De viktigste tidspunktene valgnatten

Her er tidspunktene du bør følge med på når USA skal velge enten Donald Trump (74) eller Joe Biden (77) som landets neste president.

KANDIDATENE: Sittende president Donald Trump eller utfordrer Joe Biden – det er disse to kandidatene det amerikanske folk skal velge mellom. Vis mer byoutline JIM WATSON, SAUL LOEB/ AFP

Publisert: Publisert: 3. november 2020 18:20

I dette presidentvalget har rekordmange amerikanere avgitt sine stemmer på forhånd, på grunn av coronapandemien. Lokale regler for når det er lov til å telle forhånds- og poststemmer, og i hvor mange dager etter 3. november som en poststemme kan godkjennes, gjør at det er stor usikkerhet rundt når det endelige valgresultatet foreligger i 2020.

Siste frist for valgresultatene Avhengig av hvor man bor i USA, kan stemmen din bli tatt med i valgopptellingen i inntil 20 dager etter den egentlige valgdagen. Her er oversikten for når en poststemme må være mottatt i hver enkelt delstat: 2. november: Louisiana og Vermont 3. november: Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Indiana, Maine, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee og Wyoming 4. november: Texas 6. november: Georgia, Kansas, Kentucky, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania og Virginia 9. november: Iowa, North Dakota, West Virginia og Wisconsin 10. november: Minnesota, Mississippi, Nevada, New Jersey, New York og Utah 13. november: Alaska, District of Columbia, Maryland og Ohio 17. november: California 18. november: Illinois 23. november: Washington Innsettelsen av USAs president for perioden 2021–2024 skjer i Washington 20. januar 2021. Vis mer vg-expand-down

Hvis flere av vippestatene avgjøres med god margin, kan vinneren kåres allerede 4. november. Hvis resultatet avhenger av de siste poststemmene i den tregeste vippestaten, kan det drøye i opptil et par uker.

Alt ligger med andre ord til rette for en nervepirrende valgnatt – her er en oversikt over de viktigste tidspunktene:

Klokken 18.00

VGTV starter oppkjøringen med reportasjer fra USA, hvor VG er på plass med team i en rekke vippestater.

Klokken 21.00

VGTV starter sin hovedsending. Den vil gå hele natten og fram til 06, da den erstattes av en morgensending som går utover dagen onsdag 4. november. Direktesendingen kan følges i VGs valgstudio.

Klokken 00.00

De første valglokalene stenger i Kentucky og Indiana.

Klokken 01.00

Valglokalene stenger i Florida, Georgia, South Carolina, Vermont og Virginia klokken 01.00, mens de stenger i North Carolina, Ohio og West Virginia 01.30.

De første uoffisielle resultatene kan ventes mellom 01.00 og 01.30 fra delstatene Hawaii, Indiana, Kentucky, Vermont og West Virginia. Det er ventet at Trump tar ledelsen i antall valgmenn når dette skjer.

Klokken 02.00

Valglokalene stenger i Washington D.C. og 20 delstater: Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas. I Arkansas stenger de 02.30.

Et uoffisielt resultat kan komme fra den viktige vippestaten Florida rundt dette klokkeslettet, kanskje allerede 01.30. En rekke andre delstater kommer trolig også med tall nå. Den kandidaten som vinner Florida, vil sannsynligvis lede på dette tidspunktet.

Klokken 03.00

Valglokalene stenger i Arizona, Colorado, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin og Wyoming.

Resultater kan komme fra vippestaten Georgia, pluss antatte Trump-stater som Arkansas, Kansas, Louisiana og Dakota ganger to.

Rundt dette klokkeslettet kan vi få resultater fra Texas, som er et av de store spenningsmomentene i år. Hvis Trump taper Texas og de 38 valgmennene der, taper han med svært stor sannsynlighet også presidentvalget.

Klokken 04.00

Valglokalene stenger i Idaho, Iowa, Montana, Nevada og Utah.

Klokken 05.00

Valglokalene stenger i California, Oregon og Washington.

Klokken 06.00

Valglokalene stenger i Alaska. Nå er alle valglokalene stengt.

VGTV starter morgensendingen, med gjester og innslag fra USA. Sendingen vil vare utover dagen.

Mellom 03 og 06 er det stor sjanse for at vi har fått foreløpige tall fra delstater som Arizona, Colorado, Connecticut, Montana, New Mexico, New York, Rhode Island, Virginia og Wisconsin.

Opptellingen er ventet å ta lang tid i Maine og Michigan, men foreløpige resultater kan komme rundt denne tiden på morgenkvisten.

Klokken 07.00

Nå kan det nærme seg en avgjørelse i valget. For fire år siden kom det inn resultater på løpende bånd like før klokken 07:00 norsk tid. Trump ledet den gang 244–215 på dette tidspunktet.

California bør være avklart nå, selv om stemmetellingen der faktisk er ventet å ta flere uker. Det er jo uansett ikke spennende hvem som vinner her.

Vippestaten Pennsylvania kommer ikke med fullstendige resultater på valgdagen. Sju av delstatens 67 distrikter har bestemt at de ikke begynner å telle poststemmer først dagen etter valgdagen. Disse sju distriktene stemte alle for Trump i 2016.

Det antas at Demokratene får flest poststemmer, og ettersom en stor andel av disse ikke telles opp på valgdagen, er det en stor sjanse for at Trump vil lede i Pennsylvania når de første prognosene herfra kommer.

Resultatene i vippestatene vil avgjøre hvorvidt det er mulig å utpeke en vinner onsdag morgen. Hvis det er små marginer, kan det ta flere dager eller uker før presidentvalget avgjøres.

For fire år siden ble Donald Trump utpekt som valgvinner klokken 07.40, etter at han vant Pennsylvania. I 2012 ble vinneren utpekt klokken 05.28 norsk tid.

Kilder: Vote.org, New York Times, The Guardian, 270towin, Fivethirtyeight, Ballotpedia