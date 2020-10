Flyselskapene med ny trend - tilbyr reiser uten destinasjon

Coronaviruset har truffet flyselskapene hardt, og nå finner de nye måter å lokke tilbake passasjerene. Analytiker mener de nye sightseeing- og restaurantopplevelsene er mer en gimmick enn en faktisk inntektskilde.

FLYSIGHTSEEING: Australske Qantas Airways hadde en av sine første flyturer 10 oktober, der passasjerene kunne skue over landets mest populære områder - fra flyet. Vis mer byoutline QANTAS AIRWAYS / NTB Scanpix

Publisert: Publisert: 14. oktober 2020 08:17

Lørdag hadde det australske flyselskapet Qantas Airways sin første tur med sitt nyeste tilbud «flight to nowhere».

Flyet lettet om morgenen med 150 passasjerer og fløy over noen av Australias største landemerker, før de landet på den samme flyplassen i Sydney som de lettet fra.

Flybillettene for denne turen solgt ut på ti minutter i september, og kostet passasjerene mellom 3.700 og 18.000 kroner, skriver Fox News.

Qantas er bare ett av flere flyselskaper som har valgt denne løsningen for å tjene litt ekstra under pandemien. Flyselskapene Starlux, ANA og Singapore Airlines har også kastet seg på den nye trendbølgen.

Flyselskapet Starlux i Taiwan har fløyet passasjerene rundt landet to ganger, og så over den japanske øya Miyakojima. Reisen fant sted under landets høstfestival, også kjent som månefestivalen, i starten av oktober.

Hawaii-tur i Japan

Samtidig har det japanske flyselskapet ANA gjenskapt følelsen av å fly til Hawaii, ved å kle kabinansatte i blomstrete Hawaii-skjorter, og fly de reisende på en sightseeingtur på en og en halv time – i Japan.

I Singapore har flyselskapet Singapore Airlines valgt en annen tilnærming til å gjenskape flyopplevelser under pandemien.

Flyselskapet tilbyr en restaurantopplevelse i to av deres stillestående fly på flyplassen Changi Airport. Her har kundene fått gjenskapt følelsen av hvordan det er å spise middag om bord på et fly.

Billettene for flyrestaurantene ble utsolgt på 30 minutter, og kostet kundene opp mot 4.500 kroner.

Analysesjefen i Sydbank, Jacob Pedersen, viser stor forståelse over at flyselskapene har valgt alternative tilbud under pandemien.

– På dette punktet vil flyselskaper gjøre nesten hva som helst for å skaffe inntekter. De har tapt masse penger ettersom flyene står stille på bakken, sier han.

Ikke noe for Scandinavia

Analytikeren i Sydbank forteller at han ikke kan se for seg at denne type tjenester vil kunne bidra til like meningsfulle kontantstrømmer som flyselskapene vanligvis hadde hentet inn, og kaller påfunnene for en gimmick.

– Jeg tror ikke det er så veldig mange som har lyst til å oppleve naturen fra et fly. Vanligvis er det jo slik at mange kvier seg for å fly, eller synes at reisen er kjedelig.

Samtidig nevner han at det kan være et lite marked for dette, som kan bli større utover tid, men ikke nok til å gjøre opp for tapte inntekter.

– Det er mulig å lage et lite marked for alt, sier analytikeren.

Pedersen mener derimot at disse reisene og tilbudene ikke hadde gjort det stort her i Scandinavia.

En av grunnene skal være vår holdning til bærekraft, og våre holdninger rundt flyskam.

– Jeg tror de fleste av oss er mer opptatt av miljøet, og vil derfor ikke benytte oss av denne tjenesten på grunn av utslippene som følger med, avslutter Pedersen.

