Lover grundig behandling av Norse Atlantics USA-søknad

Sterke krefter vil blokkere Norse Atlantics inntreden på det amerikanske markedet. Transportminister Pete Buttigieg varsler «en grundig regulatorisk prosess».

LUFTENS BARON: USAs transportminister Pete Buttigieg får svart Norse Atlantics flysøknad på sitt bord. Vis mer byoutline POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bjørn Tore Larsen og Bjørn Kjos vil inn på det amerikanske markedet med sin nye flysatsing Norse Atlantic Airways, men møter allerede kraftig politisk motstand over dammen.

I forkant av torsdagens høring for transportkomiteen i Kongressen, kunne Reuters melde at komitéens leder Peter Defazio oppfordret den ferske transportministeren Pete Buttigieg til å avvise Norse Atlantics søknad om såkalte trafikkrettigheter i det amerikanske markedet.

Defazio har tidligere vært svært kritisk til Norwegians USA-satsing, og brukte igjen dette som et skrekkeksempel under dagens høring.

– Obama-administrasjonen godkjente feilaktig Norwegian, som faktisk var en svindel. Det hadde ingenting å gjøre med Norge bortsett fra at investeringene kom derfra. Selskapet var registrert i Irland for å omgå strengere norske arbeidsrettsregler og bruke crew fra Asia på dårligere betingelser, men nå skjønner jeg at de heldigvis er konkurs, sa Defazio.

Norwegian er faktisk under konkursbeskyttelse i Irland mens det jobber for å sikre en bærekraftig finansiering.

– Nå prøver de å komme tilbake som noe kalt Norse Atlantic, og jeg håper ditt departement vil studere den søknaden grundig. Jeg tror dere vil finne at den ikke møter våre regler for arbeidsrett, og derfor bør bli avvist, sa Defazio i retning Buttigieg.

Norwegian ønsker ikke å kommentere utspillet fra Defazio.

KRITISK: Peter Defazio, leder for transportkomitéen i den amerikanske Kongressen. Vis mer byoutline Andrew Harnik / AP

Fortsatt ikke mottatt søknaden

Buttigieg innledet sitt svar med å opplyse at hans departementet fortsatt ikke har mottatt en søknad «fra dette flyselskapet du nevner».

– Men vi kjenner til saken gjennom omtale i media. Du har mine forsikringer om at vi vil behandle søknaden gjennom en grundig regulatorisk prosess, og i tråd med alle relevante nasjonale og internasjonale avtaler, sa Buttigieg.

– Inkludert arbeidsrett? skjøt Defazio inn, og ble møtt med et bekreftende nikk fra Buttigieg.

Norse Atlantic-sjef Bjørn Tore Larsen kommenterte den innledende uttalelsen fra Defazio overfor flysmart24 tidligere i dag.

– Dette er historien som gjentar seg om de store som forsøker å stanse den lille, brysomme konkurrenten ved å plante feilaktig informasjon hos enkelte politikere, skrev Larsen i en epost til nettavisen.

VIL SATSE I USA: Norse Atlantic Airways og Bjørn Tore Larsen. Vis mer byoutline Mattis Sandblad / VG

Han understrekte samtidig at han ikke var i tvil om at Norse Atlantic ville innfri alle amerikanske krav og få de nødvendige tillatelsene.

Selskapet planlegger å ha faste ansatte USA både i lufta og på bakken, og skal bruke Dreamliner-fly fra den amerikanske produsenten Boeing.

Norse har ikke offentliggjort en spesifikk ruteplan, men nevner destinasjoner som New York, Los Angeles og Miami på amerikansk side, og London, Paris og Oslo på europeisk side.

Selskapet vil begynne å tilby lavpris-langdistanse fra Europa – først til USA og etter hvert til Asia.

