johnson & Johnson har nå akseptert å betale 230 millioner dollar i erstatning, tilsvarende 1,95 milliarder kroner, ifølge Wall Street Journal.

Summen skal utbetales i flere installasjoner over ni år, men legemiddelselskapet kan risikere å måtte betale 30 millioner dollar, tilsvarende drøyt 255 millioner kroner, det første året dersom staten innfører et oppgjørsfond for opioid-rettsakene som følge av ny lovgivning, skriver CNBC.

Samtidig er det innført forbud mot markedsføring av opioider fra Johnson & Johnson i delstaten. Selskapet hevder at det ikke har markedsført opioider i USA siden 2015, og at de avviklet virksomheten i fjor, melder samme kilde.

Det har blitt registrert nesten 3.000 døde i New York som følge av opioidoverdoser siden 2018, viser data fra de nasjonale myndighetene.

Les også Johnson & Johnson-vaksinen tilbys frivillig fra neste uke

Flere selskaper er involvert

I fjor høst kunne Wall Street Journal rapportere om at staten økte det totale erstatningskravet til 26,4 milliarder dollar fra flere farmasigiganter.

Erstatningskravet kommer som følge av statens påstand om at farmasikjempene skal ha bidratt til opioid-epidemien.

Ledende distributører av legemidler, som McKesson, AmerisourceBergen og Cardinal Health er involvert i tillegg til nevnte Johnson & Johnson, og står overfor søksmål fra over 3.000 delstater, lokale myndigheter og urfolksgrupper, melder samme kilde.

I 2019 måtte Johnson & Johnson betale 5,1 milliarder kroner etter å ha tapt en rettsak i delstaten Oklahoma.

Tidligere har Purdue Pharma inngått et forlik på 270 millioner dollar. Selskapet produserte det omstridte smertestillende opiatderivatet Oxycontin, og fikk store deler av skylden for å ha bidratt til epidemien.

Les også Ekspertutvalg ber Norge droppe AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinering

Lang rettslig prosess

Mandag gjenopptas rettsaker i både California og West Virginia hvor flere fylker har gått sammen for å saksøke fire legemiddelselskaper, inkludert Johnson & Johnson.

Rettsakene og forlikene kommer etter mer enn fire år i rettslige prosesser hvor flere delstater, byer og fylker har saksøkt ulike aktører de mener er ansvarlig for opioid-epidemien som har drept over en halv million mennesker i USA siden 1999, skriver NBC.

En av flere påstander mot Johnson & Johnson er at markedsføringen førte til at leger skrev ut for mye av legemidlene, noe som skal ha ført til en bølge av overdosedødsfall. Selskapet har tidligere nektet for at de har gjort noe galt, og har uttalt at markedsføringen var vitenskapelig begrunnet.

Les også Aktive eierfond satset på teknologi i fjor: Tror 2021 blir et godt «exit-år»